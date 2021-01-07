Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, восстановление "Дней поэзии Вагифа" и фестиваля "Хары бюльбюль" являются одними из самых счастливых моментов моей жизни, сказал сегодня в интервью Trend Life 63-летний уроженец этого города, руководитель отдела культуры Шуши, ветеран Карабахской войны, заслуженный работник культуры, писатель Захид Аббасов.

"Открытие Мавзолея Вагифа состоялось 14 января 1982 года с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева и группой почетных гостей из Баку, среди которых были известные деятели культуры и искусства – Мирза Ибрагимов, Сулейман Рустам, Ниязи, Полад Бюльбюльогу, Фархад Бадалбейли и другие. Подготовка к этому шла с огромной ответственностью, был проведен большой объем работ, чтобы организовать столь значимое событие, вплоть до встречи и размещения гостей. В те годы я был свободным секретарем комитета комсомола Шушинского района и одним из организаторов мероприятия. Открытие мавзолея в честь выдающегося поэта и государственного деятеля, визиря Карабахского ханства XVIII века Моллы Панаха Вагифа стало большой честью для нас. Его творческое наследие было воплощено не только в поэзии. Находясь на посту визиря в годы правления Ибрагим хана, он способствовал тому, что Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных. Вагиф принимал участие в строительстве многих объектов в Шуше, был руководителем всех работ, связанных как с личными постройками хана и его детей, так и с возведением городской стены, Ханского дворца, жилых зданий и крепостных стен. На посту визиря Вагиф проявил незаурядные способности дипломата, был прекрасным астрономом, знал многие науки и инженерную сферу. На открытии мавзолея Гейдар Алиев поручил первому секретарю правления Союза писателей Азербайджана ежегодно проводить "Дни поэзии Вагифа"",- вспоминает Захид Аббасов.

Летом этого же года, 29 июля, на протяжение одной недели были проведены "Дни поэзии Вагифа", одним из организаторов которых был Захид Аббасов. Открытие Дней поэзии прошло с участием Гейдара Алиева, который всегда с большим уважением и любовью относился к деятелям культуры и искусства, почитал национальную поэзию.

"Гейдар Алиев прибыл в Шушу вместе со своей семьей: супругой Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым, ныне нашей гордостью – Верховным главнокомандующим и Президентом Азербайджана. Вместе они прогулялись по древнему городу. С утра 29 июля в центре Шуши Гейдар Алиев принял участие в открытии памятника поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван. А затем на Джыдыр дюзю начались "Дни поэзии Вагифа" с участием тысячи гостей, поэтов, литераторов, чтецов, исполнителей и музыкантов, была представлена большая концертная программа. Праздник поэзии был проведен на международном уровне с участием гостей из тюркоязычных республик и стран. Перед гостями выступали такие известные исполнители и артисты, как Лютфияр Иманов, Ариф Бабаев, Адалят Насибов, Теймур Мустафаев, Амалия Панахова, Алиаббас Гадиров и другие. Интересно, что когда концерт закрывала Зейнаб Ханларова, пошел ливень. Но никто не собирался прятаться - исполнение было дослушано до конца. Увидев меня и узнав еще по проведенной мною работе во время открытия Мавзолея Вагифа, Гейдар Алиев высоко оценил организацию мероприятия, очень искренне и тепло побеседовал со мной, поинтересовавшись жизнью и работой, и через несколько дней … я был назначен руководителем отдела комсомола Нагорно-Карабахской АО и затем, по поручению Гейдара Алиева, отправлен на учебу в Высшую партийную школу. Гейдар Алиев всегда ценил людей за их честность и трудолюбие, порядочность и профессионализм. Встреча с великой личностью осталась самым ярким воспоминанием в моей жизни",– сказал Захид Аббасов.

Писатель, помимо партийной работы, впоследствие также был назначен главой отдела культуры Шуши, был одним из организаторов ставших традиционными "Дней поэзии Вагифа" и фестиваля "Хары бюльбюль". По его словам, каждое последнее воскресенье мая в Шуше проводился праздник музыки, а в июле - "Дни поэзии Вагифа", был открыт Дом-музей Вагифа, где проводили творческие вечера молодые поэты и установлен бюст поэту. С 1989 года в мае стал проводиться международный фестиваль "Хары бюльбюль" с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР, считавшийся одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире. Творчество участвующих коллективов условно делилось на три группы: обрядовые и ритуальные танцы, народные песни и танцы, песни и танцы в жанре современной эстрады. Название фестиваля взято от имени цветка Хары бюльбюль, который растёт в Карабахе, в Шуше, обладает необычной внешностью и, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть его схожесть с соловьём.

"Открытие фестиваля, который проводился на протяжение нескольких дней по инициативе министра культуры Полада Бюльбюльоглу, уроженца Шуши, проходило на стадионе в Агдаме. Затем праздник перемещался на улицы и площади Шуши, где проходили концертные программы и выступления артистов, в том числе на Джыдыр дюзю и роднике Иса булагы. На первом фестивале приняли участие артисты и фольклорные коллективы из 15 стран. Надо было видеть с каким настроением и радостью, проезжая по улицам города, караван автомобилей отправлялся на известную равнину Джыдыр дюзю. Парни и девушки в национальных одеждах дарили гостям цветы, преподносили шербет и национальные сладости, устраивались скачки на Карабахских скакунах, к памятникам поэтессы Хуршидбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли, вокалиста Бюльбюля возлагались венки из цветов. Гости также знакомились с достопримечательностями Карабаха, прекрасной природой в окружении изумительных гор, участвовали в различных мероприятиях, сопровождавшихся выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. Традиционно заключение фестиваля проходило в городе Агдаме - вечно весеннем саду поэтессы Хуршидбану Натаван, называемом "Букет Хары бюльбюль". Все эти прекрасные мероприятия проводились вплоть до оккупации города армянскими агрессорами 8 мая 1992 года, который после 28 лет оккупации, был освобожден доблестной армией Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 ноября 2020 года. Недавно я побывал в родной Шуше, где сердце заболело от увиденного - разрушенных памятников и исторических мест. Но город и праздники вновь будут восстановлены и пройдут на еще более высоком уровне! У нас есть все фотографии, картины и материалы тех дней, которые помогут в дальнейшей работе. Все эти годы мы достойно представляли традиции и культуру Шуши и региона на различных республиканских и международных мероприятиях. Огромное счастье отмечать эти праздники в родной Шуше", – добавил Захид Аббасов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)