В положении лёжа из-под ковра…- Николай Зыков об уникальной азербайджанской традиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева недавно впервые было представлено оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол и марионеток Театра Николая Зыкова, сообщает Trend Life.

Известный российский кукольник, потомок Сергея Образцова,Николай Зыков рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своём недавнем выступлении в Баку, о впечатлениях от этого прекрасного древнего города, об азербайджанской «кукольной» традиции и инновационных технологиях при создании кукол.

В театральном искусстве есть совершенно уникальные явления, одно из которых – творчество российского мастера-кукольника Николая Зыкова. Правнучатый племянник великого Сергея Образцова, он сам конструирует и создаёт всех своих кукол, режиссирует представления и воплощает их. Мастерство знаменитого кукольника и восхищение завороженных зрителей оживляют кукол на сцене. За почти четыре десятилетия творческой деятельности Николай Зыков создал более двухсот уникальных кукол, поставил около 20-ти различных программ и воплотил их в 3500 представлениях, покоривших публику всего мира. Однако первая встреча кукол Николая Зыкова с азербайджанскими зрителями состоялась только в этом феврале.

В Баку российский мастер показал своё «Шоу световых кукол». Под прекрасно подобранную музыку по залу летала огромная жар-птица, ползала по стенам неоновая гусеница, танцевали над зрителями светодиодные медузы. Многие куклы, к восхищению бакинской публики, создавались прямо на сцене, меняли форму, трансформировались, составляя потрясающие воображение гигантские сияющие фигуры. Творчество мастера отличает использование новых материалов, технологий и конструкций при создании кукол. Но не забывает мастер и «кукольных» традиций народов мира, отмечая и древние традиции Азербайджана.

«В Азербайджанской «кукольной» традиции есть абсолютно уникальное явление – показ кукольного представления в положении лёжа, из-под ковра. Пока такого опыта у меня не было, но идея очень интересная», – приоткрывает свои планы мастер.

Кстати, хотя азербайджанский зритель получил возможность познакомиться с уникальным шоу Николая Зыкова совсем недавно, сам мастер связан с культурной традицией Азербайджана уже долгие годы.

«Азербайджанская народная песня «Скажи, что любишь» неизменно звучит на моих представлениях по всему миру в миниатюре с трюковой марионеткой «Факир» уже 29 лет», – делится с читателями прославленный кукольник.

«Шоу световых кукол» состоялось в Баку на одной из главных площадок страны – во Дворце Гейдара Алиева. Это уникальное культурное сооружение получило высокую профессиональную оценку гостя из России. «Для меня важно, что во время представления абсолютно вся поверхность сцены была полностью видна с любого места в зале. Это бывает далеко не всегда», – отмечает Николай Викторович.

Билеты на шоу во Дворце Гейдара Алиева были полностью раскуплены так быстро, что по просьбе зрителей было назначено дополнительное представление позже в тот же день. Об азербайджанской публике у прославленного российского артиста остались самые тёплые воспоминания: «Мне удалось наладить взаимопонимание с бакинской публикой, и я надеюсь на новые встречи с ней», – говорит он. И мастеру есть с чем сравнивать – Азербайджан стал уже 47-й страной, где он побывал. Тем ценнее высокое мнение повидавшего мир мастера о столице Азербайджана.

«Баку производит очень яркое впечатление своими оригинальными архитектурными сооружениями, я бы даже назвал Баку - Городом дворцов. Мне удалось пройтись по Старому городу (Ичери шехер), полюбоваться на Девичью башню и Площадь фонтанов», – делится своим восхищением Николай Зыков.

Кстати, на его персональном сайте в интернете каждый поклонник таланта Николая Зыкова может прочесть главы о первых творческих шагах мастера, о поиске новых видов кукол, о кукольных традициях мира и встречах со зрителями и именитыми коллегами в автобиографическом рассказе «Вокруг света с куклами». Когда-нибудь – заверил российский кукольник – тут обязательно появится и глава об Азербайджане и Баку – Городе дворцов.

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