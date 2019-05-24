Особые вкусовые рецепторы азербайджанцев - от элитных ресторанов до уличных ларьков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев встретился с журналистом межпарламентской группы дружбы «Россия-Азербайджан» под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева и рассказал о важности дружбы народов, своем восприятии Пушкина и впечатлениях от выступления в Центре Гейдара Алиева в моноспектакле "Пиковая дама".

- В Щукинском училище есть "азербайджанский курс", ребята, которые приехали из разных уголков республики. Вы как ректор довольны этим опытом? Есть ли мысли продолжить эту практику?

- Это зависит не от меня, а от правительства Азербайджана. А оно, в свою очередь, будет зависеть от того, как мы выпустим этих студентов. Я немного знаю о современном состоянии театра в Азербайджане, кроме того, что он находится на хорошем уровне. А наша школа – классическая, и мы попытаемся научить ребят существовать в этой манере театра проживания, театра яркой формы. И если нам это удастся и они, когда вернутся к себе на родину, покажут собственные спектакли, не потеряются и вызовут интерес – тогда, я полагаю, наша программа получит право на продолжение.

- В советское время сознательно воспитывали людей в духе дружбы народов, сегодня этот термин тоже в ходу. Что для вас значит дружба народов? Насколько важны в ее формировании культурные связи?

- Мир сейчас находится в таком подвешенном хрупком состоянии… Каждый день где-то что-то происходит: здесь бомбят, там взрываются самолеты, там падают здания – такое ощущение, что весь мир наэлектризован какой-то отрицательной энергией. Мне кажется, что дружба между людьми поможет погасить это напряжение, снять его, чтобы все поняли: мы одинаковы. У каждого народа есть дома и семьи, есть дети, для которых хорошо бы, чтобы они жили в мире и учились. Люди не злиться должны друг на друга, а заниматься своим делом: чтобы артисты играли, художники рисовали, животноводы выращивали скот, а ткачи ткали прекрасные ковры. Дружба между народами – это залог мирной жизни, о которой думает каждый нормальный человек на планете Земля. Я очень рад, что отношения с Азербайджаном у нас теплые, что они выстроены именно в этом ключе. В апреле я был в Баку, играл свой моноспектакль «Пиковая дама» в Центре Гейдара Алиева. На мой спектакль пришел полный зал: люди слушали выступление на русском языке, они слушали Пушкина. Это было прекрасное ощущение.

- Почему вы выбрали для Азербайджана именно «Пиковую даму»?

- В честь 220-летия Александра Сергеевича Пушкина. Я вообще считаю, что это произведение на века. «Пиковая дама» очень современна по своему звучанию: это история о том, что нельзя вступить в поединок с жизнью и победить ее. Жизнь все равно сильнее – ее надо жить, а не обманывать. Герман погиб именно потому, что пытался обмануть жизнь, получить на руки идеальные карты для обогащения – и тайная карта его и сломила. У Пушкина есть там замечательные слова: «Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия». Это очень актуально для нашего времени.

- Как складывалась ваша поездка в Азербайджан, и кто помогал вам в организации выступления?

- Это был Центр Гейдара Алиева. Они меня пригласили, занимались буквально всем, у меня не было никаких проблем. Я очень благодарен за оказанную мне честь: когда я посмотрел список гостей, которые там выступали, я понял, что это очень высокий уровень. И конечно, выступать в этом центре настоящее удовольствие: он очень классно сделан, оснащен, организация на высшем уровне, это очень красиво и светло.

- По городу успели погулять?

- У меня было всего полтора дня, но я получил массу впечатлений. Я теперь очень хотел бы отдохнуть в Азербайджане – но на этот раз не в Баку, а на замечательных здешних курортах, в тех уникальных природных местах, где я, к сожалению, не был. Надеюсь, эта идея реализуется, потому что гостеприимство азербайджанского народа, местная кухня… вы знаете, это, по-моему, самая вкусная еда на свете, причем везде – от элитных ресторанов до уличных ларьков. Я подозреваю, что у азербайджанцев как-то по-особому расположены вкусовые рецепторы, что они создают такие блюда.

- Мне в Дагестане рассказывали, что у них в ведущих ресторанах берут шеф-поваров исключительно из Азербайджана…

- Я не удивлен. Я знал, что это вкусно, но что до такой степени – я не предполагал. Возвращаясь к моим впечатлениям от Баку – он чрезвычайно мне понравился. Мы были в Девичьей Башне, во Дворце Ширваншахов, побродили по старым улочкам Ичери шехер… Я последний раз был там в 2009 году, и вот прошло 10 лет, и я вижу, что город изменился до неузнаваемости. Старая часть приводится в порядок, реставрируется – а рядом создаются новые комплексы, театры, огромные спортивные и концертные площадки. Город строится совершенно особенным образом: там есть английский и французский кварталы, потрясающее сочетание стилей. Я долго любовался набережной во время прогулки: там фантастическое освещение, пламенные башни вызывают необыкновенный восторг. Кроме того, мой приезд пришелся как раз на подготовку «Формулы-1», город жил яркой, насыщенной жизнью, и это очень приятно было видеть. Я желаю Баку развиваться и буду с нетерпением ждать новых встреч.

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