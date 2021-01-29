Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО)

Интервью 29 января 2021 23:16 (UTC+04:00)
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, актер и режиссер, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов был художественным руководителем, режиссером и участником фестиваля "Хары-бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа. В интервью Trend Life он рассказал об истории театра и дальнейших планах коллектива в городе Шуша – объявленного культурной столицей Азербайджана, поделился воспоминаниями.

Ядигар Мурадов родился 18 декабря 1958 года в селе Новрузлу Агдамского района. После окончания в 1980 году факультета актера драмы и кино Государственного института искусств был направлен в Агдамский государственный драматический театр, затем преподавал в Шушинском культурно-просветительском техникуме. В 1990 году был назначен директором восстановленного Шушинского государственного музыкального драматического театра, где и по сей день работает и выступает на сцене.

Летние праздники в Шуше

Живописная Шуша была прекрасным местом, всесоюзной здравницей, где было множество домов отдыха и санаториев, детских лагерей, в которые приезжали из многих городов Союза и зарубежных стран. В летние месяцы в Шуше традиционно проводились два больших мероприятия: с 70-х годов проходил Праздник музыки (Mahnı Bayramı), а с 1982 года - Дни поэзии Вагифа. С 1989 по 1991 год проводился фестиваль "Хары-бюльбюль".

"В празднике музыки принимали участие местные фольклорные коллективы и исполнители, танцевальные ансамбли, мастера искусств из других городов Азербайджана. Это был большой праздник национальной музыки, который проводился на Джыдыр-дюзю, где была установлена большая сцена размером 25 на 30 метров. Все были очарованы нашими народными песнями и танцами, мугамом, выступлениями артистов. Как известно, 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие Мавзолея Вагифа с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, его семьи - супруги Зарифы ханум Алиевой и сына Ильхама Алиева – ныне нашего многоуважаемого президента. Известные деятели искусства, тысячи людей, несмотря на холодную погоду и снег, стали свидетелями знаменательного события в культурной жизни страны. И начиная с лета того года, перед Мавзолеем Вагифа стали традиционно проходить Дни поэзии Вагифа с участием писателей, чтецов, литераторов, артистов и музыкантов, поэты представляли публике свои самые новые произведения. Это были потрясающие праздники, в которых я принимал участие как художественный руководитель, режиссер и актер. Проходили народные шествия и гулянья, с песнями и танцами, поэтическими вечерами и культурным досугом на фоне потрясающей природы Шуши. Поверьте, было такое количество людей, что даже трудно было передвигаться. Незабываемые впечатления! Ярким событием стало проведение фестиваля "Хары-бюльбюль", который в полном варианте назывался "Фестиваль мугама Хары-бюльбюль", где я также принимал участие, и на открытии которого исполнил композицию Бюльбюля "Иннабы". Этот фестиваль также стал большим праздником для тюркоязычного мира, было множество гостей из союзных республик – Башкортостана, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и т.д. В нем принимали участие гости из США, Азии и Европы. Поэтому выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который решил восстановить эти праздники – фестиваль "Хары-бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа, которые вновь станут яркими событиями не только культурной жизни страны, но и привлекут внимание мировой общественности. Как известно, ИСЕСКО предложила объявить город Шуша культурной столицей исламского мира",- сказал Ядигар Мурадов.

Армяне способствовали закрытию Шушинского театра, чтобы открыть свой в Ханкенди

Шуша являлась одним из центров активного процветания театрального искусства, родиной великих драматургов, актеров и композиторов. О первых театральных постановках в Шуше известно с 1840-х годов. С 1854 года в здании зимнего клуба традиционно игрались пьесы Мирзы Фатали Ахундзаде, а также комедии, переведённые с русского языка. Именно в Шуше начал свою сценическую деятельность старейший азербайджанский актёр Мирза Мухтар Мамедов, где впервые поставил и выступил в спектакле Ахундзаде "Гаджи Гара". Интересно, что среди первых актеров были местные любители из числа учителей и служащих, среди которых Юсиф-бек Мелик-Хагназаров, Гашим-бек Везиров, Бадал-бек Бадалбеков, Сафарали-бек Велибеков, Абдуррагим-бек Хагвердиев, Фирудин-бек Кочарли, ханенде Джаббар Гаръягды, Садыхджан и другие. В 1880-х годах Шуша уже являлась оживлённым театральным центром, а в начале 1990-х годов здесь подготовили несколько помещений, приспособленных для театральных представлений. В Шушу стали приезжать с гастролями театральные коллективы, актёры, певцы, музыканты из различных городов России и Европы, и город приобрел славу одного из основных театральных центров Закавказья. В те годы в развитии театрального искусства Шуши принимали активное участие Узеир Гаджибейли, Гусейн Араблинский, Гусейнгули Сарабский, Гаджи Ага Аббасов, Аббас-Мирза Шарифзаде, Азад-бек Амиров, Мешади Джамиль Амиров, Джалил-бек Багдабеков, Ахмед-бек Агдамский, Гашим-бек Везиров, Сулейман Сани Ахундов и другие.

В феврале 1938 года был создан Шушинский государственный колхозно-совхозный театр. В 1943 году коллектив был переименован в Шушинский государственный музыкально-драматический театр имени Узеира Гаджибейли. Однако театр прекратил свою деятельность в начале 1949 года.

"После смерти Узеира Гаджибейли, в 1948 году, через год театр закрыли, якобы из-за нехватки материальных средств. На самом деле, это специально сделали армяне, которые засели во властных структурах и не хотели развития азербайджанского театрального искусства. Причем, в этом же году в Ханкенди открыли армянский театр. Как такое может быть? Не хватило средств на наш театр, а на этот нашли? Армяне всегда старались противодействовать азербайджанскому театральному искусству. И поэтому было радостным событием принятие решения о возобновлении деятельности Шушинского театра летом 1990 года. Я привлекал в театр талантливых воспитанников Шушинского культурно-просветительского техникума. Представьте, когда ставил спектакль "Аршин мал алан", сам сыграл Аскера, а на роль Гюльчохры выбирал из пятиста кандидатов, в том числе на роль Аси, Телли, Джахан хала – огромная кладезь молодых талантов! Настолько был велик интерес к спектаклю в Шуше! Он был представлен в 1985 году в честь 100-летия Узеира Гаджибейли. Роль Вели играл прекрасный кяманчист Азад Мамедов, который много лет является музыкальным оформителем наших спектаклей и моим заместителем. Шушинскому театру было предоставлено здание Дома культуры, был проведен ремонт, создана театральная сцена и оркестровая яма, мы готовились к торжественному открытию в ноябре-декабре с тремя спектаклями - "Аршин мал алан", "Озюмюз билерик" и "Узун Хасан", строились планы, но начавшаяся армянская агрессия все разрушила. В город стали доставлять трупы убитых армянскими бандформированиями и сепаратистами. Создалось очень тяжелое положение…", - рассказывает Ядигар Мурадов.

Новая жизнь Шушинского театра

После захвата Шуши в 1992 году коллектив переезжает в Баку и продолжает деятельность в здании ТЮЗа. С 2005 года - в кинотеатре "Савалан", где в 2014 году были проведены капитальные реставрационные и ремонтные работы. В декабре 2018 года состоялось открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра после капитального строительства и реконструкции кинотеатра "Савалан".

"Как известно, во время армянской оккупации Дом культуры, где располагался наш театр, был полностью разрушен. Но государство обязательно построит новый театр в Шуше – это является одним из приоритетов возрождения культурной жизни города. А пока он будет строиться, наш коллектив подготовится к премьерным показам. В моем трехэтажном доме в Шуше, который слава Всевышнему сохранился, поселится творческий коллектив. Третий этаж – мансарда, где мы будем репетировать, второй – станет своеобразным центром управления, а на первом будут жить те, кто пока не получил квартиру в городе.

В 1993 году, когда мы выступили со своим первым спектаклем "Арши мал алан" на сцене ТЮЗа, дали зарок, что представление станет нашей премьерой в освобождённой Шуше. Этим и воздадим почести душе Узеира Гаджибейли и всем уроженцам Шуши, творческим людям, которые внесли большой вклад в развитие театрального искусства города. А еще я в свое время дал зарок и молился Всевышнему, чтобы увидеть освобожденную Шушу, поцеловать ее землю и крепостные стены, исполнить романс Узеира Гаджибейли "Сянсиз" и спокойно умереть. Теперь больше не хочу умирать (смеется) – надо творить! Впереди нас ждет множество премьер и спектаклей! Склоняю голову перед памятью шехидов, выражаю искреннюю признательность нашей доблестной армии и героям, которые во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подарили нам эти счастливые дни!", - добавил Ядигар Мурадов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Image
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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