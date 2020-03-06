"Криминальный авторитет" российских сериалов в Баку: Я режиссер своей судьбы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли c большим успехом прошла премьера спектакля "РаскольникOFF" Московского современного художественного театра (МСХТ), поставленного Русланом Банковским по одному из самых известных романов Фёдора Достоевского "Преступление и наказание", сообщает Trend Life.

Одного из героев Порфирия Петровича сыграл известный актер Александр Рапопорт, который поделился впечатлениями с Trend Life. В Баку он приезжает уже в пятый раз, и восхищен нашим городом.

"Как артисту мне очень приятно впервые выступить со спектаклем на бакинской сцене. Мне очень нравится Баку – грандиозный и богатый город, куда приезжаю в пятый раз, был на гастролях, съемках, проводил здесь психологические тренинги, и на открытии отеля Four Seasons. У меня много друзей азербайджанцев: и Юлий Гусман, и Полад Бюльбюльоглу. Это один из топ-городов, в которых чувствую себя великолепно. Море, люди, кухня… Я живу в Нью-Йорке и пляж буквально рядом с моим домом, на берегу Атлантического океана. Очень похожие города – атмосфера, вода, небо, воздух, море…", - отметил артист.

"РаскольникOFF" - это классическая постановка с элементами современной драматургии. Причем, спектакль впервые был представлен именно в Баку. В спектакле сыграли заслуженная артистка России Елена Проклова, актеры Александр Рапопорт, Иван Николаев, Руслан Банковский, Алина Саватеева, Александр Головин, Алексей Жуковский, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Василий Карпенко, Евгения Василенко, Александр Тайгер, Мария Кременецкая и другие. Зрителя стоя приветствовали творческий коллектив.

"Я исполняю роль Порфирия Петровича, и это уже стало частью моей жизни. Мой персонаж человек положительный, потому что он стремится не только поймать Раскольникова, но помочь и спасти его. В советские годы показывали фильмы про хороших милиционеров, честных сотрудников правоохранительных органов, и сегодня есть такие картины. Они такими и должны быть, каким и является Порфирий Петрович, поэтому эта роль мне очень дорога. Вообще , не стоит всегда представлять персонажей в одном цвете, плохом или хорошем. Например, когда я играю жесткие роли, и режиссеры говорят, чтобы еще больше "сгущать краски", я выступаю против этого. В своей жизни я видел достаточно представителей правоохранительных органов, которые, несмотря на их все качества, даже самые отрицательные, прежде всего, являются обычными людьми и они разные", - сказал Александр Рапопорт.

Актер театра и кино, певец, телеведущий, врач-психотерапевт Александр Рапопорт родился 1 апреля 1947 года в городе Казанлык (Болгарии), откуда с семьей переехал в Батуми (Грузия), а позже - в Ленинград (Санкт-Петербург). С детства мечтал о карьере актера, посещал театральный кружок, обожал находиться в центре внимания, грезил кино и сценой. На всех школьных вечерах развлекал одноклассников пением. Но по настоянию отца поступил в Пермский мединститут. После окончания работал врачом-невропатологом в Березниках. При этом о сцене не забывал - в свободное время уезжал на гастроли с тамошними певческими коллективами в качестве гитариста и исполнителя песен. Затем с семьей переехал в Москву и стал работать больнице имени Кащенко, а также дежурным психиатром по городу. Но в 1980 году Александр Рапопорт был осужден на четыре года по политической статье за то, что не зачислил в психбольницу призывников, которые якобы страдали различными психическими отклонениями. Сам же Рапопорт сказал об этой ситуации так: "Конфликт с властями на профессиональной психиатрической почве стоил четырех потерянных лет…". Быть может тюрьма "научила" его так правдоподобно воплощать роли криминальных авторитетов, которыми он запомнился в сериалах "Зона", "Господа-товарищи" и другие. Его даже называют "криминальным авторитетом" российских сериалов.

"Многие от меня тогда отвернулись, но эти годы меня не сломали, а закалили. Что касается психотерапевтической деятельности, то я, наверное, продолжал заниматься ею все время. В тюрьме я очень быстро приобрел авторитет как человек, который может решить любой вопрос. Но, когда я освободился, меня не хотели принимать на мою прежнюю работу. И я сделал это через суд. А потом уехал…", - вспоминает Александр Рапопорт.

Пройдя пол-Европы, в 1990 году Александр Рапопорт приехал в США, где сначала работал частным извозчиком. Затем окончил университетский курс и получил диплом, став психотерапевтом в агентстве социально-психологической помощи русским эмигрантам. Кроме того, на русскоязычном американском канале Александр Рапопорт создал передачу "Зеркало", посвященную психологическим проблемам детей. Записал свой первый музыкальный альбом, получил актерское образование в нью-йоркской школе Lee Strasberg School. Там в свое время учились многие звезды Голливуда, включая Мэрилин Монро, а ему даже посчастливилось принять участие в мастер-классе Аль Пачино. Имея большой опыт и фундаментальное академическое образование, доктор Рапопорт преподает в психотерапевтическом центре Peace of Mind PC. А.

В 2002 году по приглашению российского исполнителя шансона Владислава Медяника приехал в Москву для участия в презентации его нового альбома. После этого выступления попал в число участников и лауреатов первого конкурса "Шансон года". Затем записал несколько музыкальных альбомов. А в 2004 года началась его кинокарьера, а 2011 года стал играть в театрах "Современник" и "Мастер". Несмотря на то, что он начал сниматься уже в довольно солидном возрасте, на его счету уже около ста двадцати киноработ в России и США.

"У меня такое лицо, что когда даже не был актером, всем казалось, что меня где-то видели, и все узнают. Я же начала сниматься относительно недавно - с 2004 года, и здесь уместно вспомнить фразу Георгия Данелия "Молодой актер преклонного возраста". Все думают, что актер со стажем. Когда Михаил Казаков в 2007 году давал мне рекомендацию в Союз кинематографистов России, он и сам был удивлен, что в этой профессии всего три года. Может, прозвучит нескромно, но я, наверное, изобрел новую профессию - поющий психотерапевт или, может, актерствующий психотерапевт. Дело в том, что я не разделяю психотерапию и искусство на две разные профессии. Это моя жизнь. Фактически, я живу в самолете между США и Россией, куда приезжаю на съемки фильмов и играю на театральной сцене, а также в качестве специалиста-психотерапевта", - говорит Александр Рапопорт.

Кроме театральной сцены и кино, в жизни артиста большое место занимают телевидение и радио, ведущий нескольких популярных программ. А как специалист считает, что главной психологической проблемой человека в современном мире – это отношения другу с другом.

"Люди перестали внимательно относиться друг к другу. Человеческим отношениям нигде не учат, это происходит в процессе жизни и должно начинаться с семьи, любви и взаимоуважения, с соседей и друзей. Сегодня этому надо уделять особое внимание отношениям между мужчиной и женщиной, молодыми и пожилыми, родителями и детьми, сильными и слабыми и т.д., но все зациклены на материальных благах. Я люблю людей – и любил всегда. Может быть, это идет из детства, из родительской семьи, где все любили друг друга. И теперь, когда я вижу, что люди ссорятся, я говорю одно – будьте добрее, старайтесь услышать друг друга. Правда – она ведь у каждого своя. В жизни я являюсь определенно режиссером своей судьбы и у меня есть свобода выбора. Это и есть счастье. А еще я востребован, несмотря на то, что мне уже достаточно лет. Огромное количество моих ровесников уже в тираже, а я еще на плаву", - сказал Александр Рапопорт.

(Автор и фото - Вугар Иманов)