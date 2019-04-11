Фонтаны, деревья и пение птиц – всё это располагает к спокойствию в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Для участия в мероприятиях Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора World Harmony, который проходил в Баку со 2 по 8 апреля, столицу Азербайджана посетила делегация преподавателей и учащихся Санкт-Петербургского музыкального лицея. Директор лицея Виталий Романов, ставший председателем жюри конкурса, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о тесном сотрудничестве музыкальных школ России и Азербайджана, о прошедшем конкурсе и концерте, о перспективах дальнейшего сотрудничества.

– Виталий Владимирович, в прошлом году между Санкт-Петербургским музыкальным лицеем и Центральной школой искусств имени Гара Гараева в Баку был подписан Договор о сотрудничестве. Как это сотрудничество началось?

– Сотрудничество началось три года назад, когда была организована поездка делегации из Санкт-Петербурга в Баку. В этой поездке принял участие и Санкт-Петербургский музыкальный лицей. Таким образом состоялось моё знакомство с Азизом Гараюсифли – директором Центральной школы искусств имени Кара Караева в Баку. Тогда мы и договорились о том, что, так как наши учебные заведения схожи по своей сути, мы могли бы заключить договор о сотрудничестве. Спустя год состоялась поездка учащихся и преподавателей музыкального лицея в Азербайджан, были даны серии мастер-классов и концертов как в Центральной школе искусств имени Кара Караева, так и в других школах Баку. В торжественной обстановке в Большом зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось подписание Договора о сотрудничестве и был дан большой концерт силами учащихся и преподавателей Санкт-Петербургского музыкального лицея.

– Что-то из вашего опыта, программ обучения, планируется или уже удалось внедрить в систему музыкального образования Азербайджана?

– На Культурном форуме в Санкт-Петербурге, в котором принимали участие министр культуры России Владимир Мединский, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, была поставлена задача развития музыкального образования Азербайджана на базе Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Тогда же я официально дал добро Школе на использование наших программ. Как только они сочтут нужным или возможным, они смогут внедрять их в своей системе музыкального образования.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем текущем визите в Азербайджан. 4 апреля ваши ученики дали концерт в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Что ещё в программе вашего визита?

– Концерт состоял из двух отделений, в нём приняли участие как ученики, так и преподаватели лицея: Дмитрий Воронин и Александра Воронина подготовили программу гитарной музыки. В концерте также звучали домра, фортепьяно, гобой, рояль, гусли, другие русские народные инструменты.

Что касается дальнейшей программы нашего пребывания, то, конечно, основной целью для нас было участие в Международном конкурсе World Harmony, который в Баку проводится уже не в первый раз. В этом году конкурс был очень масштабным, в нём приняли участие, в том числе, и хоровые, и фольклорные коллективы. Мне было предложено возглавить жюри конкурса, и я с радостью согласился, так как одной из задач, поставленных на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, было способствовать рождению в Баку музыкального конкурса мирового уровня.

Спецификой конкурса стало то, что он привлёк более ста исполнителей традиционной музыки Азербайджана из разных регионов республики. Были представлены, в частности, канон, саз, кяманча, балабан, кобыз, гармонь, домбра. В Азербайджане государством поставлена задача сохранения культурных традиций, и это сказывается очень положительно: дети начинают интересоваться традиционными искусствами. На своих национальных инструментах играли и участники из других стран. Народное творчество – это духовная основа для любого народа. Конкурс показал, что народное искусство живо, востребовано, мастера сохраняют и передают его традиции, а огромное количество детей с удовольствием занимаются им. Это очень важно сохранять и развивать.

– Кто-то из учеников вашего лицея победил в каких-либо номинациях?

– Абсолютно все участники конкурса из Санкт-Петербургского музыкального лицея завоевали призовые места.

– А как вы оцениваете подготовку азербайджанских конкурсантов?

– У каждого исполнителя свой уровень развития, но главное, что все они проявляют живой интерес к занятию музыкой, это очень приятно. Как мне кажется, музыкой должен заниматься каждый ребёнок, потому что это гармонично развивает личность.

– Гуманитарное сотрудничество между странами вы воспринимаете некой миссией искусства?

– Да, безусловно. Конкурс World Harmony проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Постсоветское пространство объединяется в этом конкурсе с помощью музыки. Я не мог не принять участие в этой работе, так как и сам вобрал в себя много культур: родился в Ашхабаде, начал обучение в республиканской школе, продолжил – в России. Близка мне и азербайджанская культура. Конкурс World Harmony собрал в качестве организаторов и членов жюри специалистов из многих стран, занимающиеся просветительской деятельностью в сфере музыки. В процессе общения возникли интересные совместные идеи, которые мы теперь будем реализовывать, будем приглашать друг друга в гости, подписывать новые соглашения о сотрудничестве. Наша главная цель – как можно лучше помогать талантливым детям, которые хотят заниматься музыкой.

– Как вы оцениваете текущее сотрудничество с Азербайджаном в вопросе музыкального образования?

– Сотрудничество с Азербайджаном у нас очень плотное, благодаря и государственной культурной политике республики, и личности директора Центральной школы искусств имени Кара Караева Азиза Гараюсифли – очень активного творческого человека. Учащиеся его школы много выезжают в другие страны, обогащаясь опытом других культур и делясь своим.

– Параллельно с работой на конкурсе вы проводили и мастер-классы?

– И я, и педагоги лицея: руководитель фортепианного отделения Ирина Игоревна Лобикова и заслуженный работник культуры РФ Марина Григорьевна Полозова – по классу фортепьяно, заслуженный работник культуры РФ Ирина Станиславовна Михайловская давала мастер-классы для гобоистов в школе №21; ведущий специалист по классу тромбона Кирилл Лобиков – для студентов Консерватории. Дмитрий и Александра Воронины, кстати, уроженцы Баку. Дмитрий давал мастер-класс игры на гитаре в своей родной школе №26. Сам я провел мастер-класс для конкурсантов и их педагогов непосредственно в Школе искусств имени Гара Гараева. Так как дети из разных районов Азербайджана приехали на конкурс со своими педагогами, это позволило мне на мастер-классе пообщаться и с детьми, и со взрослыми, поделиться своими профессиональными находками педагогического мастерства. Многие педагоги подходили после, благодарили за интересные находки и профессиональный подход.

– Вы не в первый раз посещаете Баку, и у вас каждый раз очень плотная программа. Остаётся ли немного личного времени для того, чтобы осмотреть достопримечательности?

– Да, например, в прошлый раз мы ездили в средневековый город Лагидж, который расположен в горах. На этот раз после концерта у нас было несколько часов свободного времени, и мы с удовольствием погуляли по ночному Баку.

– И каково ваше впечатление от столицы Азербайджана?

– Город с каждым годом преображается, становится краше и краше. Приезжать в Баку очень приятно.

– Есть ли у вас в Баку любимые места?

– Пожалуй, как музыканту, мне больше всего пришёлся по душе парк филармонии. В Санкт-Петербурге вся музыкальная история заключена внутри здания филармонии, а в Баку она выплескивается в парк особой атмосферой. Фонтаны, деревья и пение птиц – всё это располагает к спокойствию, наслаждению прогулкой, позволяет окунуться в созерцательность природы, не покидая город.

– Какие у вас дальнейшие планы по сотрудничеству с Азербайджаном, появились ли какие-нибудь новые договорённости за время текущего визита? Есть ли уже какие-то планы развития конкурса, в организации которого вы приняли участие?

– Мы готовы к сотрудничеству, готовы принимать участие в развитии конкурса, независимо от того, где он будет проходить. Конкретика будет зависеть от задач, которые поставит школа-организатор. Мы также всегда ждём у себя в Лицее и педагогов, и детей из Азербайджана. Совершенно точно наша встреча состоится в 2020 году, когда Азербайджан примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге на правах страны-гостя.

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