Российский режиссёр из Азербайджана Анар Аббасов, или Как герой пошёл против своих бизнес-партнёров

Интервью 13 апреля 2021 19:10 (UTC+04:00)
Российский режиссёр из Азербайджана Анар Аббасов, или Как герой пошёл против своих бизнес-партнёров

БАКУ /Trend Life/ - «Российский режиссёр из Азербайджана», так говорит о себе Анар Аббасов, яркий представитель молодого поколения кинематографистов, в активе которого уже есть интересные проекты, реализованные как на родине, так и в России. С 2019 года первый полнометражный игровой фильм Анара Аббасова «Битва» победно шествует по международным фестивалям. Режиссёр рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своих новых проектах, поделился мыслями о перспективах детского кино и назвал особые места Азербайджана, которые хотел бы показать российским зрителям.

– Ваш фильм «Битва» входил в конкурсную программу целого ряда фестивалей кино для детей и юношества, например, фестиваля «Герой», основной темой которого были нравственные ориентиры. А какие жизненные ценности важнее всего для вас лично, какие приоритеты заложены вашей родиной – Азербайджаном?

– Можно считать, что у меня две родины: Азербайджан и Россия. Для меня в людях важны, прежде всего, универсальные общечеловеческие качества: сила воли, честность, доброта. Эти качества присутствуют в людях и России, и Азербайджана, и, надеюсь, во мне тоже.

– Какие из недавних фестивалей вам запомнились, какие из побед особенные для вас?

– Все фестивали были для меня ценными и важными, но, пожалуй, самой запомнившейся фестивальной победой «Битвы» была первая – Гран-при VIII Московского кинофестиваля «Будем жить», где состоялась премьера фильма. Конечно, победа для меня важна, но ещё важнее – успешный прокат моих картин.

– В прошлом году на фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории ваш фильм оценивало детское жюри, и вы получили приз зрительских симпатий. Признание детской аудитории для вас важно?

– В Евпатории наш фильм взял ещё и приз за лучшую музыку. Это было для меня очень важно, потому что одним из композиторов «Битвы» был мой друг по группе «Crazy» Эльман Рагимов. Мы с ним по-настоящему старались, чтобы музыка в фильме получилась, и я очень рад, что дети её оценили – это дорогого стоит.

– На недавних международных фестивалях с успехом шли российско-азербайджанские фильмы последних лет, например, «Красный сад», «Фарида», «Дочь рыбака». Что вы думаете о таком успехе азербайджанского кино на международном уровне?

– Мне очень интересно, что сейчас происходит в азербайджанском кинематографе. Я так понимаю, что он динамично развивается – в него активно вкладывается государство. Я уже давно хочу посмотреть некоторые новые азербайджанские фильмы, например, «Гранатовый сад» Ильгара Наджафа, и обязательно сделаю это, когда появится такая возможность.

В советские времена, когда Азербайджан и Россия были одной страной, совместных фильмов было значительно больше – это была замечательная киноэпоха. Конечно, кинематографисты сотрудничали и после этого. Мне вспоминается, например, очень хороший документальный фильм «Моя родня» Родиона Исмаилова. Я и сам, если представилась бы такая возможность, с удовольствием снял бы фильм в Азербайджане – у меня есть, на мой взгляд, гениальная идея для него. Я надеюсь оформить эту идею и предложить её для реализации российским и азербайджанским продюсерам.

– А с кем из азербайджанских кинематографистов вам было бы интересно поработать?

– Один раз я работал с азербайджанскими коллегами, когда Ирада Багирзаде пригласила меня снимать альманах о Баку. У этого проекта была прекрасная идея: там собрались молодые азербайджанские режиссёры, которые жили за пределами Азербайджана. Очень приятно было познакомиться и пообщаться со своими земляками.

Очень хочется поработать с азербайджанскими актёрами. Когда я готовился снимать дипломный фильм, я проводил в Азербайджане кастинг и понял, что там есть очень крутые актёры, у которых большой потенциал. Интересно посотрудничать и с азербайджанскими продюсерами, например, снова поработать с Ирадой Багирзаде. Хочу сказать ей большое спасибо за то, что она в своих проектах выступает за творчество, за настоящее кино. С удовольствием поработал бы и с представителями «Азербайджанфильма».

– Ваша Альма-матер, ВГИК, в 2019 году подписала соглашение о сотрудничестве с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств. Как вам кажется, в чём может выразиться это сотрудничество в кинообразовании России и Азербайджана?

– ВГИК – это киношкола №1, и его главная ценность – мастера на профессиональных факультетах: режиссёрском, актёрском. Во ВГИКе прививают любовь к авторскому кино, которое в наше время продюсерского кино не в приоритете, а ведь это – основа для любого режиссера. Думаю, что наши азербайджанские ребята, которые приезжают на обучение во ВГИК, получат полноценную творческую базу и вернутся в Азербайджан продвинутыми режиссёрами.

– Ваш новый фильм «Золотые каникулы» расскажет о приключениях подростков в горном Алтае. Чем вас заинтересовал этот проект?

– Сценарий к этому фильму написал мой однокурсник Олег Денисов, с которым мы ещё со ВГИКа начали плотно работать вместе, в том числе, сообща написали сценарий для фильма «Битва». Так что «Золотые каникулы» стали нашим очередным совместным проектом. Ранее мы вместе снимали фильм «Сокровища Ермака», и у Олега возникла идея продолжения темы поиска сокровищ, которая близка и мне. Поиск сокровищ – это своего рода поиск Бога, особенно если дело происходит на Алтае, где просто божественная природа. Для меня в фильме очень важна красивая картинка, «фактура».

Главные герои «Золотых каникул» – дети, так что для поиска актёров мы планируем провести всероссийский кастинг. А на роли родителей, если всё сложится удачно, хотим пригласить известных актёров, например, Павла Деревянко, Светлану Ходченкову. С удовольствием пригласили бы и Сергея Безрукова, если бы он согласился. Цель №1 у нас сейчас – заработать зрителей – мы хотим, чтобы наше кино смотрели.

– Какими, на ваш взгляд, должны быть современные детские фильмы?

– К огромному сожалению, детские фильмы у нас в прокате почти не «выстреливают», не собирают кассу. Главная задача – сделать детское кино популярным, чтобы оно выходило в широкий прокат, окупало себя. У детей сейчас к кино очень высокие требования, так что волей-неволей приходится ориентироваться на «голливудский стандарт». Должен быть экшн, завораживающее зрелище, яркое, активное, драйвовое – только так мы сможем «зацепить» детей. И уже потом, когда мы привлечём их внимание, можно исподволь закладывать идеи: о важности честности, дружбы, любви.

– Локации для съёмки «Золотых каникул» – горы Алтая. А какие красоты Азербайджана вам интересно было бы показать российским зрителям?

– В Азербайджане тоже божественная природа, много особых, святых мест, по которым я попутешествовал с друзьями. Именно тогда я влюбился в Азербайджан. Когда я задумал снимать в Азербайджане свой дипломный фильм «Гурбан», то сначала планировал съёмки на горе Бешбармаг. Но отец предложил мне посмотреть гору Хачагая – недалеко оттуда живёт моя бабушка. Это тоже особое место, там есть рассечённая скала, куда приходит много паломников. И когда я увидел Хачагая, то сразу влюбился – однозначно понял, что хочу снимать именно здесь. Для фильма у меня был отдельный «кастинг локаций». Мой дядя, который знает весь тот район наизусть, возил меня по окрестностям, показал невероятные виды, например, старинный мост, древние деревья, живописные пастбища. Тогда я и понял, что это просто райское место.

– Чему в творческом плане вы посвятили пандемийный год?

– За последнее время я написал два сценария, и сейчас продвигаю их. Первый сценарий – на тему благотворительности, где главная героиня, акула бизнеса, открывает благотворительный фонд ради повышения имиджа собственной компании, но, погрузившись в эту тему, кардинально меняет свою жизнь. Тема благотворительности всегда была мне близка, а после выхода фильма «Битва» у меня появилось много контактов в этой сфере. Я хочу, чтобы благотворительность стала ещё популярнее в России и Азербайджане. А второй сценарий рассказывает о богатом успешном человеке, олигархе, который, случайно встретив свою первую любовь, вспомнил былые идеалы – то, как двадцать лет назад, будучи студентом-медиком, он хотел посвятить жизнь спасению людей. Вспомнив это, герой пошёл против своих бизнес-партнёров – это и становится основой сюжета боевика. Кроме того, сейчас я пишу сценарий для сериала по одной очень интересной книге, он затронет тему свободы и будет называться «Первая русская революция».

(Редактор: Надир Насиров)

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