Памяти Чингиза Садыхова: Более высокой похвалы для меня не существует!

БАКУ /Trend Life/ - 30 декабря 2017 года в Сан-Франциско (США) скончался выдающийся пианист, кавалер ордена "Шохрет", народный артист Азербайджана, профессор Чингиз Садыхов.

Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Окончил школу для одарённых детей при консерватории, открытую выдающимся композитором, основоположником азербайджанского профессионального музыкального искусства, народным артистом СССР Узеиром Гаджибейли (ныне школа имени Бюль-Бюля). Затем Садыхов учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории, был учеником профессора Александра Гольденвейзера.

Работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы Баку, художественным руководителем творческого объединения "Азконцерт", организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На одну сцену с этим прославленным музыкантом выходили известные исполнители Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, Бюльбюль, Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, сестры Фидан и Хураман Гасымовы и многие другие.

"Я со всеми нашими исполнителями работал с удовольствием. Ведь это были имена! Но больше всего я проработал с Рашидом. Семь лет я был его аккомпаниатором, объездил весь мир! С Рашидом Бейбутовым я побывал в Иране, Сирии, Индии, Ираке - всего в 32 странах", - вспоминал Чингиз Садыхов. А впервые он аккомпанировал Мирзе Бабаеву.

Чингиз Садыхов вспоминал: "Мирзу Бабаева мы звали Мирза Монтан. Тогда в моде был знаменитый исполнитель французского шансона Ив Монтан, и Мирзе он очень нравился. Он и пел, как Монтан, поэтому мы его так и прозвали - Мирза Монтан. Не скажу, что мы были большими друзьями, но хорошими приятелями были. Кстати, Мирза Бабаев был первым, кому я аккомпанировал азербайджанской музыкой! Я тогда учился на третьем курсе консерватории, и он попросил меня поаккомпанировать ему для записи на радио. Он был настоящий шансонье! И парнем был хорошим, с юмором. Мы как-то вышли с ним из филармонии и решили прогуляться пешком. Прошлись немного по Телефонной (ныне ул. 28 Мая), а там, напротив кинотеатра "Низами", был магазин сладостей, и он говорит: "Чина, что-то мне сладкого захотелось, - а он сладкоежка был еще тот!, - давай купим конфет". Ну, мы зашли, купили московских шоколадных конфет "Мишка на севере" целый кулек, вышли на улицу, и он стал делить конфеты: "Это тебе, это мне, а это Анеле и Бубе" (дочка и сын Мирзы Бабаева). И забрал большую часть конфет (смеется). Вот такой он был, наш Мирза".

А вывел Садыхова на большую сцену великий Бюльбюль.

Чингиз Садыхов вспоминал: "В один прекрасный день мне позвонил великий Бюльбюль: "Чянгиз балам (он называл меня не Чингиз, а Чянгиз-балам), я слышал, ты хорошо исполняешь азербайджанскую музыку, а у меня тут неприятность - Володя приболел. Не хочешь поехать со мной в турне по Средней Азии?". Володя был аккомпаниатором Бюльбюля, он всюду ездил с ним, а тут вдруг заболел. Я говорю: "Конечно, профессор, почту за честь!" И поехал. Мы отработали концерты в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Бюльбюля везде принимали превосходно, и вот на этих концертах я понял - это мое! Я вдруг захотел стать не одним из многочисленных исполнителей-классиков, а самым лучшим пианистом - исполнителем азербайджанской музыки. Но не просто исполнителем, не просто аккомпаниатором, а интерпретатором азербайджанской музыки".

Яркими красками запоминалась работа с Муслимом Магомаевым.

"В 1962 году в Москве проходили Дни азербайджанской культуры. Магомаев, ему шел 21-й год, должен был петь в Кремлевском Дворце съездов арию Фигаро и песню «Бухенвальдский набат». Тут неожиданно выясняется, что из-за неважного самочувствия Муслим должен спеть арию на тон ниже: вместо до-мажор - в си-бемоль-мажор, музыканты меня поймут. Си-бемоль-мажор для аккомпаниатора — тональность очень трудная, потому что все нужно играть на черных клавишах. И пианисты стали отказываться от работы. Позвали меня. Немного порепетировали. Потом отработали десять дней. С тех пор Муслим пошел в гору. Началась сумасшедшая слава этого мальчика. Успех, которым пользовался Магомаев у слушателей в 70-х, даже и не снился нынешним «звездам». Представьте стадион тысяч на 40 - 60. Кончается концерт. На гаревую дорожку выезжает «уазик» с открытым верхом. Мы с Муслимом встаем в него и делаем традиционный круг почета. Народ сбегает с трибун, никакая милиция с этим справиться не в состоянии. «Уазик» поднимают и несут на руках. Клянусь! И мужики, и бабы - все несли. Однажды в Одессе так подняли нашу «Волгу» и резво понесли до самой гостиницы. Я не поленился, подсчитал, и оказалось, машина находилась в воздухе почти три километра…

Потрясающий случай произошел в Молдавии, в Бендерах, кажется. Отработав концерт, возвращаемся в гостиницу часов в 11 вечера. Поднимаемся в номера. Вдруг - громкие крики. Выхожу на балкон. Гляжу - на соседнем стоит Муслим, а перед гостиницей огромная толпа. Люди кричали, что они не сумели попасть на концерт, и просили его спеть. Муся говорит: «Чина, сходи за аккордеоном, пожалуйста». И в течение часа с балкона четвертого этажа под мой «походный» аккомпанемент Магомаев давал бесплатный концерт. А про поклонниц и говорить нечего. Молодые девочки Муслиму прохода не давали: визжали, вешались на шею, звонили, преследовали. В общем, жить спокойно не давали", - рассказывал Маэстро.

Критики говорили, что стиль Садыхова отличался самобытностью и национальностью музицирования на фортепиано, сформировавшихся на почве мугамности и академической школы. "Я никогда заранее не подготавливаюсь к тому, что я играю. Я просто сажусь и начинаю играть любую азербайджанскую музыку. Поверьте, я каждый раз играю ее по-разному! Поэтому на радио или на телевидении всегда все записываю с первого дубля. Мои пальцы сами все делают, и у меня такое впечатление, что мои пальцы направляются оттуда″, - рассказывал Чингиз Садыхов в одном из последних интервью.

В 1994 году Садыхов вместе с супругой Джейран ханум переехали в США, жили в Сан-Франциско и Сан-Хосе. Обе дочери - музыканты: старшая пианистка, а младшая - скрипачка. Они обе преподают музыку в городе Сан-Хосе штата Калифорния.

"Я получил здесь вид на жительство по графе "выдающаяся личность". Здесь такие законы - если человек является выдающимся в какой-либо области, причем неважно, в какой стране, он может претендовать на получение грин-карты по этой статье. Так было и в моем случае, а спустя время я получил и гражданство, мне выделили трехкомнатную квартиру в муниципальном доме", - вспоминал Чингиз Садыхов.

Выступал с концертами в более чем 40 городах США. Выпустил два альбома: на одном записал свое исполнение американской музыки, из репертуара Эллы Фицджеральд и Фрэнка Синатры, на другом – азербайджанскую музыку Фикрета Амирова, Ниязи, Тофика Кулиева, Алекпера Тагиева.

"Я учился играть на фортепиано: школа, консерватория и аспирантура. Всю жизнь играю на рояле. Наша музыка, вообще восточная музыка - одноголосая. Я всегда стараюсь играть азербайджанскую музыку так, чтобы она стала понятна европейцам и всему миру. А когда ты ее играешь в соответствии с законами гармонии сегодняшнего дня, но во главе угла поставив азербайджанскую мелодию, то получается очень интересно. Я азербайджанскую музыку исполняю следующим образом - мелодию оставляю азербайджанскую, а весь аккомпанемент и все сопутствующее, все гармонии, все подголоски, все ходы делаю в европейской манере, в духе сегодняшней музыки. Не джаз, но, может быть, легкий свинг, медленный блюз, причем со всеми гармоническими отклонениями, при том что мелодия остается азербайджанской. И когда американец слушает эту музыку, он не воспринимает ее, как этнос, он воспринимает ее, как сегодняшнюю музыку, и он ее слушает! Он ее понимает, и она ему нравится!", - рассказывал Чингиз Садыхов.

Живя в США, он приезжал в Баку, но не так часто, как хотелось бы – возраст. В последний раз - 30 октября 2009 года, когда в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся юбилейный вечер в честь 80-летия Маэстро. В этот вечер было много поздравлений, теплых слов и, конечно же, выступление выдающегося музыканта.

"Когда в 2002 году по персональному приглашению Гейдара Алиева я приехал в Баку на 60-летие Муслима Магомаева, Гейдар Алиевич поднял тост за меня и произнес буквально следующее: "Мы должны быть особо благодарны Чингизу Садыхову за то, что он сугубо европейский рояль превратил в сугубо азербайджанский национальный музыкальный инструмент". Более высокой похвалы для меня не существует!" – вспоминал Чингиз Садыхов…

(Автор: Вугар Иманов)

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