Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев

Интервью 6 апреля 2021 13:37 (UTC+04:00)
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - Седьмого апреля отметит свой день рожденья Чингиз Абдуллаев, всемирно известный писатель родом из Баку, который создает свои произведения на русском и азербайджанском языках. Его политическими и психологическими детективами, шпионскими и криминальными романами зачитываются люди во многих странах – книги писателя переведены на более 30 языков. Чингиз Абдуллаев побеседовал с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о роли писателей в сплочении народов в сложных условиях пандемии. Знаменитый писатель рассказал о востребованности его книг в России и о российском Ордене Дружбы, о важности сохранения в Азербайджане русского языка и необходимости создания общего информационного пространства; порекомендовал книги современных азербайджанских авторов и поделился творческими планами.

О задачах писателей России и Азербайджана в современном мире

- Если цель писателя просто развлечь человека или заработать деньги – это одно, но если цель – хоть чуть-чуть помочь людям жить лучше, поспособствовать сплочению людей и установлению более тесных дружеских отношений между странами – это совсем другое. Я однажды сказал, что писатели – это адвокаты своего народа в вечности. Нужно работать на укрепление связи своего народа с другими народами. В мире и так слишком много различных организаций и людей, которые пытаются разрушить эти связи, вызвать недоверие, посеять ненависть, вражду, рознь. Слишком много накопилось проблем, ожили предрассудки прошлых веков. В социальных сетях часто выплескивается нетерпимость: расовая, национальная, по половому признаку. И задача писателей, общественных деятелей сегодня – бороться с этой чумой XXI века, когда социальные сети используются для разжигания страстей, а не наоборот. В этом я вижу и свою задачу – каждая моя книга призвана помочь человеку остаться человеком.

О вручении российского Ордена Дружбы и бережном отношении в Азербайджане к русскому языку

- Я этим очень горжусь! Орден Дружбы присужден мне указом президента России Владимира Путина – руководителя самой большой страны в мире, страны, в которой у меня десятки миллионов читателей – только по официальным данным, на русском языке выпущено более 30 миллионов моих книг. Я не ожидал, что мой труд будет оценен таким образом. А особенно приятно то, что орден вручен мне с формулировкой: «За укрепление дружбы между народами России и Азербайджана». Для меня это очень важно, потому что я считаю, что книги и фильмы должны воспитывать человека. Посредством русского языка азербайджанские и другие национальные писатели выходили в большой мир. Примеров взаимопроникновения культур можно привести множество…

В Азербайджане больше 300 школ обучают на русском языке, это число никогда не сокращалось. Осуществляют успешную деятельность филиалы российских вузов.

Азербайджан всегда был интернациональной страной, в нем и сегодня живут представители множества национальностей. И поэтому, конечно, мы старались не потерять русский язык. На русском творили и многие наши знаменитые писатели. Русский язык, безусловно, нужен нам еще и потому, что это язык межнационального общения. Кроме того, как я уже говорил, посредством русского языка мы выходили в мир: наши произведения печатались в Европе. Существуют основные «литературные», «книжные» языки, состоявшись на которых, автор становится известен во всем мире. И один из этих языков – русский. Я думаю, это – то самое богатство азербайджанского мультикультурализма, которое терять ни в коем случае нельзя. К тому же, чем больше языков ты знаешь, тем проще тебе доносить до мира свою правду.

Организация общего информационного пространства

- В XXİ веке мы столкнулись с совершенно диким явлением – невероятной цензурой, диктатурой в социальных сетях, когда любого человека можно просто «отключить», не дав ему возможности высказаться. Люди всегда охотно общались в соцсетях, потому что считали, что там можно свободно выражать свое мнение и общаться друг с другом. А сейчас выяснилось, что практически вся информация, которая идет к нам через социальные сети, находится в руках четырех – пяти человек, которые контролируют все: Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, и так далее. Оказалось, что не избранные руководители стран, а вот эти люди могут решать - что нужно, а что не нужно в информационном пространстве, что можно говорить, а что – нельзя, что заблокировать, а что – пропустить. И это очень страшно. Приведу пример: во время второй Карабахской войны в социальных сетях массово блокировали мнения азербайджанцев, удаляли тексты, осуществляя грубейшую цензуру. Безусловно, и все революции сейчас происходят именно в социальных сетях. И в России, и в Азербайджане, и в других странах уже начали понимать, что дальше так существовать нельзя – нам нужно продумывать и создавать собственные информационные источники, принимать новые законы, которые не позволят нескольким людям так распоряжаться не только нашими письмами, сообщениями и откликами, но и нашими душами…

Общее информационное пространство очень важно для Азербайджана и России. Нужно и дальше налаживать связи, возможности для этого у нас есть. У нас очень много талантливых ребят, которые учились на русском языке, хорошо им владеют. По некоторым данным, в России живут два миллиона азербайджанцев. Это огромный потенциал, который нужно использовать. Мы должны больше знать друг о друге, больше информировать друг друга – все это идет на благо обоих наших народов и государств.

Творчество и общение в период самоизоляции

- Писателям вообще надо бы почаще бывать в самоизоляции: когда ты творишь – ты должен быть один. Но пандемия принесла тысячу разных проблем, беспокойство за детей, внуков – все это очень давит. Так что я не могу сказать, что это был плодотворный период в моей жизни: я написал всего два романа. Мне кажется, что пандемия нанесла удар по творчеству всего поколения, выбила из колеи людей, которые не ожидали, что столкнутся с такой заразой в нашем техногенном XXI веке. Надеюсь, что все это скоро закончится, мы будем успешнее защищаться от этой коварной болезни и хоть отчасти вернемся к тому существованию, которое было до пандемии… Очень много моих книг выходит в издательстве «Эксмо», недавно вышел и новый роман «Урок криминалистики». А сейчас я заканчиваю роман «Честь Родины», и мне кажется, он будет достаточно интересным, так же как и мои недавние романы «Южная рапсодия» и «Торжество хама». Кроме того, сейчас я работаю над очередным сценарием – по моим книгам снято два больших сериала и восемь фильмов и, надеюсь, эта традиция будет продолжена…

Конечно, раньше я часто встречался с читателями, когда приезжал в Россию, Беларусь, Грузию, прибалтийские страны. К счастью, сегодня возможно общение в онлайн-формате, беседы по скайпу и зуму, это очень удобно. Но прежде всего писатель должен говорить с людьми посредством своих книг. Я получаю много отзывов от читателей, добрых пожеланий. Меня очень радует, что мои книги находят такой отклик во многих странах. Более того – мне присылают иконы, Кораны, Торы, и мне это очень приятно. На мои встречи с читателями люди часто приводят своих родителей или детей. Это тоже знак особого доверия, особая честь и награда для меня. В плохое место, к неинтересному рассказчику и собеседнику человек не приведет, например, свою престарелую маму. Надеюсь, скоро снова можно будет приезжать в любые страны и общаться «вживую». Обратная связь очень важна для писателя, он должен чувствовать пульс времени и настроение своих читателей.

Новые имена интересных азербайджанских авторов

- Как секретарь Союза писателей Азербайджана и президент ПЕН-клуба я часто помогаю в продвижении молодым авторам. Мне очень приятно, когда мы начинаем печатать какого-то молодого писателя, и впоследствии он становится известным. Так было, например, с Рамизом Денизли, чьи книги с нашей подачи начали выходить сразу на нескольких языках. Некоторым писателям я помогал издаваться, в том числе и в России. Москва – своеобразная Мекка книжного мира, и не только на постсоветском пространстве, и я очень горжусь, что в российских издательствах вышли книги сразу нескольких азербайджанских писателей. У нас появились очень интересные авторы: это и Эльчин Гусейнбейли, и Рена Юзбаши, которая написала первый азербайджанский роман, состоящий из эсэмэсок – такой можно было создать только в XXI веке. Кстати, издан он был именно в Москве. У нас появились новые молодые фантасты, авторы детективов, очень интересные авторы, которые пишут о карабахских событиях, об испытаниях людей на войне. Сейчас люди снова хотят творить, у нас тысячи заявлений на вступление в Союз писателей, и это прекрасно. Надеюсь, что новые поколения продолжат наше дело.

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