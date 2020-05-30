Говорите, нет зараженных среди родных и знакомых? А среди них есть лауреаты Нобелевской премии? – народный артист Кязым Абдуллаев

БАКУ /Trend Life/ - Известный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Кязым Абдуллаев в интервью Trend Life выразил свое отношение к людям, которые до сих пор не верят в коронавирус и постоянно нарушают карантинный режим.

"К большому сожалению, после значительного смягчения карантинного режима увеличилось количество зараженных. Вчера в нашей стране был установлен антирекорд – 230 человек. Карантин смягчили не потому, что стала лучше ситуация с коронавирусом, а чтобы люди постепенно вернулись к нормальной жизни. Но это почему-то привело к вседозволенности и увеличению числа зараженных. Особый карантинный режим в стране продлили до 15 июня, но если так пойдет и дальше, резко увеличится количество зараженных, то могут быть вновь применены крайние ограничительные меры. Люди, вы хотите летом дома сидеть, в жаре и духоте? Хватит уже проявлять недисциплинированность и безграмотность. Разве не видите, что творится в мире. И в Азербайджане есть жертвы. Говорите, нет зараженных среди родных и знакомых? Что за странный подход? А среди них есть лауреаты Нобелевской премии? (ред. с сарказмом и юмором). Обязательно надо заболеть самому, заразить других, чтобы твои близкие попали в больницу, и только потом поверите? Мои коллеги – главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев заболел коронавирусом и сейчас лечится в больнице, а заслуженная артистка Шафаг Алиева вместе семьей, с детьми и внуками, перенесла эту ужасную болезнь. Это тоже не аргумент?", - вопрошает Кязым Абдуллаев.

По словам народного артиста, люди почему-то верят написанному в интернете и соцсетях "непонятно кем", а не компетентным личностям, думают, мол, это чья-то глобальная игра, а на самом деле - это очень опасная болезнь.

"На протяжении более чем двух месяцев я находился в социальной самоизоляции в связи со своим возрастом, мне 67 лет, и тем, что перенес две сложные операции – открытая операция на сердце и на ноге. По предписанию врачей, мне нужно было много ходить, но так как на улицу нельзя было выходить, делал это дома. За последние дни пару раз побывал в городе (я живу в Ичери шехер), видел множество людей, абсолютно не соблюдающих карантинный режим, не носящих маски и не соблюдающих социальную дистанцию. Это недопустимо! Берегите себя и близких, соблюдайте все правила – только так мы победим эту болезнь и вернемся к прежней жизни", – сказал актер.

По словам актера, государством предпринимаются все меры для пресечения распространения на территории страны пандемии коронавируса. Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение об обязательном ношении масок во всех общественных местах, торговых центрах, объектах питания, транспорте и т.д., принимаются другие эффективные меры для жизнедеятельности страны. Принимая решение об открытии объектов, учитываются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и международный опыт. Наряду с этим, ввиду того, что в мире все еще продолжается пандемия, и не разработана вакцина против коронавируса, борьба с ней должна стать образом жизни для каждого человека.

"Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым были предприняты своевременные меры для предотвращения массового распространения коронавируса в стране. Это спасло нас от более трагических последствий. В то же время другие страны легкомысленно восприняли эту крайне серьёзную проблему, что и привело к печальным последствиям. В мире количество заражённых достигло порядка шести миллионов человек, около четырёхсот тысяч погибших. Сегодня многие страны перенимают наш опыт в борьбе с коронавирусом. Хотелось бы также отметить заботу государства к азербайджанцам, работающим за рубежом, которые решили вернуться домой и для них была создана такая возможность. Поэтому, руководствуясь принципом социальной ответственности, каждый человек для защиты самого себя, своих близких и других членов общества должен строго соблюдать текущие санитарно-гигиенические правила и требования, а также призывать к этому и других", - добавил актер.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)