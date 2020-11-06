Фаик Агаев рассказал, как правильно бороться с враждебностью и ложью армянских пользователей соцсетей

Интервью 6 ноября 2020 19:46 (UTC+04:00)
Фаик Агаев рассказал, как правильно бороться с враждебностью и ложью армянских пользователей соцсетей

БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев является активным пользователем соцсетей, посредством которых доносит справедливую позицию Азербайджана по освобождению своих законных земель от армянских оккупантов. Более того, благодаря его постоянным обращениям в соответствующие службы соцсетей, ежедневно удаляются статусы и комментарии армянских пользователей, которые распространяют враждебные и лживые высказывания. В интервью Trend Life Фаик Агаев рассказал о том, как правильно и грамотно построить свою деятельность в этой сфере.

"Социальные сети уже давно являются не просто площадкой для публикации статусов, фотографий, видео, различных событий из жизни или налаживания деловых связей, но и серьезным информационным инструментом для пропаганды и борьбы со лжеинформацией. Как известно, война идет не только на поле боя, но и в соцсетях. С армянской стороны распространяется множество фейков, льется нескончаемый поток лжи и фальсификаций, чтобы дезориентировать мировую общественность. Армяне живут в какой-то параллельной Вселенной, отрицают очевидные события, в частности факт освобождения нашей доблестной армией ранее оккупированных районов. Им надо постоянно объяснять, что их обманывает военная хунта, их правительство и армянское лобби. Эту работу надо вести с большим терпением и хладнокровием, отвечать таким пользователям без эмоций и оскорблений, использования нецензурной лексики. Необходимо при этом использовать правильные и грамотные ответы, вставлять гиперссылки с YouTube, с новостных лент или порталов, а также скопированные из них материалы с мнениями по вопросу известных зарубежных деятелей из России, США, Европы и других стран. Очень важно при этом использовать исторические документы, факты и материалы, которые находятся в открытом доступе в интернете. Надо им объяснять, что они питаются откровенной ложью - ядом травят свое сознание и только усугубляют свое положение. Человеку, одурманенному ложью, больнее принимать реальность. Даже если сегодня не хотят, то рано или поздно будут вынуждены согласиться с истиной, как уже сейчас признают победы азербайджанской армии. Здесь уместно вспомнить медицинское выражение – лекарство действует не сразу. Надо пользоваться каждым случаем доносить правду, не только до армянской аудитории, но и до пользователей соцсетей из других стран", - отметил Фаик Агаев.

По его словам, на протяжении 30 лет Азербайджан пытался решить вопрос освобождения 20 процентов своей территории от армянских агрессоров мирным путем, но это воспринималось по-иному, поэтому, чтобы положить конец постоянным провокациям и убийствам мирных граждан, захватнической политике армянской хунты потребовался военный путь. Для донесения этой справедливой позиции очень важно распространение информаций на языках, которые понятны основной массе пользователей – на русском, английском, французском, испанском и т.д.

"На протяжении многих лет при содействии армянского лобби, которое бросило корни в различных странах, распространяется откровенная ложь об Азербайджане. Естественно, что мы всегда с этим боролись, выпускали различные литературные и документальные материалы, говорили об этом на форумах и фестивалях, реализовывали проекты, рассказывая мировой общественности о толерантности и мультикультурализме Азербайджана, гостеприимно встречая гостей, проводили в стране множество значимых мероприятий во всех сферах - от политики до спорта. Ярким примером для каждого азербайджанца является наш Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который на нескольких языках мира четко, грамотно, аргументированно, с фактами и реальной оценкой событий доводит до мировой общественности справедливую позицию страны. Сегодняшние события вновь показали важность знаний для каждого азербайджанца, кроме родного, еще одного иностранного языка. Владение языками очень важно для борьбы с враждебными и лживыми высказываниями армян. Таким образом мы сможем донести свою точку зрения до всех пользователей соцсетей и мировой общественности. Моё мнение таково, что на данном историческом отрезке времени, к сожалению, что-то доказывать армянам бесполезно! Они неадекватны! Нам необходимо доносить до международной общественности нашу правоту, чтобы они знали о настоящей истине, а не о той лжи, которую распространяют армяне", - добавил Фаик Агаев.

Многие ежедневно делятся прочитанными во всемирной паутине новостями, которые порой кажутся откровенной ложью. С появлением интернета вероятность быть обманутыми выросла в разы. Заходя в сеть, мы не получаем гарантий того, что все увиденное там достоверно. Зачастую в огромном потоке сведений очень тяжело понять, где правда, а где ложь.

"Фейковые новости - нередкое явление для современной прессы. В погоне за сенсацией и читателем некоторые СМИ, в особенности сетевые, не останавливаются ни перед чем. Даже многие весьма популярные зарубежные сайты регулярно "заливают" подобные сообщения и под их новостями в соцсетях необходимо писать соответствующие комментарии, так как у них большая аудитория и наши мысли будут доходить до других пользователей. Когда мы сталкиваемся с фейком, важно разоблачить его, используя соотвествующие материалы. Грамотные комментарии помогут сформировать "антивирус" к подобного рода мифам. Скажу откровенно, что, благодаря большому количеству наших грамотных пользователей, у многих зарубежных пользователей уже поменялось мнение, они поддерживают Азербайджан, а не лживую и агрессорскую Армению. Значит, надо продолжать действовать! Поэтому каждый из нас должен быть активнее в соцсетях, своей правильно поставленной деятельностью стать настоящим воином в этой информационной войне и добиваться побед, как это сегодня делают наши воины на фронте. Победа будет за нами! Карабах – это Азербайджан!", - добавил Фаик Агаев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек
Число погибших от коронавируса в Иране превысило 35 тысяч
Число погибших от коронавируса в Иране превысило 35 тысяч
Loading Bars
Лента новостей
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще более чем на 1 тыс. голосов США 20:04
Нанесены удары по боевым позициям вооруженных сил Армении (ВИДЕО) Политика 19:50
Кладбище в Физулинском районе сравняли с землей - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 19:48
Фаик Агаев рассказал, как правильно бороться с враждебностью и ложью армянских пользователей соцсетей Интервью 19:46
Премьер-министр Али Асадов на заседании стран-членов СНГ поставил представителя Армении в затруднительное положение Политика 19:09
Российское издание включило Эльчина Сафарли в десятку писателей, на которых стоит подписаться в соцсетях Культура 19:08
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района Политика 19:06
Армяне отправляют вперед иностранных наемников, не забирая тел погибших с поля боя - минобороны Политика 18:59
Армения хочет расширить границы конфликта - Мустафа Шентоп Политика 18:47
В Азербайджане меняется порядок аттестации служебной деятельности госслужащих Общество 18:43
Золотодобывающая компания AzerGold подписала контракт на сумму свыше 140 тысяч манатов Бизнес 18:35
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии обнародовал статистику импорта авиационного топлива и битума Энергетика 18:32
ВС Армении подвергают артобстрелу села Тертерского района Политика 18:27
Долевое участие Израиля в общем импорте Азербайджана за год сократилось Бизнес 18:26
Для поддержки местных специалистов в борьбе с коронавирусом в Азербайджан с Кубы прибыла очередная бригада врачей (ФОТО) Общество 18:17
Вопрос в связи с ребенком, потерявшим обоих родителей из-за армянского террора в Гяндже, находится под контролем Омбудсмена Общество 18:07
Уничтожены минометные расчеты ВС Армении в Гюйархе (ВИДЕО) Политика 17:57
Чувство гордости и слезы радости на глазах от того, что земли Азербайджана будут освобождены - Инна Костина Культура 17:44
Боевики могут быть полезны на стороне Армении, а на стороне Азербайджана им делать нечего - турецкий генерал Нагорно-карабахский конфликт 17:42
Производство продукции отрасли ИКТ в Баку превысило 95 млн манатов ИКТ 17:39
Армения капитулирует после освобождения нескольких критических узловых точек - генерал Кандемир Нагорно-карабахский конфликт 17:35
Азербайджан важный стратегический партнер Чехии - посол Политика 17:34
Больше половины всех банковских обязательств в Азербайджане приходятся на депозиты четырёх банков Финансы 17:30
Пересмотрена система льгот в Налоговом кодексе Азербайджана Экономика 17:17
Абхазский сепаратист отправляет отряд наемников в Нагорный Карабах (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 17:17
В Азербайджане выявлено 1465 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 805 человек Общество 17:11
Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы - минобороны Азербайджана Политика 17:10
Умер Михаил Жванецкий Социум 17:06
Большинство церквей, называемых "армянскими", относятся к азербайджанской культуре - архитектор Общество 17:01
Специальный тариф для учителей от Bakcell ИКТ 16:54
Премьер Азербайджана заявил о попытках Армении вовлечь страны ОДКБ в нагорно-карабахский конфликт Нагорно-карабахский конфликт 16:45
Финподдержка частных предпринимателей в Азербайджане охватит более 13 тыс. налогоплательщиков Экономика 16:43
В 10 городах и районах Азербайджана разрешена работа ряда сфер - СПИСОК Общество 16:43
Оккупанты уничтожили ценные образцы архитектуры, созданные нашими предками - Международный фонд тюркской культуры и наследия Политика 16:40
Сегодня на выставке в Китае была представлена продукция более 20-и азербайджанских компаний (ФОТО) Бизнес 16:37
Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в формате видеоконференции Туркменистан 16:34
Туристические отношения между Азербайджаном и Японией развиваются по восходящей линии Туризм 16:30
Из иранского Альборза экспортировали товаров на сумму $505 млн. Экономика 16:28
С начала года Туркменистан увеличил объем товарооборота Бизнес 16:26
Армяне превратили мечеть в Губадлы в свинарник - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 16:26
Запрещается въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана Общество 16:23
Карабах никогда не был Арменией - Карен Шахназаров Нагорно-карабахский конфликт 16:20
Yelo Bank представил новый филиал "Сахиль" в совершенно новом концептуальном решении (ФОТО) Экономика 16:14
Единовременная выплата в 190 манат охватит более 100 тыс. человек – Минтруда Азербайджана Общество 16:12
Посол Азербайджана в Швейцарии рассказала об агрессии Армении против Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 16:02
Ульвия Кямалзаде создала серию работ, посвященных освобождению Карабаха и жертвам армянской агрессии (ФОТО) Культура 16:00
Этих молодых мальчишек мы считали детьми, а они оказались настоящими героями... – народная артистка Натаван Шейхова (ФОТО) Интервью 15:59
Жителям Баку, Сумгайыта и Абшерона выплачены пенсии за ноябрь Общество 15:58
Минкультуры Азербайджана ответило на обвинения армян по поводу церкви Газанчылар Нагорно-карабахский конфликт 15:55
На имя главы МИД Азербайджана открыт фейковый аккаунт в Twitter Политика 15:51
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку запчастей в Туркменистане Тендеры 15:49
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Грецией удвоились Бизнес 15:41
Названы детали плана по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 15:40
Никол Пашинян душевнобольной, он ведет Армению к гибели - священник Высоко-Петровского монастыря в Москве Политика 15:40
Путин обсудил с СБ РФ ситуацию вокруг Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 15:37
Министерство экономики Азербайджана окажет помощь жителям ряда населенных пунктов Экономика 15:27
Памятники периода Кавказской Албании больше всего подверглись арменизации Общество 15:25
До 23 ноября не будет работать общественный транспорт 10 городов и районов Азербайджана Общество 15:23
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим в ряде населенных пунктов Общество 15:22
В 10 городах и районах Азербайджана будут выплачиваться 190 манатов безработным и лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом Общество 15:19
В сентябре медработникам и немедицинскому персоналу выплачено 13,3 млн манатов Общество 15:14
С завтрашнего дня погода в Баку ухудшится, температура опустится на 3-5 градусов Общество 15:12
Лица, уничтожившие культурные ценности на оккупированных территориях, должны быть привлечены к уголовной ответственности – Бахтияр Алиев Политика 15:04
Туркменская хлопкопрядильная фабрика перевыполнила план за десять месяцев года Бизнес 15:00
Госкомпания SOCAR выиграла тендер на поставку дизтоплива арктических марок в Украину Энергетика 14:58
Армяне разграбили на оккупированных территориях Азербайджана свыше 700 памятников Политика 14:56
Совет печати Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи с нападками армянского лобби на газету La Repubblica Нагорно-карабахский конфликт 14:55
Обнародованы показатели строительно-промышленного комплекса Туркменистана Строительство 14:54
Ребенок, потерявший родителей и сестру в результате армянского террора в Гяндже, взят под контроль - Госкомитет Общество 14:53
Kapital Bank запустил программу стажировки BirCode Camp ИКТ 14:50
Azercell дарит 50 GB интернета в течение 3-x месяцев абонентам, купившим iPhone 12 и iPhone 12 Pro ИКТ 14:47
Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ Россия 14:46
Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами Россия 14:46
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) Израиль 14:45
В День государственного флага будут работать регулярные и экспресс-маршруты - БТА Общество 14:45
Лозунг “Karabakh is Azerbaijan” на дорогах Чикаго (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:40
Распространены кадры городов и сел Азербайджана, разрушенных Арменией (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:34
Экспорт соков из Узбекистана составил почти 15 тыс. тонн Узбекистан 14:32
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо Общество 14:32
В Туркменистане значительно увеличились показатели по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 14:24
Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава МИД Кыргызстана обсудили шаги по расширению сотрудничества Узбекистан 14:22
Оборот сферы общепита в Баку продолжает сокращаться Бизнес 14:17
Подразделения армянских ВС бросили свои позиции на Губадлинском направлении фронта - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:10
С начала 2020 года в Казахстане объем транзакций снизился на 17% Финансы 14:05
В Азербайджане выставят на аукцион 36 объектов госимущества Бизнес 14:04
Минобороны Армении пытается отвлечь внимание от военных преступлений своей страны - минобороны Азербайджана Политика 13:50
Всестороннее развитие сотрудничества в СНГ невозможно до урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Али Асадов Нагорно-карабахский конфликт 13:35
Вблизи Ханкенди взорвался склад с боеприпасами армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 13:28
Призываю армянский народ остановить кровопролитие и прийти к миру - попавший в плен в ходе боев пастор Ховсеп Саакян Нагорно-карабахский конфликт 13:19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 775 Грузия 12:49
Туркменистан увеличил производство нефти и газового конденсата Энергетика 12:32
Здравствуй, солдат Азербайджана! Враг боится одной вашей поступи…- Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:31
SOCAR открыла еще одну АЗС в городе Сумгайыт Энергетика 12:29
Состоится азербайджано-турецкий форум в сфере оборонпрома Экономика 12:23
Акционеры компании аграрного страхования рассмотрят бюджет на 2021 г. Финансы 12:22
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 100 млн манатов Финансы 12:19
В Туркменистане отмечается рост ВВП Финансы 12:18
Осуществлена первая противопожарная операция на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана - МЧС (ВИДЕО) Происшествия 12:16
Азербайджан не откажется от планов по поставке своего газа в Европу - SOCAR Энергетика 12:12
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о грузоперевозках с начала года Транспорт 12:10
Все новости