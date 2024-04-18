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Из города в джунгли: "Arap Kadri" в Баку (ВИДЕО)

Интересное Материалы 18 апреля 2024 13:03 (UTC +04:00)
Из города в джунгли: "Arap Kadri" в Баку (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri", сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Режиссер фильма - Эмре Кавук, главные роли исполнили - Ахмет Мюмтаз Тайлан, Неджип Мемили и Зейнеп Чамджи.

Фильм рассказывает историю Кадри, который мечтал о жизни в большом городе. Однако он быстро понял, что в городе ему придется подавить свое стремление к свободе. И вот его тянет в джунгли, где для него нет правил. Или они есть? Там Кадри встречает Тарзана, который долгое время жил в дикой местности и поддерживает в джунглях закон и порядок.

Возрастное ограничение 16+.

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