Джаз-оркестр имени Олега Лундстрема приглашает всех на Бакинский бульвар (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 10 по 15 июня в Баку проходит третий международный джазовый фестиваль Baku Summer Jazz Days – настоящий праздник хорошей музыки. Ставший уже традиционным, этот фестиваль, зародившийся по инициативе Продюсерского центра “Premier Art Management”, проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Гостями столицы стали знаменитые музыканты из Израиля, Франции, Грузии, Швейцарии и, конечно, из России. В этом году почётное право завершать Baku Summer Jazz Days доверено прославленному Государственному камерному оркестру джазовой музыки имени Олега Лундстрема – уникальному коллективу, представляющему слушателям «классический джаз» уже 85 лет и включённому за творческое долголетие в «Книгу рекордов Гиннеса». Художественный руководитель оркестра – блестящий музыкант-аранжировщик, пианист, дирижёр, композитор, народный артист России Борис Фрумкин, возглавляющий этот коллектив уже 12 лет. В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Борис Михайлович рассказал о своей давней дружбе с азербайджанскими коллегами, поделился тёплыми впечатлениями о Баку и планами на грядущее выступление.

– У вас и вашего коллектива богатая гастрольная история. Доводилось ли вам раньше выступать в Азербайджане?

– За последние четыре года мы выступали в Азербайджане дважды, и каждый раз все проходило на очень высоком уровне. Это были праздничные мероприятия Творческой сцены ÜNS. Эти визиты дали нам представление о том, как выглядит Баку сейчас, – это потрясающей красоты город. Причём, даже за те полтора года, которые прошли между двумя нашими приездами, Баку заметно похорошел. Такое впечатление, что город – сказочное видение: замечательная архитектура, потрясающе красивые дома. Баку всегда отличался своей тёплой музыкальной публикой – это город богатейшей музыкальной культуры. Из Баку родом множество джазовых музыкантов: Вагиф Мустафазаде, Вагиф Садыхов и ещё многие и многие. В моей жизни была и дружба с бакинскими музыкантами, например, с участниками замечательного джазового вокального квартета «Гая».

– Ваше выступление пройдёт в последний день Baku Summer Jazz Days на открытой городской площадке – на Бульваре, чтобы его смогли увидеть все бакинцы и гости столицы…

– Да, и это очень волнует меня, потому что в выступлении на открытой площадке есть и достоинства, и недостатки. Одно дело – зал, где люди полностью устремлены к музыке, они знают, куда и для чего они пришли. Другое дело – гуляющая публика, она реагирует несколько иначе. Поэтому выступление должно быть достаточно убедительным, чтобы привлечь внимание и завоевать публику. Мы постараемся представить какое-то национальное разнообразие. Некоторая часть выступления будет, безусловно, уделена этно-музыке, ведь это прослеживалось и в творчестве Олега Леонидовича Лундстрема. Из его произведений мы, наверное, сыграем «Бухарский орнамент», основанный на среднеазиатских мотивах. Возможно, сыграем и одну пьесу Полада Бюльбюльоглу, которую я сейчас готовлю. Мы дружим с Поладом с 1967 года. Первые свои песни он записывал в Москве, во Всесоюзной студии грамзаписи вместе со знаменитым тогда бигбэндом Вадимом Людвиковским, где я был пианистом и аранжировщиком. Мы сделали много грамзаписей вместе, с того времени и дружим. Впоследствии у нас было и очень много совместных выступлений на праздничных концертах в Москве.

– Говорят, что музыка не знает границ, объединяет людей в разных странах естественнее, чем политические процессы. Для вас это так?

– Это, безусловно, не подлежит никакому сомнению. Какие бы ни были политические движения, спекуляции и отношения, вызванные ситуацией в мире, государственными проблемами и так далее, для музыкантов это всё достаточно абстрактные понятия, потому что музыканты общаются через музыку. И если музыка нравится, то совершенно не важно, из какой страны исполнитель приехал. Для музыки нет политических границ, она, как и любой вид искусства, скорее находит мосты между людьми.

– Вам доводилось работать и с Муслимом Магомаевым. Пожалуйста, расскажите что-нибудь о вашей совместной работе.

– С Муслимом у нас была «творческая дружба» – не совместные застолья и времяпрепровождение, а дружба в момент работы, когда люди симпатизируют друг другу и высоко оценивают способности друг друга. Были у нас и большие совместные праздничные выступления в Москве, разъездные концерты. Это как раз был момент наивысшей популярности Муслима Магомаева. Я помню, как в Концертном зале имени Чайковского порядок среди публики наводила конная милиция – у Муслима был совершенно феноменальный успех.

– Как композитору вам часто дарят вдохновение разные культуры, достаточно вспомнить такие ваши композиции как «Самарская ярмарка», «Тирольская песня», «Латиноамериканские темы», «Ритмы большого города», «Ковбои»... А что импонирует вам в восточной, азербайджанской культуре?

– Ещё в годы моей молодости у нас был ансамбль, который назывался «Квинтет «Крещендо». Мы увлекались национальными мотивами и, в частности, у нас даже была композиция на тему азербайджанского мугама. Конечно, и помимо этого мы сталкивались с культурой Азербайджана постоянно, потому что дружили с азербайджанскими музыкантами, которые все увлекались мугамом. Мы слушали эти записи, это было очень интересно.

– Как вам кажется, привлекает ли сегодня «классический джаз» молодых слушателей?

– Да, несомненно, это заметно. Я 12 лет руковожу оркестром и могу сказать, что за эти годы публика в зале очень помолодела. Если раньше джазом, в основном, увлекались люди постарше, то сейчас в залах очень много молодёжи. Конечно, это внушает оптимизм – значит, наше дело не умирает, а наоборот, в каком-то смысле возрождается.

– Коллектив, которым вы руководите, – практически олицетворение российского джаза. Как вы планируете отметить 85-тилетний юбилей оркестра в этом году?

– Да, дата уже известна – 31 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится большой юбилейный концерт. Это совсем недавнее предложение Московской государственной академической филармонии – сейчас мы как раз находимся в процессе обсуждения программы будущего концерта и приглашения артистов на наш юбилей.

- График вашей гастрольной поездки в Баку очень напряжённый, но если вы всё же сможете выкроить время для того, чтобы погулять по городу, то, что вы хотите увидеть в первую очередь?

– Очень хотелось бы прогуляться по набережной – Приморскому бульвару – это именно то место, где предстаёт всё очарование Баку. Обновлённая набережная стала неузнаваемой – потрясающей красоты Бульвар.

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