Фуад Османов в роли Низами Гянджеви: Это завуалированный образ дервиша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очень хотелось бы скорейшего завершения пандемии, чтобы вновь воплотить на сцене образ великого поэта и философа Низами – этот спектакль станет нашим посвящением ему в Год Низами Гянджеви, объявленному в 2021 году в Азербайджане, сказал в интервью Trend Life актер Государственного русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Фуад Османов.

В декабре 2012 года на сцене Русской драмы состоялась премьера спектакля известного литовского режиссера, лауреата государственных премий Литвы и СССР Йонаса Вайткуса "Семь красавиц" по одноименной поэме Низами Гянджеви. Главную роль Низами Гянджеви блестяще воплотил Фуад Османов.

"Творчество Низами Гянджеви является не только гордостью нашего народа, но и общемировой ценностью. Поэтому творческое воплощение его произведений требует очень большой ответственности и особого подхода. С этим спектаклем мы с большим успехом выступали на фестивалях в различных городах Азербайджана и России. Йонас Вайткус также поставил его на сцене Литовского русского драматического театра с литовскими актерами, пригласив лишь для постановки хореографических номеров спектакля Таира Эйнуллаева. Стоит отметить, что впервые в истории произведение Низами Гянджеви "Семь красавиц" было поставлено на сцене драматического театра. До этого был известен лишь балет Гара Гараева "Семь красавиц". Причем режиссер преподнес это произведение и сам образ Низами в очень оригинальной форме", – сказал Фуад Османов.

По его словам, Йонас Вайткус с ментальностью европейского человека блестяще продемонстрировал свой концептуальный взгляд на "Семь красавиц", который не повествует о событиях в рамках сценического времени и пространства. Напротив, он пытается с помощью взглядов Низами, посредством сценических символов (светотеней, видеоинсталяций, масок и т.д.) и метафор показать, что проблемы, которые волновали Низами в 12 веке, актуальны и сегодня, в 21 веке, в мире информационных войн, лжеидеалов, нравственных перевертышей и подмен. В то же время режиссер постарался сохранить поэтическую высоту первоисточника и его языковую стилистику, создав яркую гармонию Востока и Запада.

"Я постарался внести в роль все величие поэта и философа. Это было очень трудно – не было визуального примера Низами Гянджеви, никто не знает, как он выглядел и как говорил. Есть только картины, созданные нашими художниками, спустя восемь веков после его жизни и деятельности. Поэтому режиссер поставил конкретную задачу – не воплощать этот образ, а сыграть человека, который от имени Низами рассказывает эти истории. Это некий завуалированный образ дервиша, ведущего повествование о происходящих событиях. Например, когда начинается спектакль, наш герой выходит с мешком, достает оттуда различные куклы и атрибуты и начинает рассказ. Затем на протяжении спектакля он семь раз выходит на сцену, чтобы вести повествование о каждой из красавиц. Семь рассказов жён Бахрама – царевен, живущих в семи дворцах (шатрах), каждый из которых, в соответствии с древней мифологией, посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет. При этом образ Низами воплощен в одежде бедняка, как бы ближе к простому народу, хотя в реальности поэт жил довольно богато. И в завершении спектакля герой вновь собирает куклы и атрибуты и выходит в путь, чтобы и другим донести свое повествование", – отметил актер.

На протяжении многих веков Низами называют мудрецом. Это объясняется тем, что в своих стихотворениях поэт затрагивал очень важные проблемы, которые не могли не заставить задуматься читателей.

"В бессмертных творениях Низами Гянджеви отражены думы и чувства азербайджанского народа, его богатая история и быт. Свобода мысли, честность и искренность в творениях дают нам богатое поле для размышлений. И год Низами Гянджеви послужит более глубокому изучению творчества поэта, раскроет новые грани великого таланта, а мы вновь покажем все это на сцене", – добавил Фуад Османов

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)