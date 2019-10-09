Театр без границ - Да здравствует свобода духа в Баку! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 10 по 20 октября пройдет третий Международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, сообщает Trend Life.

В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу. В этом году участниками фестиваля стали - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр «AXE» (Россия), театр «Приют комедианта» (Россия), театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр – Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив «OLE!» (Испания-Великобритания), Театр «WHS» (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив «Kibbutz Dance Company» (Израиль), театр «Sardegna» (Италия), театр «Ателье» (Россия), коллектив «Puppet Cinema» (Израиль) и компания «Recirquel» (Венгрия).

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

11 октября гостем фестиваля станет известный Санкт-Петербургский театр «Приют комедианта», который представит бакинской публике актуальную, модную и многоплановую пьесу «Человек из Подольска» в постановке режиссёра Михаила Бычкова. Художественный руководитель театра Виктор Минков рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своём необычном театре, о спектакле, который везёт в Баку, об ожиданиях от встречи с бакинской публикой и планах дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном.

– Виктор Михайлович, «Приют комедианта» со своими спектаклями объездил уже много стран. Случалось ли вашему театру раньше бывать в Баку?

– Это будет первый приезд «Приюта комедианта» в Азербайджан. Я очень рад приглашению организаторов фестиваля М.А.Р., потому что сам я раньше бывал в Баку на международной конференции менеджеров в сфере культуры, и меня встречали очень хорошо. К сожалению, в силу своего графика я тогда пробыл в городе всего два с половиной дня, и мы были очень заняты, но я всё равно нашел возможность побродить по Баку, чтобы самому узнать город. Это незабываемые впечатления: гулять по бакинской набережной, побывать в старой крепости, падать с возгласом: «Чёрт побери!» около того прекрасного места, где снимали «Бриллиантовую руку».

– Особенностью вашего театра является отсутствие постоянной труппы. Как возникла эта идея?

– Наверное, все идеи приходят по наитию: снится сон, ты утром пьёшь кофе, обдумываешь и воплощаешь идею. А если серьёзно, я ввёл эту систему в 2000 году, «Приют комедианта» – первый в России государственный театр без постоянной труппы. На мой взгляд, в такой системе есть очень большие плюсы. В творческом плане – когда я приглашаю ведущих российских и зарубежных режиссёров на постановки, у них есть замечательная возможность собрать актёрскую команду, не замыкаясь на каком-то конкретном театре. Поэтому сейчас в 25 спектаклях нашего репертуара задействовано 142 артиста из всех театров Петербурга и шести театров Москвы. Ещё один очень важный момент: артист участвует в нашей постановке не потому, что ему распределили эту роль, а на добровольной основе, «по любви». В наших спектаклях встречаются друг с другом актёры разных театральных школ, которые иначе никогда бы не сошлись на одних подмостках. Конечно, есть и определённые сложности. Режиссёры, как правило, выбирают востребованных артистов, которых из-за плотных графиков непросто собрать вместе для спектакля. Но, тем не менее, мы так живём уже 19 лет, а теперь по нашей системе замечательно работает и «Театр Наций» Евгения Миронова в Москве.

– А доводилось ли вам сотрудничать с азербайджанскими актёрами, режиссёрами, драматургами?

– Пока нет, но наш театр открыт к любому сотрудничеству. Я с удовольствием познакомился бы с азербайджанским театральным контекстом – с современной драматургией, молодой режиссурой.

– Чем близка вам концепция фестиваля M.A.P. – «Театр без границ» – представление спектаклей из всего спектра современного театра, сочетание различных форм театрального искусства?

– «Театр без границ» – замечательная идея. На фестивале в Баку собираются вместе и театр Вахтангова, и Новый Рижский театр, и Гоголь-центр – прекрасная представительная компания моих друзей; театров, которые я очень люблю; творцов, которых я уважаю. Это и Алвис Херманис, и Кирилл Серебренников, и Римас Туминас. Попасть в такую компанию – большая честь. Все театры, которые приедут в Баку – очень свободные по духу, их объединение на фестивале – это и есть «Театр без границ».

– А есть ли у вас какие-то особенные ожидания от встречи с бакинской публикой и с Баку?

– Я очень жду этой встречи и благодарен Кямрану Шахмардану за приглашение на фестиваль, «мотором» которого он является. Уверен, что бакинская аудитория тепло примет наш театр. Такой спектакль как «Человек из Подольска» просто не может не понравиться публике. Билеты на него давно распроданы. А сам лично я хочу погулять по тёплому городу, выпить вкусного вина, насладиться азербайджанским гостеприимством.

– В репертуаре вашего театра сейчас более 25 постановок самых разных жанров. Почему для показа в Баку вы выбрали именно спектакль «Человек из Подольска»?

– Это современная пьеса, очень актуальная на данный момент. Она о потерянном поколении, которое образовалось после распада СССР и не может найти себя в этом жёстком ритме жизни. Это одновременно и наша современная действительность, и сюрреалистическая, очень многоплановая история. Я думаю, зрители, которые придут на спектакль в Баку, во многом узнают и себя. Найти себя в этом мире – большой труд. К тому же «Человек из Подольска» в прошлом году получил премию правительства Санкт-Петербурга как лучший спектакль года в Петербурге.

– Планируете ли вы принять участие в каких-то мероприятиях фестиваля, возможно, посмотреть какие-то постановки?

– Да, я планирую посмотреть премьерный спектакль Кямрана Шахмардана 10 октября. Кямран сам попросил меня об этом, и я с удовольствием выполню его просьбу.

– Вы сами также выступаете куратором фестиваля «Петербургские театральные сезоны», который регулярно привозит лучшие спектакли Петербурга в мировые культурные центры. Нет ли планов привезти их когда-нибудь и в Баку?

– За 13 лет существования фестиваль был в Закавказье лишь раз, в Тбилиси. Так что, я думаю, это один из вариантов нашего дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, который может прорабатываться с Министерством культуры республики, с подключением заинтересованных азербайджанских организаций. Если азербайджанская сторона будет заинтересована, то я отвечаю официально, что Петербург готов рассмотреть это предложение.

– Вы как-то сказали, что «в нестабильную эпоху то, что не могут сделать политики, делает культура». В чём для вас специфика театральных фестивалей как объединяющих людей и страны культурных событий?

– За 15 лет работы нами сделано более 300 проектов в 43 странах мира. Когда на международных фестивалях общаются люди культуры или обычная публика – нет никакого противостояния и разногласий, которые часто возникают между политиками. Есть только желание быть вместе. Я убеждён, что культурная дипломатия – самая действенная в общемировом пространстве. Это доказывает время и наш опыт.

(Фото: Наталия Кореновская)

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