Танцы, Божий дух и национальный колорит в жизни режиссера Анара Аббасова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эта осень ознаменовалась для российско-азербайджанского режиссёра Анара Аббасова большой премьерой – на экраны кинотеатров вышел его первый полнометражный фильм, снятый в России, – «Битва», о котором отзывались как о заряжающем позитивом, мотивирующем и добром. Анар Аббасов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, как его фильм приняли в России и Азербайджане, и о том, какие азербайджанские красоты и традиции он хотел бы показать российским зрителям.

– Вы учились и давно живёте в Москве, а свои проекты снимали и в Азербайджане, и в России, и даже в Израиле. Каким режиссёром вы себя ощущаете – российским, азербайджанским или это вообще не принципиально для вас?

– Я придерживаюсь мнения, что все люди братья и все мы граждане одной планеты. Корни у меня азербайджанские, но почти всю жизнь я прожил в России. И всё же за тот небольшой период времени, когда я жил в Баку, я успел полюбить Азербайджан. Я считаю, что это – природный рай, особенно горы, и там присутствует Божий дух.

– В вашей новой картине «Битва» вы являетесь и режиссёром, и сценаристом. Пожалуйста, расскажите, как родился этот проект?

– Написать сценарий про уличные танцы мне предложил мой мастер по учёбе во ВГИКе и в дальнейшем продюсер фильма – Алексей Ефимович Учитель. Именно благодаря ему сценарий вырос в такой масштабный проект. До ВГИКа я 10 лет посвятил уличным танцам. Преподавал, участвовал в батлах. Но делать очередной «Шаг вперед» по-русски я не хотел. К основной идее меня подтолкнул документальный фильм «Бетховен», который я снимал, будучи студентом. Он о танцевальном коллективе, в котором все участники слабослышащие. Так родилась история о танцоре, потерявшем слух.

– В рамках Недели российского кино «Битву» увидели и в Азербайджане. Волновались, представляя свою работу на родине? Как азербайджанские зрители приняли фильм?

– Да, очень волновался – я ещё не сталкивался с таким большим количеством журналистов, как это было в день азербайджанского показа фильма. Зал очень хорошо принял картину, несмотря на то, что аудитория к танцам не имела никакого отношения.

– Ваш фильм очень тепло приняло и танцевальное сообщество, причём отмечали не только хорошо поставленные танцы, но и важность этого фильма как явления. В чём значимость «Битвы» для российских танцоров?

– Я стремился раскрыть мир танцоров, который мало кто со стороны понимает. Для многих людей танцы – это «пляски», это «не серьезно». А для танцоров – это смысл жизни, для меня – любовь навсегда. Танец – часть меня самого.

– «Битва» получила Диплом VIII московского кинофестиваля «Будем жить» за лучший полнометражный игровой фильм. Практически каждый ваш фильм отмечен какими-либо наградами – и полнометражный дебют «Амун», и короткометражные работы. Какая из этих побед самая важная и памятная для вас?

– Мне дороги все победы. Но самая памятная, наверное, самая первая – приз «За лучшую режиссуру» за фильм «Бетховен» на фестивале ВГИКа. Это главный приз для режиссера. Когда почти все призы уже раздали, и я даже не надеялся, что мне что-то присудят, я вдруг услышал своё имя. Чувствовал себя, словно получил Оскар. Позвонил родителям.

– Одним из композиторов «Битвы» стал ваш товарищ по танцевальной группе «Crazy» Эльман Рагимов. Как сложилось это сотрудничество? С кем ещё из друзей по «Crazy» вы поддерживаете связь?

– Мы знаем друг друга больше 20-ти лет. Эл талантливый человек, у него огромный творческий потенциал, и я доверяю ему каждый свой проект. Иногда мы воюем, но это – часть творческого процесса. Ещё из группы «Crazy» я периодически общаюсь с Рашем – Рашадом Исмайловым. У него в Москве свой танцевальный коллектив – шоу балет Rush-Style. Я даже снимал для него клип.

– Вам доводилось снимать кино и на родине – ваш дипломный проект «Гурбан» снят в родных для вашей семьи местах. Какие ещё красоты Азербайджана вдохновляют вас, кажутся интересными локациями для съёмок?

– Я никогда не забуду одну картину. Мы с группой «Crazy» отправились как-то в Губинский район к водопаду. Шли долго, но длинный путь того стоил. Я увидел тонкую белую полоску водопада на фоне огромного обрыва, среди живописных гор и густой зелени. Это прекрасное зрелище навсегда врезалась в мою память. Ещё мы часто ездили с друзьями на гору Беш-бармаг – это место, где наполняешься Божьим духом.

– А что из традиций Азербайджана вам было бы интересно показать публике, в том числе российской?

– В традициях Азербайджана меня привлекает многое, особенно сам национальный колорит. Я бы с удовольствием показал российским зрителям азербайджанскую свадьбу, музыкальные батлы на сазах. Очень хочу снять исторический фильм о Насими.

– Вы также приняли участие в съёмке в Азербайджане короткометражного фильма для альманаха продюсера Ирады Багирзаде, которая собрала режиссёров-азербайджанцев из разных стран. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

– Здесь хочу выразить отдельное спасибо Ираде, которая задумала этот проект. Мой фильм «Соседка» был снят по ее сценарию. Отдельный поклон актерам, которые снимались в этом фильме: Гюльзар Гурбановой и Джаванширу Хадыеву, с которыми было очень приятно работать. Это было хорошим опытом сотрудничества с молодыми коллегами, которые учились в разных странах, – впечатления у меня только положительные.

– Какие современные азербайджанские кинопроекты или актёры обратили на себя ваше внимание?

– Мне интересно посмотреть фильм «Гранатовый сад», но пока не удалось... А в том, что в Азербайджане есть талантливые актеры, я убедился, когда отбирал их для своих фильмов. Если мне доведется снова снимать в Азербайджане, то уверен, проблем с актерами не будет.

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