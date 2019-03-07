Юсиф Эйвазов: Моя мечта - путешествовать по регионам Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

7 марта 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный оперный певец, драматический тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов дал видеоинтервью TELLMANN SHOW.

В интервью певец рассказал о мечте детства, родителях, творчестве, личной жизни, отношении к Азербайджану, малоизвестных эпизодах своей биографии. «Папа был единственный человек, который поверил изначально... Он проникся, поверил в меня и начал поддерживать, и за это я ему буду благодарен всю жизнь», - говорит он.

Юсиф Эйвазов рассказывает о личной дружбе с одним из величайших теноров современности Пласидо Доминго: «Он безумно внимательный человек. Он помнит, когда у тебя премьера и позвонит или пошлет СМС, где бы он ни был, даст напутствия».

Юсиф Эйвазов также поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что они делают для страны, за внимание, оказываемое деятелям культуры.

Особое место в интервью уделяется привлекательным с туристической точки зрения регионам и национальной кухне Азербайджана. Певец говорит о совместных с известным азербайджанским оперным певцом Эльчином Азизовым планах с семьями на автомобилях путешествовать по малоизвестным уголкам страны. Советует иностранным туристам посетить облюбованные им достопримечательности Азербайджана.

Возвращение общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева к власти в стране в 90-ых годах Юсиф Эйвазов считает одним из самых важных моментов в истории Азербайджана: «Это было для Азербайджана спасением… В тот момент, когда Азербайджан фактически тонул, и когда эти преступники просто разграбили и разорвали страну на куски, он явился спасителем и народ за ним пошел».

Автором и руководителем TELLMANN SHOW является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. TELLMANN SHOW является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Билеты на концерт Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в Баку раскупили за два дня (ФОТО)
Общество 13:33
В Центре Гейдара Алиева выступят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов
Общество 4 марта 10:31
Венский оперный бал - гости и строгий этикет (ФОТО)
Интересное 1 марта 13:56
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили на 63-м Венском оперном балу
Звёздный мир 1 марта 06:46
Овации в Париже! Концерт Юсифа Эйвазова в Salle Gaveau (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 8 февраля 12:46
Тонкий бакинский юмор на российском телеканале (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 22 января 12:01
Лента новостей
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака
Турция 16:00
Предприятие «Lerik Broyler» незначительно увеличит производство своей продукции
Бизнес 15:55
"Русская медная компания" начинает добычу медно-цинковой руды на трех месторождениях в Казахстане
Экономика 15:50
Солист московского театра "Геликон-опера" о непримиримой вражде и преданной любви в Баку
Культура 15:49
Президент Ильхам Алиев: Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом (ФОТО)
Политика 15:43
Всемирный банк: Азербайджан все меньше нуждается в финансовой поддержке (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Президент Азербайджана: Все разрушенные в результате землетрясения дома в Агсу будут заново отстроены
Политика 15:39
Азербайджан поблагодарил Нидерланды за поддержку территориальной целостности страны
Политика 15:39
Надо искать новые грани юмора – откровения Рашада Азизова
Интервью 15:34