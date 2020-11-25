Наша невестка бросилась с утеса, чтобы не попасть в руки к армянам - воспоминания поэта из России

БАКУ /Trend Life/ - Кельбаджарский район сегодня освобожден от армянской оккупации. 25 ноября 2020 года пришел конец тоске, печали по Родине всех кельбаджарцев.

Сегодня уроженец Кельбаджарского района, поэт, секретарь Московского отделения Союза писателей Азербайджана, лауреат международных литературных премий Насиб Набиоглу (Вердиев) не скрывает слез радости.

"Когда узнал об освобождении Кельбаджарского района, не мог найти себе места… Поверьте, испытываю несказанное счастье не только от освобождения Кельбаджарского района, весть о каждом азербайджанском селе, городе, районе, освобожденном от оккупантов, встречал со слезами на глазах, ведь это большая Победа!

Признаюсь, порой меня одолевали плохие мысли, порой даже не верил, что Кельбаджар , Шуша… будут освобождены. Но произошло чудо, Аллах услышал наши молитвы, и сегодня Кельбаджар освобожден. Как я ошибался, оказывается, нужно было просто набраться терпения…

В связи с работой я побывал во многих странах мира, наверное, в свыше 30… Да, были города , которые мне нравились, но ни один из них не сравнится с Кельбаджаром. Кельбаджар – самое прекрасное место на свете, самый лучший уголок на земле", - подчеркивает поэт.

Насиб Набиоглу с такой душевной теплотой рассказывает о родном Кельбаджарском районе, что у тех, кто его слушает, в воображение одна живописная картинка района сменяется другой - величественные горы, леса, самое яркое солнце, и самое синее небо… Сюда Набиоглу около 30 лет не мог вернуться… А сегодня ликование переполняет душу поэта…

"Последний раз был в Кельбаджаре в 1992 году, на лето 93-го планировал очередную поездку. Ведь каждый год ездил в Кельбаджар, навещал родных и близких… Я уже более 40 лет живу в Москве, но Кельбаджар - это мой родной край, моя Отчизна. Родился я в селе Чайкенд – это одно из больших сел района, место слияния трех рек, поэтому и село получило такое название (прим. - Çaykənd, в переводе с азербайджанского çay – река, kənd - село).

В 1993 году, узнав об оккупации Кельбаджара, прилетел из Москвы, поехал туда, встречал людей в Муровдаге... В те дни произошла большая трагедия, сколько азербайджанцев погибло, пропало без вести, сколько было изгнано с родной земли…", - рассказывает Набиоглу.

Вспоминая те события, Насиб Набиоглу отмечает, что эта трагедия затронула лично и его семью. Супруга двоюродного брата (невестка) поэта - Гюльзар бросилась с утеса, чтобы не попасть в руки к оккупантам, муж тети, братья пропали без вести…

"Сейчас я в Москве, из-за пандемии не могу приехать в Азербайджан, но так рвусь на Родину, как только будут открыты дороги, и появится возможность, первым делом поеду в Кельбаджар. Там могила моего отца, там прошли годы моей юности, самые сладкие воспоминания связаны с Кельбаджаром.

Все это время, что Кельбаджарский район находился под оккупацией, все эти годы в моем сердце была ноющая рана. Все стихи, что писал про Кельбаджар – я писал на чужбине. Пообещал себе, когда Кельбаджар будет освобожден - больше не буду писать печальные, грустные произведения. Теперь так и будет, потому что моя мечта исполнилась.

Хочу поблагодарить всех, кто сделал нашу мечту явью, кто подарил нам эту Победу! Выражаю слова глубокой благодарности Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей победоносной, мужественной армии. Выражаю соболезнования родным и близким шехидов, они ценой своих жизней восстановили территориальную целостность Азербайджана. Их имена нужно увековечить", - добавил Набиоглу.

(Автор: Джани Бабаева )