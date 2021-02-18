В Баку совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... - Эммануил Виторган

БАКУ /Trend Life/ - Известный актёр театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона (https://gordonua.com/) поделился теплыми воспоминаниями о Баку, где родился и неоднократно выступал со спектаклями и творческими вечерами.

- Эммануил Гедеонович, вы родились в Баку. Это особый город?

– Это замечательный город, безусловно, особый, как и любой другой город. Мал ли он, велик – неважно. Всегда очень особые города, ибо там особые люди. У каждого свое проявление. В Баку меня родили в 1939 году... Но я прожил в Баку всего лишь три года. А вообще вся моя родня – это Одесса. И мои родители в том числе. Уехали из Одессы в связи с тем, что надо было где-то работать... Раньше ведь посылали на работу – не сам оформлялся. И папу с мамой увезли в Баку...

– А сегодня в Баку вы бываете?

– Да, конечно. Нас там ждут.

– Хорошо принимают?

– Как они принимают! Безусловно, мы за это бесконечно благодарны. Хотя, в общем, я себя чувствую несколько стеснительно там. Такое яркое проявление... В общем, если у тебя концерт либо спектакль, прежде ты должен поужинать, выпить, пообщаться...

– Красивый город?

– Очень стал красивым. Потрясающе красивый город. Ранее он был разрушен мощно. Но сейчас они молодцы, так восстановились. Причем такая разнообразная архитектура. И совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... Мы были там, когда был какой-то сбор мирового плана, и почему-то нас пригласили... Короче говоря, я увидел там огромное количество азербайджанцев высочайшего класса. Просто потрясающе. Потому что, живя в России, всегда – что? Рынок, понятно.

– Да, да.

– Поэтому и отношение такое к Азербайджану либо к людям другой, иной национальности. А здесь просто мы были ошарашены.

– Элита, да?

– Очень здорово. И я совершенно убежден – говорю это не для того, чтобы польстить, – что каждая нация обладает таким количеством людей, которые могут сделать так, чтобы мир был хорош.