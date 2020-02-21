Фарида Мамедова: Азербайджанских музыкантов в России встречают овациями при полном аншлаге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мастерством одарённой певицы Фариды Мамедовой, заслужившей широкую известность виртуозным исполнением произведений различных стилей и эпох, восхищаются слушатели не только в Баку, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Махачкале... Заслуженная артистка Азербайджана поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от гастролей в России и сотрудничества с российскими музыкантами.

– Фарида ханум, в последние годы вы неоднократно участвовали в программе «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории». Пожалуйста, расскажите, что вас привлекло в концепции этой программы?

– Наступило время, когда у наших исполнителей стало появляться всё больше шансов занимать ключевые позиции в мировом музыкальном сообществе, и подобного рода проекты важны, главным образом, именно с точки зрения пропаганды и демонстрации высокого уровня современного азербайджанского исполнительского искусства. Программа шести концертов проекта включала в себя инструментальные и вокальные камерные произведения композиторов различных стилей и эпох. Проект сплотил не только музыкантов, непосредственно проживающих в Азербайджане, но также и некоторых из тех, кто ныне представляет нашу страну за рубежом. К тому же, в нашем проекте произведения мировой классики органично переплетались и с опусами современных азербайджанских композиторов. Так, например, на последнем концерте осенью 2019 года звучали сочинения одного из классиков азербайджанской современной музыки Хайяма Мирзазаде, а также молодого композитора Аяза Гамбарли – факт, который не может не радовать. А в мою недавнюю сольную концертную программу решено было включить вокальный цикл Исмаила Гаджибекова «Мольбы», написанный в неоклассицистских традициях, который, будучи впервые исполненным в Москве, произвел большое впечатление на российских меломанов.

– Вы много выступаете в России. Какие из этих музыкальных проектов самые памятные для вас?

– Каждая из гастрольных поездок важна и интересна по-своему. Так, в Москве за последние годы я выступила с четырьмя концертными программами, в которые были включены произведения абсолютно разных стилевых направлений и жанров. Вначале это был спектакль «Прогулка» на музыку немецко-австрийских композиторов 19-20 веков в сотрудничестве с пианисткой Гюльшен Аннагиевой и режиссером Рауфом Мамедовым, показанный в Центре Мейерхольда и имевший большой успех. В дальнейшем нам поступило предложение повторить музыкальную часть этого концерта в рамках фестиваля «Прокофьев-FEST» в зале Музея имени Глинки. Кроме того, мы с пианисткой Юлией Керимовой выступили в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории с большой концертной программой в двух отделениях. Этот вечер явился нашей данью Гара Гараеву к его столетнему юбилею. А в недавнем концерте в Московской консерватории совместно с ансамблем солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра под руководством Фуада Ибрагимова я исполнила абсолютно разные по стилю и жанру современные произведения.

В Санкт-Петербурге я, вместе с молодым бакинским коллективом «D’accordo», принимала участие в фестивале камерной музыки «Серебряная лира», исполнив несколько виртуозных арий эпохи барокко. Выступать в легендарном малом зале Петербургской филармонии было для нас особой честью, и вдвойне приятно, что творчество бакинских музыкантов было встречено бурными овациями при полном аншлаге.

Долгие годы плодотворного сотрудничества связывают меня с музыкантами Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Также я дважды пела в Астрахани – в рамках Международного оперного фестиваля им. В.Барсовой и М.Максаковой.

– Не так давно ваши поклонники получили восхитительный сюрприз – композицию в стиле симфорока и клип «Бесы» на стихи Пушкина, записанную совместно с Адрианом Корчинским, причём он во время работы находился в Москве, а вы – в Баку. Пожалуйста, расскажите, как родился этот необычный проект?

– Вначале с сочинениями этого замечательного композитора познакомил меня Фарадж Гараев. В процессе виртуального общения мы с Адрианом Корчинским вдохновились творчеством и личными качествами друг друга, и у нас появилась мысль создать что-то совместное. Выбор пал на новую композицию Корчинского «Бесы», написанную на стихи А.С.Пушкина. Надо сказать, что творчество Пушкина удивительным образом сопровождало меня в течение 2019 года – в марте я исполнила партию Лизы в новой постановке оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». Идея интерпретации такого серьезного поэтического источника, как «Бесы», через призму симфорока требовала безупречного чувства меры и очень ответственного подхода к мельчайшим деталям. Долгая и поэтапная работа дала в итоге положительные плоды, и клип, мгновенно разойдясь в Интернете, приобрел свою армию поклонников. После того, как осенью нам с композитором удалось лично встретиться в Москве, у нас уже появились идеи следующих проектов.

– А с кем из российских музыкантов вам довелось работать – на мастер-классах или в творческом сотрудничестве, на совместных выступлениях? Чем вам запомнился этот опыт?

– За последние годы мне довелось много сотрудничать с российскими музыкантами. Прежде всего, конечно, с композиторами, дирижерами и музыкальными коллективами. Так, некогда серьезным опытом стало для меня исполнение камерной версии монооперы Шенберга «Ожидание» с московским коллективом «Студия Новой музыки» под руководством Игоря Дронова для премьеры в Баку. В дальнейшем мне еще не раз приходилось пересекаться с этими замечательными музыкантами в различных совместных концертах.

Сегодня Баку по праву называется одним из ведущих фестивальных городов постсоветского пространства: ежегодно тут проходят музыкальные форумы, объединяющие зарубежных исполнителей и, в частности, российских. Например, другое произведение Шенберга, «Уцелевший из Варшавы», впервые было исполнено у нас на фестивале имени Гара Гараева совместно с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром и московским хоровым коллективом Questamusica, которыми дирижировал в тот вечер Филипп Чижевский. Партия чтеца была распределена между мной и баритоном Андреем Каплановым.

Большое удовольствие доставляет мне работа с молодым российским режиссером Алексеем Смирновым, с которым был осуществлен целый ряд проектов, в том числе та самая новая постановка «Пиковой дамы» в Баку.

Важную роль в моем вокальном становлении некогда сыграли напутствия и наставления Ирины Константиновны Архиповой в период моего участия в Международном конкурсе им. Бюльбюля, где я стала лауреатом. Такие воспоминания бережно проносишь через всю жизнь. И, конечно же, важен непрерывный взаимообмен с российскими коллегами-вокалистами. К примеру, мастер-классы оперной певицы и педагога Любови Стучевской, приглашенной в нашу столицу по инициативе ректората Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, принесли несомненную пользу не только студентам, но и профессиональным вокалистам, с которыми Стучевская щедро делилась практическим опытом исполнения тех или иных партий, помогала в решении технических задач, шлифовала нюансы стилистики и произношения.

– Вы исполняете не только азербайджанскую музыку в России, но и русскую – в Азербайджане. Бакинским слушателям она близка?

– Несомненно, очень близка и понятна. Колоссальную роль тут также играет языковой фактор – большинство меломанов не только прекрасно владеют русским языком, но и помнят те времена, когда западноевропейская вокальная классика исполнялась исключительно в русских переводах. Более того, бакинский слушатель с нетерпением ждет такого рода программ. Из последних проектов с моим участием могу отметить исполнение романсов Сергея Рахманинова в большом зале БМА в сопровождении ректора академии, пианиста, народного артиста СССР Фархада Бадалбейли. Также впервые в Баку в рамках фестиваля имени Мстислава Ростроповича я исполнила партию для сопрано в симфонической поэме «Колокола» под управлением Рауфа Абдуллаева. Камерная и оперная музыка П.И.Чайковского, исполненная к 175ому юбилею композитора, а также романсы Прокофьева, Стравинского и Шостаковича на стихи поэтов Серебряного века (партия фортепиано-Юлия Керимова).

Русская музыка всегда занимала и будет занимать огромное место в моих творческих планах. Уверена, что некоторые из них осуществятся уже в этом году и вызовут отклик в сердцах многих слушателей.