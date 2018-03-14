Анар-80: Интересные цитаты из жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный писатель, режиссер и сценарист, публицист и драматург, общественный деятель, секретарь Союза писателей Азербайджана, кавалер орденов "Независимость", "Слава", "Чести", лауреат Госпремии, народный писатель Анар Рзаев отмечает 80-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Анар Рзаев родился родился14 марта 1938 года в семье поэтов. Его отец Расул Рза и мать Нигяр Рафибейли были признанными в стране поэтами. В 1945 году поступил в музыкальную школу имени Бюльбюля и в 1955 году окончил её с отличием. В том же году поступил на филологический факультет Азербайджанского Государственного Университета. Окончил АГУ в 1960 году, также окончил Высшие сценарные курсы в Москве в 1964 году, Высшие режиссёрские курсы в Москве. С 1968 года - главный редактор альманаха искусств «Гобустан».В 1991 году был избран председателем Союза писателей Азербайджана. С 1995-2000 годы являлся действительным членом Милли Меджлиса (Парламента Азербайджана). За особые заслуги в развитии азербайджанской литературы награждён Премией Гейдара Алиева (2011 году). 19 февраля 2014 г. был избран первым председателем Союза писателей тюркоязычных государств, созданного по результатам VI Конгресса редакторов литературных журналов тюркского мира в г. Эскишехир (Турция). 13 марта 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Анара Расул оглу Рзаева Почетным дипломом Президента за продолжительную плодотворную деятельность по развитию и пропаганде азербайджанской культуры.

Перу Анара принадлежит множество интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества, на формирование вкуса широкой читательской аудитории заслуживает самых высоких слов. В своих книгах он старается раскрыть образ современного ему человека, показать, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, как традиционные понятия и менталитет влияет на жизнь людей. Среди самых известных произведений "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон" и другие. По сценариям Анара снято более десяти фильмов ("День прошёл", "Тахмина", "Посол зари" и т.д.), из них три фильма снято им в качестве режиссёра. По одному из его рассказов на "Мосфильме" режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм "Каждый вечер в одиннадцать", по сценарию Эдварда Радзинского.

Представляем читателям Trend Life интересные цитаты Анара из различных интервью.

"Самые светлые воспоминая детства связаны с летом, с нашей бузовнинской дачей. Вся семья вместе, все живы, воскресные приезды гостей, друзей, знакомых, море, солнце, виноград и инжир, футбол и волейбол и вся жизнь впереди".

"Очень хорошо помню тот вечер в Шуше - мы сидим на веранде, я читаю свое творение отцу, матери и сестрам… И когда я кончил читать, никогда не забыть мне выражения лица отца – вы очень хорошо описали его выше, – у меня тоже на всю жизнь запечатлелось в памяти выражение его глаз: это было и удивление, и радость, и сожаление – смешанность всего этого. Помню его слова: «Вот и ты стал писателем…». Он сказал именно эту фразу, хотя трудно, судя по той моей вещице, было прийти к такому именно выводу. Но, знаете, сказал со вздохом сожаления. Знал, разумеется, как непрост он, этот удел".

"Герои моих произведений сегодня являются такими, какими я изобразил их в своих произведениях, написанных в наши дни"

"Человек 21-го века живет в совершенно другой духовной, экономической, эмоциональной атмосфере, в которой доминируют виртуальные отношения между людьми".

"Если человек талантлив, он проявит себя вне зависимости от того, каково его происхождение, если ж нет таланта, никакая семейная традиция не окажет ему помощи".

"Эмоциональные переживания вкупе с интеллектуальными усилиями необходимы для творчества, но не обязательно они создаются в пору депрессий. Творчеством занимаются в самые разные периоды духовного существования".

"Писатель пишет не ради дивидендов, не для славы или денег, а потому, что чувствует неистребимое желание поделиться с кем-то своими выстраданными мыслями, пережитым, своим душевным состоянием и духовным миром. Пишет, потому что не писать не может. Все остальное для него не главное, а сопутствующее".

"Настоящий мужчина тот, кто умеет справиться со всем негативным, что обрушивается на него в нашем далеко не справедливом мире. И борьба за добро начинается у него с самого себя, со способности побороть в себе чувство зависти по отношению к чужим успехам. Настоящий мужчина никогда не позволит себе предательство, и в первую очередь по отношению к своим друзьям по пустячному поводу.

"Почти все мои произведения - и в прозе, и в кино - вначале принимали в штыки, но по прошествии лет они занимали подобающее им место в литературе".

"Любой писатель, если он не ослеплен своими подлинными или мнимыми достижениями, должен относиться к себе в достаточной степени самокритично. Иначе он заболеет опасным недугом самовлюбленности".

"В виртуальном мире люди знакомятся, влюбляются, женятся, таким образом, возникает дефицит общения, натуральных чувств, появился какой-то эрзац. Молодое поколение буквально закабалено Интернетом, телефонным общением. Одним словом, мы вступили в виртуальную эпоху, где чтению отводятся какие-то задворки. Тем более ценны настоящие любители истинной литературы, которые все еще сохраняют интерес к чтению".

"Пусть это не выглядит кокетством, есть люди, которые хотят быть известными, а я желаю, чтобы меня никто не знал. Потому что я не могу пройтись по бульвару - как минимум человек 5 подходят с разными просьбами, иногда просто приветствуют, ну это хорошо, иногда с обидами, иногда с претензиями. Так что мне очень редко удается спокойно погулять, и это бывает поздно вечером, когда не так многолюдно. И тогда я любуюсь городом".

"Всегда молодость человеку ближе, чем старость. Так что Баку прошлого - моя молодость, мои друзья, которые тогда были живы, это общение с разными интересными людьми, которых становится все меньше и меньше".

"Если бы я критиковал молодежь, тогда я должен был начинать со своих детей и внуков, а я ими очень доволен. Если о молодежи судить по ним, то у меня нет оснований быть недовольным молодежью. Просто я не разделяю людей по принципу "молодой" или "старый", т.к. и среди молодых, и среди пожилых есть и достойные, и недостойные люди".

"В современном обществе есть опасность - вседозволенность. Некоторые люди, чтобы самоутвердиться, покушаются на культурные ценности, на выдающихся людей. Этот бесплодный нигилизм я бы назвал одним словом - герастратов комплекс".

"Для азербайджанцев честь всегда стояла превыше всего. Предательство всегда осуждалось в Азербайджане, к ренегатам и перебежчикам всегда относились с презрением".

"Патриотизм чреват одной опасностью - лжепатриотизмом. Для меня патриотизм является не декларацией, а добрым делом, освоением своей профессии. Для меня высококвалифицированный врач, который делает успешные операции и никогда не говорит о своем патриотизме, больше патриот, чем неуч, который только и говорит о патриотизме, но ничего не умеет".

"Без проблем нет писателя. Но творчество избавляет тебя от каких-то проблем. Во всяком случае, у меня так - пока не написал об этом, проблема гложет тебя, живет в тебе, съедает тебя изнутри, когда ты об этом пишешь, как будто освобождаешься".

"Я верю в одно - нельзя сдаваться в жизни. Хотя никогда не считал себя сильным человеком, даже, скорее, слабым, но сейчас, спустя столько лет, думая о прожитой жизни, я убеждаюсь: нет, все-таки, я не был слабым человеком".

"Все хотят успеха, а что такое успех? Многие думают, что все эти премии и звания, заработанные в течение жизни, и есть самое главное. Но поверьте, для меня все эти звания и премии абсолютно ничего не значат. Мнение нескольких людей, которым я доверяю, - вот что для меня важно. Их оценка для меня важнее всех премий, потому что я знаю - их оценка высококвалифицированная, честная, беспристрастная. И не потому, что они ко мне хорошо относятся, а потому, что они хорошо относятся к литературе".

"Писательство исходит из духовной потребности, от желания донести до людей свое слово, потребности служить своему народу, обществу, в котором живешь, необходимости высказаться, и если для этого у тебя есть литературный талант, и ты готов заняться тяжелым трудом, тогда выбирай эту профессию".

"Иногда беспринципная критика возводит посредственного автора до таких высот и поет ему такие дифирамбы, что невольно обращаешься к Создателю с вопросом о том, остались ли еще в нашем языке другие хвалебные слова, чтоб воздать должное Физули, Вагифу, Мирза Фатали, Сабиру, Мирза Джалилу? К сожалению, это горькая правда нашей жизни".

"Поскольку сам я в литературе никогда и никому не завидовал, то меня совершенно не интересует, кто и кому завидует. К тому же, человек талантливый никогда не станет завидовать другому талантливому человеку. Проявлять зависть к успеху других – свойство неудачников".

"Писатель – это, прежде всего, особый тип зрения. Помимо умной головы у писателя есть много такого, что достойно познания, и чему трудно научиться. Здесь много компонентов должно наличествовать – это и жизненный опыт, и интеллект, но это в то же время и эмоциональная составляющая, потому что одним интеллектом можно создавать только умозрительное искусство. Если нет души, если нет каких-то сердечных порывов…"

"Литература – это не маркет, не маркетинг и не та область, которую можно было бы регулировать, исходя из законов рынка. Возможно, поколение, которое сменит нас, и станет управлять творческими структурами, основываясь на законы рынка. Может быть. Но это не для нас".

"Мало верить в Бога. Надо, чтобы и Бог поверил в тебя. Поверил бы, что твоя доброта не показная, твоя щедрость — бескорыстна. Твоя приверженность справедливости — искренна.

"В течение многих лет меня одолевали мысли: как же так, вот моя жизнь, наполненная тысячами событий, лиц, встречами, расставаниями, увлечениями, разочарованиями, чудом любви, родственными и профессиональными привязанностями, и вот все эти мои впечатления от стран, книг, фильмов, музыки, ситуации моей внешней жизни и сюжеты жизни внутренней, жизни души, перипетии общественного существования, фабулы взаимоотношений с друзьями и врагами, мои фантазии, воспоминания, переживания, «нечаянные радости», потери, откровения, сожаления, тоска одиночества, боль непонимания, «роскошь общения», близкие, дорогие мне люди, — все это в одно мгновение может исчезнуть? Ничего не останется?.. Не хотелось верить в это. Может быть, вера в Бога с моих самых ранних лет тоже основывалась на этом. Если Бог есть, значит, есть и другая жизнь, в которой мы все окажемся после окончания земного срока, и там все объяснится. Бог объяснит нам и все то, чему мы были свидетелями в этой жизни и чего не понимали, объяснит смысл нашего появления, пребывания на земле и нашего неизбежного ухода, разъяснит закономерность и справедливость того, что нам казалось несправедливым и неверным".



"Может, это прозвучит громко, но я всегда ощущал себя человеком миссии, это придавало мне силы. И эта миссия меня все время держит на коне. Я не боюсь смерти и знаю, что пока не исполню все задуманное, не уйду".

(Автор: Вугар Иманов)

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