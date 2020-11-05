Гамида Омарова о возвращении в освобожденные города и села Азербайджана: Мы воины тыла

БАКУ /Trend Life/ - Это неописуемая радость - возвращаться в освобожденные от армянских оккупантов города и села Азербайджана, эти чувства невозможно описать ни словами, ни музыкой, ни танцами, нужно только пережить их. Это великая честь и гордость для нас. Это победы, вписываемые золотыми буквами в историю нашего народа. По воле Всевышнего мы очень ждем день полной победы над армянскими агрессорами, сказала в интервью Trend Life известная актриса театра и кино, доцент кафедры киноведения Государственного университета культуры и искусств Гамида Омарова.

"В эти дни все мы наблюдаем радость нашего народа, в особенности, беженцев, которые на протяжении около 30 лет не могли вернуться домой. Около миллиона беженцев чувствуют себя по-настоящему счастливыми в преддверии возвращения в родные края, уже сегодня надеются увидеть родники, поля, леса и горы родных краев. Они больше не будут жить со статусом беженца и, возвратившись домой, будут налаживать мирную жизнь, пахать и сеять, восстанавливать свои дома и благодарить Всевышнего за этот чудесный дар. Все эти годы мы жили с неимоверной болью в душе и ждали освобождения своих оккупированных земель. Наконец, благодаря нашей доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, эти дни наступили. Больше месяца идет Отечественная война, героическая борьба всего нашего народа с армянскими оккупантами. Мы, находящиеся в тылу, как и воины на фронте, приближаем этот прекрасный миг победы. Азербайджан исторически толерантная страна, где всегда было уважение к религиям, традициям и культуре народов. В этом единстве и есть наша сила, благодаря чему мы уверенно движемся вперед, к победе, и слава Всевышнему, что дарует нам эти дни! Наш народ сплочен, как никогда, в единый кулак, и наша сила в этом единстве!", - сказала Гамида Омарова.

Народная артистка осудила варварство и вандализм армянских фашистов, которые, проигрывая на поле боя, вымещают свою злость на мирных жителях, обстреливая баллистическими ракетами и кассетными бомбами города и села Азербайджана, находящиеся вне зоны боевых действий. На сегодняшний день более 90 жертв и 400 раненых, среди которых большинство - дети, женщины и старики.

"Так поступают только трусливые существа, прячущиеся за спинами других. В очередной раз они демонстрируют свое бессилие, подлость, предательство, коварство, самые низменные чувства. Они никак не могут понять, что наш народ силен, а наша армия достойно отвечает им только на поле боя. Наши воины не воюют с мирным населением, как это делают армянские агрессоры. Наш народ проклинает этих вандалов и варваров! И в то же время, мы благодарим такие братские страны, как Турция и Пакистан, которые в эти дни оказали нам большую моральную поддержку", - отметила Гамида Омарова.

По словам известной актрисы, в социальных сетях и в кинематографе армяне пытаются лжепропагандой повлиять на мнение мирового сообщества, что крайне недопустимо.

"Наши враги очень активны в информационном пространстве, соцсетях, на средства сильного армянского лобби финансируют различные проекты, снимают фейковые фильмы, и даже привлекают к этому звезд Голливуда – актеров и режиссеров, чтобы показать якобы свои "древние корни". Всячески продвигают идею якобы "геноцида армян" со стороны Турции. Всем известен факт появления армян в Азербайджане, когда они были переселены на наши земли после российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора. В 19 веке из Ирана и Турции на территорию Азербайджана было переселено более 2 миллионов армян. Кстати, в 1978 году в поселке Шихарх Тертерского района армяне провели торжественную церемонию открытия памятника, посвященного 150-летию переселения первых 200 армянских семей из иранского города Марага в Карабах. Этот памятник после оккупации был разрушен, но остались документы и фото этого события. Сегодня все это пытаются скрыть от мировой общественности, представляя лживые факты. Чем они ответили на доброту, приютивших их азербайджанцев? Террор, агрессия и оккупация - их благодарность! Мы ничего не забыли, и будем биться до полного освобождения наших земель от оккупантов, принесших столько горя нашему народу. Думаю, что после войны необходимо уделить особое внимание киноиндустрии, и снять множество художественных фильмов об этих событиях с привлечением мировых звезд. Кино в современном мире – это мощное средство пропаганды и этим обязательно необходимо пользоваться, тем более, что, в отличие от армян, мы будет доносить до мира истину. Вечная память нашим шехидам! Слава нашим героям! Во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым только вперед к новым победам и свершениям!", - добавила Гамида Омарова.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)