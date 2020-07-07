Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)

Интервью 7 июля 2020 15:00 (UTC+04:00)
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рахиб Мамедзаде – юная звезда Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Сложно представить, но впервые на театральные подмостки он вышел, когда ему было всего лишь два года. С тех пор театр и кино прочно вошли в жизнь Мамедзаде.

Наряду с работой в театре и кино Рахиб Мамедзаде активно снимается в социальных видеороликах. Одним из последних проектов, в котором был занят Мамедзаде стал видеоролик, посвященный сотрудникам полиции Азербайджана, которые наряду с врачами находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией COVİD-19.

"Социальные ролики призваны привлечь внимание общества к важнейшим вопросам. Мне очень нравится сниматься в подобных проектах. Принимая участие в съемках видеоролика, посвященного полицейским, я испытывал чувство гордости от того, что и у меня в семье тоже есть сотрудники правопорядка. При пандемии очень важную роль играют социальные проекты, информирующие людей о важности соблюдения карантинного режима. Лично я придерживаюсь всех правил – если выхожу на улицу обязательно надеваю медицинскую маску, соблюдаю правила гигиены, думаю, что так должен поступать каждый. В период карантина не прерывал обучение, в формате онлайн занимался математикой, английским", - сказал Trend Life юный актер.

Говоря о своей работе в театре Рахиб Мамедзаде отмечает, что неясно помнит свой дебют, ведь ему было всего два года.

"То как я впервые вышел на театральную сцену в спектакле "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта") помню смутно, но это и понятно, ведь мне было два года. Конечно, есть эпизоды, которые всплывают в памяти. Помню, что на сцене со мной была известная актриса Нахида Оруджева, она исполняла образ Сенем. В финале спектакля, когда Мешади Ибад искал ее, я показывал откуда она должна появится.

В пять лет я впервые снялся в сериале – это был проект "3 bacı" ("Три сестры"), потом были телепроекты "Həyat, sən nə qəribəsən" ("Жизнь, ты странная"), "Bir ailəm var" ("У меня есть семья") – многие меня помнят именно по финальным сценам в этом сериале. В семь лет мне предложили роль принца Вилли в постановке "Yatmış gözəl və cırtdanlar" ("Спящая красавица и гномы"). А после, примерно лет в девять, я воплотил образ Ага Наджафа в спектакле "Baladadaşın toy hamamı" ("Предсвадебная баня Балададаша")", - рассказал Мамедзаде.

Если выбирать между театром и кино Рахиб Мамедзаде отдает предпочтение театральному искусству, объясняя это невероятной энергией, которую он получает от зрителей.

"Рассуждая о том, где мне нравится больше участвовать в театральных постановках или в кино, я всегда выбираю театр. Там живое общение со зрителями, на театральной сцене невозможно сыграть заново, обмануть публику, зрители все чувствуют. В кино можно переснять дубли, попробовать снова. Энергия, которая исходит от зрителей меня вдохновляет, придает новые силы. Поэтому я всегда приоритетом считаю театр", - подчеркивает юный актер.

В этом году Мамедзаде перешел в 10 класс, и конечно задумывается о выборе будущей профессии.

"Моя самая большая мечта стать летчиком, но моя мама очень переживает за меня, уговаривает не идти в это сферу. Чтобы не огорчать маму, не причинять ей беспокойство, я отхожу от этой идеи. Кстати, узнав о моей мечте известные актеры Нуреддин Мехдиханлы и Рамиз Новруз сказали, что у меня большие способности к актерскому мастерству, поэтому лучше продолжить образование в этом направлении, а образ летчика можно воплотить и в кино. Да, так наверное будет лучше поступить… Кстати, у нас в семье много представителей правопорядка, и родственники уговаривают меня продолжить семейную династию. Думаю, однако, что все же выберу искусство", - отметил Мамедзаде.

Третьего июля юному актеру исполнилось 15 лет, большим подарком для него стали поздравления именитых азербайджанских актеров.

"Признателен всем, кто в этот день уделил мне время, позвонил и поздравил. Так приятно было слышать теплые, сердечные поздравления от известных деятелей искусства во главе с директором нашего театра, заслуженным деятелем искусств Алигисметом Лалаевым и известным театральным режиссером народной артисткой Джаннет Салимовой", - добавил юный актер.

Отметим, что Рахиб Мамедзаде также снимался в фильмах "Otel x", "Şabaş" и "Qırmızı kərpicli ev", был занят в спектакле, поставленном по мотивам произведения известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", в постановке "Piter Pen və Bremen musiqiçiləri" ("Питер Пэн и Бременские музыканты") и многих других театральных постановках. Он обладатель ряда наград и дипломов республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Image
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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