Риад Мамедов: Азербайджан и Россия в моей ДНК (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Виртуозный пианист, теоретик музыки Риад Мамедов выступил недавно в Москве с новым проектом «Джаз-мугам». Концерт прошёл с огромным успехом – все, кто услышали этот музыкальный синтез впервые, ощутили его как нечто невероятное – «песню души» исполнителя, уводящую слушателя в его мир. В интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева знаменитый пианист рассказал о своей любви к Азербайджану и России, о концертной и педагогической деятельности, а также новом проекте, призванном сделать азербайджанскую культуру ближе и понятнее российскому слушателю.

– Вы родились в Баку, но учились и давно живёте в Москве. Что дала вам каждая из стран, что Россия и Азербайджан значат для вас?

– Я всегда гордился тем, что несу в себе традиции обеих этих культур. Азербайджанской – потому что я там родился, до 17 лет жил в Баку. Азербайджанская культура в моей ДНК, впитана с молоком матери, пришла через воздух, через море, через тендир чурек (хлеб). В 17 лет я поступил в Московскую государственную консерваторию, и здесь, в Москве, продолжилось моё личностное становление, здесь я сформировался и продолжаю формироваться и как человек, и как музыкант. На мою музыкальную личность оказал огромное влияние внучатый племянник А.С. Аренского, пианист и композитор П. Кондратьев. Общение с ним раскрыло мне тонкости прочтения многих музыкальных сочинений, как русских, так и зарубежных композиторов, позволило ярче почувствовать русские музыкальные традиции интерпретаций, глубже погрузиться в основы русской музыкальной профессиональной школы. Например, даже не побывав в русской степи, в произведениях Рахманинова можно почувствовать ее широту и аромат. Разумеется, я очень люблю и азербайджанских композиторов. В июне прошлого года в музее Глинки был концерт, посвящённый памяти Гара Гараева, где я сыграл несколько произведений, например – «Тетрадь прелюдий». В Москве вообще большой интерес к Гара Гараеву, этому выдающемуся композитору. Он был учеником Дмитрия Шостаковича, прошёл у него высокопрофессиональную школу композиторского мастерства, сублимируя в себе и азербайджанскую, и западную, и русскую риторики. Это привело к великолепному синтезу культур, который мы прочитываем, когда слушаем сочинения Гара Гараева.

– Вы регулярно выступаете и в России, и в Азербайджане. Репертуар ваших концертов там чем-то принципиально отличается?

– Азербайджан и Россия всегда были тесно связаны, причём не только в советское время, но и до этого. Именно поэтому в Азербайджане я представляю сочинения русских классиков, а в России – азербайджанских. Мне очень важно донести до азербайджанской публики то, чему меня учили мои педагоги Виктор Мержанов, Михаил Лидский, Александр Бондурянский, мой любимый профессор в аспирантуре Ксения Кнорре, которой я очень обязан и которая является судьбоносным человеком в моей жизни. Это самое настоящее олицетворение русской фортепианной школы, и мне очень приятно осознавать тот факт, что я могу поделиться этим с соотечественниками в Азербайджане. Я стараюсь без всяких громких заявлений просто делать своё дело на благо дружбы и процветания наших стран.

– Ваша новая программа основана на уникальном жанре джаз-мугам. Что изначально роднит западный джаз с азербайджанским мугамом?

– Основоположником азербайджанского джаз-мугама является Вагиф Мустафазаде. И джазовая культура, и культура исполнения мугама основываются на импровизации – это и есть точка их соприкосновения. Но вместе с тем, это тотально разные культуры. То, что они объединяются и вместе создают нечто новое – это настоящее чудо. Джаз – молодое явление в музыке, ему всего около ста лет. А мугам родился в X-XI веках, это «восточный Ренессанс». Мугам можно и трактовать как жанр и как лад, здесь особенное значение имеют определённые поэтические текст тексты писателей и поэтов 12-16 веков, и всё же он очень гармонично звучит в сочетании с джазом.

– Вы виртуозный исполнитель, в том числе русской классической музыки. Ощущаете ли вы её как «свою»? Чем вам близка русская культура?

– Я на ней воспитан профессионально, теперь русская культура уже в моей ДНК, как и азербайджанская.

– А огненный азербайджанский характер оказывает влияние на ваше исполнительское мастерство?

– Азербайджанский характер особенно пригодился мне в период учёбы, когда очень непросто было сочетать студенческий быт, занятия в консерватории и самостоятельную практику. И я уже говорил о честности в исполнении. Честность – это когда то, что ты ощущаешь в душе, находит полное отражение под пальцами. Это ощущение должно формироваться по законам хорошего вкуса, который вырабатывается всю жизнь, это музыкальное воспитание. Я преподаю в детской музыкальной школе им. С.И. Танеева и для меня очень важно не просто поставить ребёнку технику исполнения, но и привить ему чувство вкуса. Чувство хорошего вкуса – это как свобода: всегда должны быть определённые границы.

– В Баку вы часто бываете с классическими концертами, а джаз-мугам на родине уже представляли?

– Нет, не представлял, но мне бы очень хотелось. В Баку проводятся совершенно потрясающие джазовые фестивали, мне было бы очень интересно принять в них участие, но пока не представлялось возможности. Зато вот, представляю джаз-мугам в России.

– В концерте «Джаз-мугам» вы выступаете со своим трио и приглашенными музыкантами – заслуженными артистами Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, о тех, кто помог вам осуществить этот проект.

– Я не сразу пришёл к джаз-мугаму – долгое время играл джаз, в чём мне очень помогал и помогает выдающийся джазовый исполнитель, мой наставник Яков Окунь, частый гость в Баку. А мугам я «изучал изнутри» – ему и джаз-мугаму посвящена одна из глав моей диссертации. Мугамную составляющую я разбирал вместе с моим научным руководителем Валентиной Холоповой, профессором Московской государственной консерватории, заведующей кафедрой междисциплинарных специализаций музыковедов, где она ведёт специальный курс теории музыкального содержания. Мой путь к джаз-мугаму был долгим, и когда я осознал, что начал что-то понимать в джазе и мугаме, я решил продолжать то, что делал в своё время Мустафазаде. Все, с кем мы участвуем в проекте «Джаз-мугам» – мои друзья. С каждым исполнителем у меня сложились личные взаимоотношения. С ханенде, Эхтирамом Гусейновым, я познакомился, когда мы вместе летели на гастроли в Канаду. Именно Эхтирам меня познакомил со своими друзьями – таристом Алиага Садиевым и Кямраном Керимовым, которые сплотились в мугамное трио и стали сердцем проекта. Для меня очень ценна дружба внутри моего джазового ансамбля. С Евгением Рябым – потрясающим барабанщиком мы много играем. Я всегда удивляюсь его таланту так органично реагировать на мою исполнительскую динамику во время концерта. Женя Рябой - большой музыкант, унаследовавший свой талант от П.И. Чайковского, чья сестра была его прапрабабушкой. Именно он познакомил меня с талантливым бас-гитаристом Александром Лупачиком, который влюблен в свою профессию и инструмент. На репетициях достаточно было объяснить только лишь форму произведения, и особенности аранжировки, т.к. все остальное мы строили вместе. Аутентичные сочинения мы исполняем с контрабасистом Игорем Кондуром. Игорь невероятно тонкий и виртуозный музыкант. А самое главное, что все музыканты с хорошим и добрым чувством юмора. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поверил в меня и в наш проект, в то, что ещё невозможно было «пощупать», это очень важно и сложно в наше время. Это руководитель отдела гуманитарных связей представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова, посол Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, а также Нигяр Ахундова. Я очень благодарен за поддержку Аптекарскому огороду и его дирекции - Алексею Ретеюму, Александру Альмину. Ещё я очень благодарен человеку, который усиливает мою веру в то, чем я живу. Это Маша Грилихес мой друг, организатор и продюсер концерта. Когда заканчиваются творческие силы, особенно сложно заниматься какими-то продюсерскими моментами – убеждать людей, что это действительно интересно. И когда Маша поверила в наш проект – она и сама им загорелась и очень мне помогла.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей преподавательской деятельности. Как работается с российскими и азербайджанскими учениками?

– В Москве я преподаю в Детской музыкальной школе имени С.И. Танеева. Это во всех смыслах выдающееся здание, памятник архитектуры и истории, дом, владельцами которого долгое время были Танеевы. Преподавать в этой школе – огромное удовольствие: там великолепный большой концертный зал с органом и роялями фирмы «Steinway and Sons», концертные инструменты в классах школы. Я очень благодарен директору, Г. Г. Ревазишвили, за возможность преподавать в такой замечательной школе, прекрасное содержание которой – заслуга именно Гугули Георгиевны. Дети у меня учатся самые разные, мне важно завоевать их доверие, уделить внимание каждому моему ученику. Их обучение помогает мне раскрыть что-то новое и в себе.

А в Азербайджане у меня были мастер-классы в школе имени Кара Караева в 2017 году, когда я приезжал в Баку с азербайджанской премьерой фортепианного концерта Родиона Щедрина.

– Над какими новыми творческими проектами работаете в настоящее время, что планируете?

– Пока планирую играть джаз-мугам в России, с удовольствием привёз бы его и в Баку – мои музыканты были бы просто счастливы. Я очень рад, что в России так тепло приняли этот проект. Возможно, это произошло оттого, что я сам очень люблю Россию. Чтобы полюбили твоё детище, ты должен сам любить тех, кто его полюбит. Я очень люблю русскую культуру, она родная для меня, люблю играть в разных российских городах и часто это делаю. А мои новые творческие проекты – пока секрет – скоро всё увидите сами.

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