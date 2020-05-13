В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО)

Интервью 13 мая 2020 12:45 (UTC+04:00)
В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Литература – тот вид искусства, который продолжает объединять жителей Азербайджана и России даже в период вынужденной самоизоляции. В этом году дебютный роман азербайджанской писательницы Ширин Шафиевой «Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу» вышел в «Эксмо» – одном из самых авторитетных издательств России.

Она рассказала журналисту Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об опыте работы с российским издательством, о значении русского языка для дружественной связи двух стран и о своих новых романах.

– Ширин ханум, как долго вы шли к публикации в «Эксмо» и что по опыту сотрудничества с крупным российским издательством можете порекомендовать другим азербайджанским писателям?

– Шла я к этому ни много, ни мало – шесть лет. На сайте «Эксмо» написано, что ответ на присланную рукопись приходит в течение полугода, но на поверку оказалось намного дольше, что меня лично не удивило – только представьте, сколько людей отправляют свои произведения в одно из крупнейших издательств. Другим писателям я посоветовала бы набраться терпения, периодически напоминать о себе письмами и участвовать в литературных конкурсах – чем солиднее будут эти конкурсы, тем лучше. В целом, опыт работы с «Эксмо» я могу назвать приятным и советую азербайджанским писателям не бояться и искать возможности сотрудничества с российскими издательствами.

– Бывали ли вы в России? Интересно ли вам было бы встретиться с российскими читателями лично, к примеру, на каком-нибудь литературном вечере?

– Несмотря на то, что в России у меня живут близкие родственники и друзья, побывать там мне пока не довелось. И это нужно исправить как можно скорее. Конечно, встреча с российскими читателями стала бы увлекательным и бесценным опытом.

– Один ваш коллега по писательскому цеху как-то отметил, что поражён тем, как вы владеете русским языком. Какие факторы поспособствовали тому, что вы утвердились именно как русскоязычный писатель в Азербайджане?

– Русский язык для меня – родной. На нём говорят в моей семье, что естественно: одна бабушка у меня – русская, вторая преподавала русский язык и литературу в школе. Мое обучение также проходило на данном языке. Кроме того, у меня очень читающая семья. Пожалуй, в нашей семье я читала меньше всех. Зато больше всех пишу!

– В 2017 году вы вошли в число победителей «Русской премии» – конкурса для русскоязычных писателей, живущих за пределами России. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

– Упоминание о конкурсе я совершенно случайно заметила в соцсетях, и для меня это стало настоящим вмешательством провидения. Я отправила рукопись на конкурс без особых раздумий. В конце концов, что я теряла? И то, что профессионалы в области литературы высоко оценили мой роман, меня безмерно порадовало. Это стало стимулом для меня и я быстро дописала второй роман, который на тот момент уже долгое время оставался заброшенным.

– Ощущаете ли вы какую-то особенную связь с Россией благодаря русскому языку или давней дружественной истории Азербайджана и России?

– Как и всё моё поколение, я выросла на советских фильмах, на совершенно замечательных детских книгах советских, главным образом русских, писателей, на классической литературе. Так что для меня Россия, страна, в которой я даже ни разу не была, – неотъемлемая часть жизни. Сейчас, когда интернет стёр границы и расстояния, это ощущается особенно сильно. Дружба стран для меня, это, прежде всего союз семей, друзей, единомышленников. Язык объединяет людей больше, чем что-либо другое. А милее всего мне русский юмор. Люди, смеющиеся над одним и тем же, близки по-настоящему.

– В соцсетях вы анонсировали, что закончили уже третью книгу. Первый роман был «о любви, танце и колдовстве», а чему посвящены ваши новые произведения?

– Во втором романе рассказана история музыканта, который очень хорош в своём деле, но не востребован. Для того, чтобы осуществить свою мечту, ему требуется принести серьёзную жертву – в романе не указывается напрямую, кому именно, но в целом сюжет можно интерпретировать как переосмысление классического культурного мотива «сделка с дьяволом». В третьем романе я рассказываю о поисках сокровищ: кто-то ищет клад в прямом смысле, кто-то – нечто более ценное. И, кстати, там много сатиры, как и во всех моих книгах. Надеюсь, что мне удастся представить новые романы и на российских литературных конкурсах, и российским издательствам.

– Действие вашего первого романа происходит в Баку, и в жанре магического реализма вы очень поэтично его описываете. Какова для вас магия Баку, каким вы хотите показать родной город российским читателям?

– У Баку – древняя история, тут можно найти практически всё, что угодно. Это делает город удобным для метафорического описания чувств героев. Здесь много контрастов, по сути, сам город отражает процессы, происходящие в обществе. Я сама люблю гулять по Баку в одиночестве, это проглядывается и в моих героях – когда им надо серьёзно над чем-то подумать, они тоже отправляются на прогулку. Есть здесь заповедные места, куда не доберётся обычный турист, о них мне нравится рассказывать больше всего – они очень колоритны. Во втором романе это – холм на Баилово, где с узких, труднопроходимых улочек, образованных самостроем, открывается захватывающий вид на море, в третьем – знаменитая Кубинка.

– Для работы над книгами вы побывали во многих прекрасных исторических и природных местах Азербайджана. Какие его красоты - самые волшебные для вас и вы показали или хотели бы обязательно показать читателям, в том числе российским, в этих или следующих книгах?

– Природа у нас красивая, везде по-своему волшебная, но самое сильное место для меня – Гобустан. По ощущениям оно не то, чтобы не на этой планете, а вообще из другой реальности. Может быть, потому, что впервые я там побывала в раннем детстве, и те впечатления стали призмой, сквозь которую я смотрю на него сейчас. В третьем романе я показываю читателю целый ряд достопримечательностей, среди них комплекс мавзолеев Едди Гюмбез в Шемахе и Бешбармаг - знаменитая гора, которую считают священной и исполняющей желания. В Азербайджане много так называемых «мест силы», через них и пройдут мои герои.

– Начали ли вы уже работу над четвёртой книгой? В чём будет её магия?

– Четвёртая книга будет во многом отличаться от предыдущих. Во-первых, её главный герой немолод. Обычно моим основным персонажам не больше тридцати пяти. Во-вторых, в ней будет не так много национального колорита, хотя совсем без него не обойдётся. Сюжет почти не будет иметь привязки к месту действия и проблема героя будет понятна читателю любой культуры.

(Автор: Вагиф Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО) - Gallery Image
В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО) - Gallery Image
В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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