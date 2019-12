Королева джаза Азиза Мустафазаде отмечает юбилей: Отец помогает мне с небес! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 50 лет всемирно известной джазовой исполнительнице, пианистке и композитору, народной артистке Азербайджана Азизе Мустафазаде, сообщает Trend Life.

За годы творчества Азиза Мустафазаде, несомненно, нашла путь к сердцам многих и многих тысяч людей разных возрастов и национальностей.

Во всем мире ее знают и называют не дочерью легендарного Вагифа Мустафазаде, а "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". А после концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза". Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Удивительный синтез и виртуозная импровизация восточных мотивов в сочетании с джазом по-прежнему покоряют мир. Она с большим успехом выступает на лучших концертных сценах мира, является частым гостем многих музыкальных фестивалей, постоянно реализует различные проекты, записывает альбомы.

Азиза имеет на своем счету многочисленные выступления с музыкантами мирового масштаба, в числе которых Джон Патитуччи, Дейв Вейкл, Бил Эванс, Омар Хаким, Тутс Тиллеманс и другие. Несколько альбомов исполнительницы были распроданы многомиллионными тиражами. С концертами выступала во многих странах мира. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

Но самое главное, она по-прежнему чувствует рядом дух отца...

"Всем, чего я добилась на сегодняшний день, обязана моему отцу. Для меня папа никогда не умирал. Он просто оставил эту землю. Несмотря на то, что после кончины папы прошло много лет, его дух всегда со мной. Независимо от того, где я, он около меня. С одной стороны, мне ужасно грустно осознавать его физическое отсутствие. Но с другой стороны, я знаю, что отец помогает мне с небес. Я все еще ощущаю его энергию, окружающую меня. Каждый раз на своих концертах я реально чувствую присутствие отца. Я даже могу протянуть руку и прикоснуться к нему! Настоящий герой погибает в бою. Народ рано или поздно все же начинает его ценить. Народ всегда любил выдающегося Вагифа Мустафазаде. Ну, что поделать, судьба обошлась с ним несколько сурово. Но он, хотя и частично, все же занял достойное место. Людей-новаторов, чьи сердца бьются настоящим творчеством, не всегда ценят и воспринимают своевременно. Но, несмотря на это, творческий деятель не ломается. Неслучайно, мой отец скончался на сцене. На протяжении всей истории отношение к необычайно талантливым людям было неоднозначным. Бах, Моцарт, Шопен тоже были теми личностями своей эпохи, которых не воспринимали. Такие люди всегда страдали. И по этой причине они раньше времени покидали этот мир. Несмотря на все это, опять же надо благодарить народ, потому что он всегда любил и ценил творческих деятелей, ценит и будет ценить", - сказала Азиза в одном из интервью.

Азизе удалось опровергнуть расхожее утверждение, что "природа отдыхает на детях гениев".

"Однако, иногда силы иссякают, и понимаешь, что работать больше невмоготу. В такие моменты я вспоминаю слова отца, сказанные маме: "Эльза, скоро я уйду из этого мира. Мне осталось очень мало времени. Но у нас есть Азиза, которая сделает то, чего я не успел!". Мне было тогда шесть лет, и по сей день я стараюсь оправдать возложенные на меня надежды…", - говорит она.

И Азиза очень любит свою родину.

"Я горжусь Азербайджаном, горжусь тем, что родилась здесь. Я представляю азербайджанское искусство в мире! Я очень люблю народ этой великой страны, которую ждет великолепное будущее. Такой прогноз мне позволяет делать моя развитая интуиция", - говорит она.

Кстати, об интуиции и природном даре Азизы.

"Я заранее узнаю о предстоящей опасности и стараюсь предупреждать людей о ней. Мое окружение уже привыкло к моим указаниям типа "не садитесь за руль в четверг в 18.30", или "не нужно ездить завтра за город". Мои предупреждения оправдываются, и я несколько раз спасала людей от смерти. Я также предчувствовала трагедию 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. За несколько часов до этого я видела странный сон - высотные здания, одна половина неба над которыми ясно-голубая, другая - темная. Когда мне позвонил мой менеджер, сообщив о случившейся трагедии, мне стало плохо... Трагические ситуации я постигаю интуитивно. Этот дар мне передался от родителей, в роду которых были целители. Один из них - Мир-Мовсум Ага, святыня которого находится в Бакинском поселке Шувелян", - рассказывает певица.

И трагедию Ходжалы Азиза Мустафазаде увидела во сне - так родилась композиция "Плачущая земля". Об этом она рассказала журналистам на следующий день после своего выступления на сцене Дворца Гейдара Алиева в 2008 году.

"Это нечто, что трудно передать словами... Возможно, Аллах для того и создал музыку и искусство в целом, чтобы мы прибегали к их помощи, когда не хватает слов, чтобы выразить чувства. Но могу твердо сказать одно: я ощутила нечто очень родное, теплое и немного нереальное", - сказала Азиза.

У многих до сих пор в памяти остаются ее слова, произнесенные после концерта: "Я вас всех люблю. Любовь - чувство, не имеющее преград. И любовь объединяет всех нас, азербайджанцев!".

Азиза Мустафазаде родилась 19 декабря 1969 года в Баку в семье прославленного джазмена, основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде (1940-1979). Её мать, Эльза Мустафазаде (Бандзеладзе), получила классическое образование оперной певицы в Грузии. Будучи ещё маленьким ребёнком, Азиза получала удовольствие от танцев, рисования, пения — и в возрасте всего лишь 3 лет она в первый раз вышла на сцену со своим отцом и исполнила вокальную импровизацию. Это выступление стало проявлением раскрывшегося позже яркого пианистического таланта.

В 1986 году, в возрасте всего 17 лет, выиграла конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. И была удостоена золотой медали Международного джазового фестиваля в Тбилиси, что стало достойным началом ее творческой деятельности.

В 1990 году Азиза вместе с матерью переезжает в Германию, город Манйц, и посвящает себя развитию своего собственного музыкального стиля.

В 1991 году Азиза записывает свой дебютный альбом, который так и называется - Aziza Mustafa Zadeh. Сразу становится ясным, что она является музыкантом с необычным и запоминающимся голосом, способным отразить её национальные корни вместе с классическим и джазовым образованием. Ранние воспоминания отразились в альбоме Always, который принёс Азизе премии ECHO Award и Немецкой Ассоциации Джазовых Записей. Её талант был настолько впечатляющим, что в 1995 году несколько ведущих джазовых музыкантов присоединились к Азизе для записи студийного альбома Dance Of Fire, который разошёлся по всему миру тиражом в 2.000.000 копий. Многие менее уверенные в себе музыканты могут испытывать трепетный страх перед составом, составленных из гитариста Эла Ди Меолы, басиста Стенли Кларка, бывшего барабанщика Weather Report Омара Хакима и саксофониста Билла Эванса, но Азиза ещё раз безошибочно спродюсировала альбом, очень точно пропитав его своими музыкальными предпочтениями.

"Азиза - гений и как композитор, и как музыкант. Её музыка значит для меня больше, чем просто джаз, так как я слышу её культуру. Я слышу Азербайджан", - сказал Эл Ди Меола.

Во время своих выступлений в Европе и за её пределами - от Лондона и Парижа до Стамбула и Тель-Авива - Азиза создаёт у многочисленных зрителей, до отказа заполняющих концертные залы, образ прекрасной женщины с обложки альбома Seventh Truth (1996). Следующий альбом, Jazziza, составлен из её собственных композиций и джазовых стандартов, включающих My Funny Valentine и Брубековскую Take Five. В поддержку этого диска Азиза дала в течение 1998 года более 40 сольных выступлений по всему миру, выступая впервые в Канаде и в Австралии. Продажа альбома достигла почти 2.000.000 копий по всему миру. Особый успех альбома был в США, Канаде, Германии, Финляндии и в Японии.

Записанный на Лондонской студии Abbey Road альбом Shamans включает пьесы, демонстрирующие разные стороны таланта Азизы: и её блестящую классическую пианистическую школу в Bach-Zadeh и Portrait Of Chopin, и собственную вокальную технику в таких пьесах, как Ladies Of Azerbaijan и Sweet Sadness. Заглавная пьеса альбома совершенно необычна для Азизы: в ней используется только перкуссия, стрекотание сверчков и множественные наложения её собственного голоса для вызова духов потустороннего мира. Азиза говорит, что «для меня духовная часть жизни наиболее важна. Шаманы - это особые люди, они могут излечивать». Вслед за выходом альбома, Азиза дает ряд сольных выступлений в Европе, США и в Азии. В феврале 2005 года Азиза приступает к записи сразу двух успешных дисков - Contrasts (март 2006) и Contrasts 2 (апрель 2007), на студии Сони в Нью-Йорке. После релиза второго диска в 2007 году, Азиза снова отправляется в мировое турне и наконец-то приезжает в Баку, на Baku Jazz Festival, 2007. Выступление Азизы прошло в Азербайджанском государственном театре оперы и балета 8 июня 2007 года при полном аншлаге. В декабре 2008 года Азиза Мустафазаде вновь прилетела в Баку и с большим успехом выступила на сцене Дворца Гейдара Алиева с сольной программой

(Автор: Вугар Иманов)

