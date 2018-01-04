На утренней пробежке с Эльчином Имановым – интервью с самым позитивным композитором (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Корреспонденту Trend Life пришлось рано встать (а ведь очень хотелось еще поспать), чтобы пойти на встречу, вернее на утреннюю пробежку, с известным композитором Эльчином Имановым. Все знают Эльчина Иманова как исключительно позитивного, замечательного и доброго человека, а его песни сразу же становятся хитами. Даже сегодня, 4 января, в день своего рождения, он решил не нарушать ритм жизни – полутарочасовая физззарядка осталась в силе, поэтому пришлось присоединиться к его пробежке. Впрочем, за человеком, который уже два года активно занимается физкультурой и по утрам пробегает до 12 км, и даже по вечерам 6 км, журналисту угнаться было невозможно.Когда я пришел на стадион в семь утра, который находится у 245-й школы поселка Ахмедлы, Эльчин Иманов уже наматывал круги… Но все же удалось побеседовать…О спорте и творческих успехах 2017 года и планах на нынешний год, в интервью Trend Life.

- Доброе утро! Как себя чувствует именинник в 56 лет?

- Спасибо, Вугар. Пока дышу кислородом. А мне уже 56? Даже и не знал (смеется).

- Давно занимаетесь спортом?

- Как родился! Мама мне рассказывала, что сразу же стал дрыгать всеми частями тела - вначале головой, поэтому неплохо соображаю, руками, поэтому неплохо играю на пианино и гитаре, и ногами, поэтому до сих пор бегаю (смеется). Я очень люблю спорт – футбол, настольный теннис, плавание, волейбол, гандбол, шахматы. А еще компьютерный бильярд и карты «в дурака» (смеется). Кстати, в юности занимался на профессиональном уровне плаванием в спортклубе СКА и играл в футбольной команде «Спартак», а моим наставником в те годы был ныне заслуженный тренер Азербайджана, кавалер ордена «Славы» Агасалим Мирджавадов. Большим спортсменом не стал, но зато из меня получился маленький композитор (смеется). Вообще, хотелось бы отметить, что футбол в моей жизни, как и музыка – это большая симфония. Потому что футбол, как создание и воплощение музыки – это коллективный труд. Композитор сочиняет произведение, но к нему пишутся слова, делается аранжировка, эту музыку исполняет коллектив музыкантов и в итоге песню зрителям представляет певец. В оркестре можно собрать 11 великих музыкантов, но если не будет дирижера и вдохновителя, то произведение обречено на провал. Например, все же помнят как в славные времена «Нефтчи» Анатолий Банишевский был «первой скрипкой» и за ним шла вся команда. Или же как Марадона вел к победам сборную Аргентину. А вновь серьёзно заниматься спортом я начал два года назад, когда решил вернуть себе молодость.

- А разве уже состарились, ведь не верите, что исполнилось 56 лет?

- Ну, это чисто условно. Возраст не определяется цифрами, а исключительно состоянием души и физической формой.

- Всем известна польза от занятий спортом. Но что же можете посоветовать тем, кто хочет, но все же ленится просыпаться по утрам, делать пробежку и физзарядку?

- Французский писатель-моралист 17 века Франсуа де Ларошфуко говорил: «Леность — это самая безотчетная из всех наших страстей. Хотя могущество ее неощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной». Утренняя тренировка – это заряд энергии и «порция» свежего утреннего воздуха, помогают весь день оставаться бодрым и оптимистичным. Пользу от утренних пробежек переоценить достаточно сложно, она дает ощущение бодрости на весь день и отличного настроения, оказывает на организм комплексное воздействие. Тренировки способствуют ускорению обмена веществ, сгорают лишние калории, учащенное дыхание способствует улучшению вентиляции легких, улучшается функционирование многих внутренних органов. Усиление кровообращения способствует укреплению и тренировке сосудов и сердца, мышц и суставов. Более того, бег оказывает стимулирующее воздействие на умственную и творческую деятельность. Как видите, польза пробежки просто огромна, вне зависимости от вашего пола и возраста. Так что , здравствуй, молодость!

- И все же, как удается просыпаться по утрам?

- У меня хороший будильник – мой кот, который, как по расписанию, начинает в шесть утра громко мяукать и требовать паштет. И если не выполнить его требования, то уже просыпаются соседи (смеется).

- Вы сказали, что бег даже оказывает стимулирующее воздействие на творческую деятельность. А как это происходит?

- Творчеством я занимаюсь даже когда сплю. Супруга иногда по утрам говорит, что во сне что-то напевал (смеется). В своей деятельности всегда советуюсь со своим другом, музыкантом и аранжировщиком, заслуженным артистом Азербайджана Эльдаром Мамедовым. У всех по-разному происходит вдохновение – у меня во сне или во время занятий спортом. Даже происходят такие моменты, когда беседуя с человеком, вдруг на ум приходит новая музыка и речь собеседника для меня воплощается в виде потока мелодии. Это невозможно объяснить, но это факт. После занятий спортом у меня мозги бывают чистыми, как после перезагрузки компьютера. Был даже такой случай. Однажды написал музыку к одному произведению и лег спать. Через пару дней, после утренней пробежки, решил вновь написать музыку к этому произведению, и получилось совсем иное, намного лучше, чем прежде. Я сопоставил ноты – как будто эту музыку написали два разных композитора. Понимаете, например, десять пианистов могут сыграть с одной партитурой, но все равно получится по-разному. Все зависит не только от мастерства, но и возможности восприятия этой музыки, произведения, ее воплощения.

- Кстати, о творчестве. Этот год был очень плодотворным для Вас.

- Кульминацией года и, можно сказать, самым знаменательным событием в моей творческой жизни, стала реализация проекта "ANA" (Мама), музыка была написана на одноименное произведение великого азербайджанского драматурга, поэта, театрального постановщика и сценариста Джафара Джаббарлы (1899 - 1934). Произведение исполнил всемирно известный исполнитель мугама, кавалер ордена "Слава", обладатель премии ЮНЕСКО, народный артист Алим Гасымов. Проект экранизировал молодой талантливый режиссер Фуад Тахмазлы. Произведение "ANA" было написано в 1916 году и ни разу не экранизировалось. Это произведение Джафар Джаббарлы посвятил своей матери, и в ее лице - всем нашим матерям. Этот проект – наша дань наследию великого Джафара Джаббарлы, возможность показать нашу любовь и почтение к теплым рукам и нежным сердцам наших матерей, обращение к сегодняшнему дню и призыв к будущим поколениям.

Следует отметить, что в проекте впервые снялись дочь и внучка Джафара Джаббарлы. Его дочь, 87-летняя Гюляр Джаббарлы, заслуженный деятель культуры, с 1979 года по 2012 годы была директором Дома-музея Джафара Джаббарлы. Ныне этот очаг культуры возглавляет внучка Джафара Джаббарлы - Гямяр Сейфеддингызы. В клипе также снялась моя мать – 81-летняя Светлана ханым.

- Но это ведь не первое ваше обращение к творчеству классиков, правильно?

- Правильно. Я обращался к творчеству наших классиков Микаила Мушфига, Бахтияра Вахабзаде, Рамиза Ровшана, Баба Везироглу, Фикрет Годжа и других, но проект "ANA" считаю венцом своего творчества - симфоническим произведением в синтезе с мугамом, направленным на пропаганду и сохранение творчества Джафара Джаббарлы, который хоть и прожил недолгую жизнь (скончался в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности), но оставил после себя большое наследие.

Еще одним успехом стала совместная работа с солистом Государственного академического театра оперы и балета, директором Гянджинской государственной филармонии, народным артистом Азербайджана Самиром Джафаровым – композиция «Моя тайна», написанная на слова поэта Вахида Азиза.

Как известно, основная часть моего творчества посвящена любимому Баку. Композиция «Бакинский акцент» в исполнении нашего соотечественника из Москвы Джейхуна Гусейнова, и снятый клип вновь посвятил родному городу и бакинцам. Я был автором не только музыки, но и слов. И очень счастлив, что в этой песне есть имена великих бакинцев Мстислава Ростроповича, Вагифа Мустафазаде и Анатолия Банишевского.

Знаковой работой также стала презентация клипа на композицию "Mənə 100 il ömür arzulamayın" ("Не желайте мне 100 лет жизни") в исполнении певца и исполнителя на гармони Вагифа Асадова, Смысл композиции очень глубокий - он о пути, который проходит каждый человек, о его предназначении, о прожитых годах. Клип получился очень душевный и теплый, в нем отражены и встречи со старыми друзьями, ощущения единства семьи, воспоминания о прошлом. Кстати, в клипе снялся заслуженный артист Эюб Ягубов и мои племянницы - Ляман и Алия Гулузаде.

Впервые в Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт израильского певца Мануэля Исакова. Праздничная программа "Райский сад" была приурочена к 10-летию выхода одноименного альбома Мануэля Исакова, в которую вошли произведения на мою музыку и слова Шауля Симан-Тов. Вечер организован Центром выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль-Азербайджан) совместно с Еврейским Домом "Гершон" при поддержке Международного Фонда СТМЭГИ и Министерства культуры и туризма. В концерте также выступили звезды азербайджанской эстрады.

- Вы и в кино успели засветиться?

- Я снялся в комедийном фильме актера легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова «Ага Натиг» и впервые осуществил свою мечту – написал саундтрек к картине. Мне даже пришлось воплотить образ одного отвратительно типа (смеется). Перед съемками, мне сказали: «Вы должны так сыграть эту роль, что как до сих пор вас все любят и уважают, после фильма также должны ненавидеть». Я думал, не сумею, но получилось. После фильма под впечатлением образа даже выбивал старые долги (смеется). Оказывается, иногда даже полезно быть плохим человеком (смеется).

- В то время как сегодня многие зациклены на негативе, откуда в Вас столько позитивных эмоций? Все это воплощается в ваших песнях, где вы не только как автор музыки, но и слов…

- Негатив ассоциируется у меня с 5-6 классом, когда увлекался фотографией. Больше ни с чем! Если говорить о негативе, то необходимо процитировать Марка Твена: «В борьбе с этой жизнью никто не выходил победителем». Мы живем, любим, общаемся, делимся впечатлениями, и все воспринятое отдаем детям, внукам, окружающему миру. А что может быть прекраснее позитива? Не хочется обижать людей без чувства юмора и всех грести под одну гребенку, но мне кажется, что отсутствие этого чувства говорит о низком уровне развитии человека. Трудности и проблемы есть у каждого человека, но вокруг столько прекрасного и надо уметь видеть это, подпитываться только положительной энергетикой, которой потом делиться с людьми.

Однажды я попал в ДТП, и был вынужден поехать на метро, но когда сошел на станции «Ичеришехер» и услышал позывные (когда объявляют станцию прибытия) из музыки «Бакинские ночи» Алекпера Тагиева, у меня сразу же поднялось настроение. Даже в самой кромешной тьме можно увидеть лучик света, если конечно, ты хочешь его увидеть. Скажу больше, я черпаю энтузиазм у своих племянниц, маленьких актрис –3-летней Ляман и 7-летней Алии, которая также снималась в клипе народного артиста Анвера Садыхова «Бакинский бульвар» и заслуженного артиста Эюба Ягубова «Мой Баку». Причем, когда ее спрашиваю: «Ты еще будешь сниматься в клипе?». Она отвечает: «Ну, посмотрим, если мне что-нибудь купят и подарят». Когда Эюб узнал об этом, он сказал «Современный ребенок!». Да, сегодня дети очень быстро развиваются. Это мы сидели и ждали «Ну, погоди!», а наши малыши уже в три года на смартфонах и планшетах сами выбирают мультфильмы (смеется).

- Скажите, это правда, что вас раньше все звали Бетховен?

- Как вы узнали об этом? Дело в том, что я ходил в музыкальную школу №1 , и у меня была большая папка с нотами, на которой был изображен Бетховен. Сами знаете, какой был там в те годы криминальный контингент. Они мне говорили: «Бетховен, сыграй нам «Долю воровскую»». Тогда был популярен исполнитель шансона Айдынчик, и из-за него получал двойки в школе. Учитель неоднократно "ловил" меня, когда играл его песни. Но прошло время, и мы теперь вместе делим сцену.

- Вспомните счастливые моменты, не связанные с музыкой...

- 31 августа 1996 года - футбольный матч между сборными Азербайджаном и Швейцарией на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Сенсационная победа со счетом 1-0 стала нашей первой победой среди официальных международных матчей. Я был на стадионе, и передать словами происходившее среди 37 тысяч зрителей просто невозможно! Все были объединены одной национальной идеей, и мы были счастливы! Не знаю, как добрался домой, потерял внушительную сумму денег, часы, но все это было ничто по сравнению с тем, что гордость и радость от этой победы переполняли мою душу.

Поэтому надо благодарить Всевышнего за каждый прожитый день, час, минуту, мгновение. Надо радоваться жизни, даже просто по утрам открыв окно и вдохнув свежего воздуха.

-Ну что же, и завершая утреннюю пробежку, хотелось бы, чтобы поделились планами на 2018 год.

- Этот год собаки, а собака – друг человека. Не хотелось бы забегать вперед, но жду океан позитива. И еще. Вугар, мы соседи, и я неоднократно приглашал тебя на утреннюю пробежку, ты не откликался, но я все равно не терял надежды. Спасибо, что хоть сегодня утром прибежал... Но однажды, поверь мне, приду с клаксоном под окна твоего дома, и разбужу тебя, будем вместе бегать…

(Автор: Вугар Иманов)

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