Фаик Агаев рассказал, как правильно бороться с враждебностью и ложью армянских пользователей соцсетей

БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев является активным пользователем соцсетей, посредством которых доносит справедливую позицию Азербайджана по освобождению своих законных земель от армянских оккупантов. Более того, благодаря его постоянным обращениям в соответствующие службы соцсетей, ежедневно удаляются статусы и комментарии армянских пользователей, которые распространяют враждебные и лживые высказывания. В интервью Trend Life Фаик Агаев рассказал о том, как правильно и грамотно построить свою деятельность в этой сфере.

"Социальные сети уже давно являются не просто площадкой для публикации статусов, фотографий, видео, различных событий из жизни или налаживания деловых связей, но и серьезным информационным инструментом для пропаганды и борьбы со лжеинформацией. Как известно, война идет не только на поле боя, но и в соцсетях. С армянской стороны распространяется множество фейков, льется нескончаемый поток лжи и фальсификаций, чтобы дезориентировать мировую общественность. Армяне живут в какой-то параллельной Вселенной, отрицают очевидные события, в частности факт освобождения нашей доблестной армией ранее оккупированных районов. Им надо постоянно объяснять, что их обманывает военная хунта, их правительство и армянское лобби. Эту работу надо вести с большим терпением и хладнокровием, отвечать таким пользователям без эмоций и оскорблений, использования нецензурной лексики. Необходимо при этом использовать правильные и грамотные ответы, вставлять гиперссылки с YouTube, с новостных лент или порталов, а также скопированные из них материалы с мнениями по вопросу известных зарубежных деятелей из России, США, Европы и других стран. Очень важно при этом использовать исторические документы, факты и материалы, которые находятся в открытом доступе в интернете. Надо им объяснять, что они питаются откровенной ложью - ядом травят свое сознание и только усугубляют свое положение. Человеку, одурманенному ложью, больнее принимать реальность. Даже если сегодня не хотят, то рано или поздно будут вынуждены согласиться с истиной, как уже сейчас признают победы азербайджанской армии. Здесь уместно вспомнить медицинское выражение – лекарство действует не сразу. Надо пользоваться каждым случаем доносить правду, не только до армянской аудитории, но и до пользователей соцсетей из других стран", - отметил Фаик Агаев.

По его словам, на протяжении 30 лет Азербайджан пытался решить вопрос освобождения 20 процентов своей территории от армянских агрессоров мирным путем, но это воспринималось по-иному, поэтому, чтобы положить конец постоянным провокациям и убийствам мирных граждан, захватнической политике армянской хунты потребовался военный путь. Для донесения этой справедливой позиции очень важно распространение информаций на языках, которые понятны основной массе пользователей – на русском, английском, французском, испанском и т.д.

"На протяжении многих лет при содействии армянского лобби, которое бросило корни в различных странах, распространяется откровенная ложь об Азербайджане. Естественно, что мы всегда с этим боролись, выпускали различные литературные и документальные материалы, говорили об этом на форумах и фестивалях, реализовывали проекты, рассказывая мировой общественности о толерантности и мультикультурализме Азербайджана, гостеприимно встречая гостей, проводили в стране множество значимых мероприятий во всех сферах - от политики до спорта. Ярким примером для каждого азербайджанца является наш Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который на нескольких языках мира четко, грамотно, аргументированно, с фактами и реальной оценкой событий доводит до мировой общественности справедливую позицию страны. Сегодняшние события вновь показали важность знаний для каждого азербайджанца, кроме родного, еще одного иностранного языка. Владение языками очень важно для борьбы с враждебными и лживыми высказываниями армян. Таким образом мы сможем донести свою точку зрения до всех пользователей соцсетей и мировой общественности. Моё мнение таково, что на данном историческом отрезке времени, к сожалению, что-то доказывать армянам бесполезно! Они неадекватны! Нам необходимо доносить до международной общественности нашу правоту, чтобы они знали о настоящей истине, а не о той лжи, которую распространяют армяне", - добавил Фаик Агаев.

Многие ежедневно делятся прочитанными во всемирной паутине новостями, которые порой кажутся откровенной ложью. С появлением интернета вероятность быть обманутыми выросла в разы. Заходя в сеть, мы не получаем гарантий того, что все увиденное там достоверно. Зачастую в огромном потоке сведений очень тяжело понять, где правда, а где ложь.

"Фейковые новости - нередкое явление для современной прессы. В погоне за сенсацией и читателем некоторые СМИ, в особенности сетевые, не останавливаются ни перед чем. Даже многие весьма популярные зарубежные сайты регулярно "заливают" подобные сообщения и под их новостями в соцсетях необходимо писать соответствующие комментарии, так как у них большая аудитория и наши мысли будут доходить до других пользователей. Когда мы сталкиваемся с фейком, важно разоблачить его, используя соотвествующие материалы. Грамотные комментарии помогут сформировать "антивирус" к подобного рода мифам. Скажу откровенно, что, благодаря большому количеству наших грамотных пользователей, у многих зарубежных пользователей уже поменялось мнение, они поддерживают Азербайджан, а не лживую и агрессорскую Армению. Значит, надо продолжать действовать! Поэтому каждый из нас должен быть активнее в соцсетях, своей правильно поставленной деятельностью стать настоящим воином в этой информационной войне и добиваться побед, как это сегодня делают наши воины на фронте. Победа будет за нами! Карабах – это Азербайджан!", - добавил Фаик Агаев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)