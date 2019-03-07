Юсиф Эйвазов: Моя мечта - путешествовать по регионам Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный оперный певец, драматический тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов дал видеоинтервью TELLMANN SHOW.

В интервью певец рассказал о мечте детства, родителях, творчестве, личной жизни, отношении к Азербайджану, малоизвестных эпизодах своей биографии. «Папа был единственный человек, который поверил изначально... Он проникся, поверил в меня и начал поддерживать, и за это я ему буду благодарен всю жизнь», - говорит он.

Юсиф Эйвазов рассказывает о личной дружбе с одним из величайших теноров современности Пласидо Доминго: «Он безумно внимательный человек. Он помнит, когда у тебя премьера и позвонит или пошлет СМС, где бы он ни был, даст напутствия».

Юсиф Эйвазов также поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что они делают для страны, за внимание, оказываемое деятелям культуры.

Особое место в интервью уделяется привлекательным с туристической точки зрения регионам и национальной кухне Азербайджана. Певец говорит о совместных с известным азербайджанским оперным певцом Эльчином Азизовым планах с семьями на автомобилях путешествовать по малоизвестным уголкам страны. Советует иностранным туристам посетить облюбованные им достопримечательности Азербайджана.

Возвращение общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева к власти в стране в 90-ых годах Юсиф Эйвазов считает одним из самых важных моментов в истории Азербайджана: «Это было для Азербайджана спасением… В тот момент, когда Азербайджан фактически тонул, и когда эти преступники просто разграбили и разорвали страну на куски, он явился спасителем и народ за ним пошел».

Автором и руководителем TELLMANN SHOW является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. TELLMANN SHOW является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.

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