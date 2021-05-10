Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО)

Интервью 10 мая 2021 00:34 (UTC+04:00)
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 76-ю годовщину Дня победы в Великой Отечественной войне хотелось бы рассказать читателям Trend Life удивительную историю одного азербайджанского солдата, чудом выжившего после тяжелого ранения в голову и оказавшегося в концлагере Бухенвальда. Когда мы говорим о войне и героях, то всегда вспоминаем тех, кто своими жизнями и кровью, завоевали победу. И это бесспорно так. Но были такие человеческие судьбы, что оказывается, герои это не только те, что прошли всю войну, а и те, что выстояли и выжили, волею судьбы попав в плен, пройдя все муки ада, не сдались и смогли продолжить жить, а затем создавали семьи и давали родине порядочных детей...

Эта история Самеда Мурадова, рассказанная Trend Life его внуком Зией Мурадовым, бесспорно, затронет многие души.

Самед Мурадов родился в 1909 году в селе Дагкесемен Газахского района Азербайджана. Окончил Газахский педагогический техникум, который ранее был Газахской учительской семинарией, созданной в 1918 году как азербайджанское отделение Закавказской (Горийской) учительской семинарии. После окончания преподавал в средней школе Газаха. В 1942-1943 годах в составе 416-й Азербайджанской стрелковой дивизии принимал участие в Битве за Кавказ и других операциях. За освобождение Таганрога 416-й дивизии было присвоено почётное наименование "Таганрогская". В мае 1944 года был тяжело ранен при ликвидации немецкого плацдарма немецких войск около реки Днестр на территории Украины. Осколок угодил прямо в голову, потерял сознание, чудом выжил, но попал в плен…

"Со следом осколка на лбу и вмятиной от пули на плече, и болью в душе – так он жил все последующие годы. Дед никогда не любил рассказывать про войну и плен, всегда уходил в себя, с трудом удавалось вырвать у него пару слов. В плену немцы сразу же расстреливали евреев. Вначале и его хотели расстрелять, подумали, что он еврей по определенному признаку (у евреев и мусульман есть обряд обрезания). Но когда он сказал, что с Кавказа, отправили в лагерь военнопленных в Дортмунд, а оттуда в концлагерь Бухенвальд – "лагерь смерти". Так, 30 июня 1944 года, он стал военнопленным под номером 63869 ".

Бухенвальд - один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии. Бухенвальд имел 138 концлагерей-филиалов. Надпись на воротах в лагерь была "Каждому своё". Заключённых эксплуатировали и владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда. В концлагере Бухенвальд была создана оружейная фабрика. Особенно много заключённых погибло в филиале Бухенвальда - Дора-Миттельбау, где в подземных цехах изготовлялось "оружие возмездия" Фау-1 и Фау-2. В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех европейских стран. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 60 000 узников. 11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду приблизились американские войска, в нём вспыхнуло восстание, в результате которого заключённые сумели перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был учреждён Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Лагерь был освобождён 13 апреля 1945 года американской армией и в августе передан советской армии. В 1958 году на территории лагеря был основан мемориальный комплекс "Бухенвальд".

"На военнопленных распространялась Женевская конвенция 1929 года. Все европейские и американские военнопленные были защищены этой конвенцией, это видно даже из фильмах, снятых американцами про Вторую Мировую войну. А Советский Союз не подписал эту конвенцию, чем моментально поставил своих пленных в положение ниже животных. Немцы могли примерно так думать - раз им наплевать на своих военнопленных, то зачем и нам церемониться. Тем более, при Сталине, оказавшиеся в плену автоматически становились изгоями и предателями народа, хотя в действительности все обстояло иначе. Советских военнопленных юридически не существовало. С ними можно было делать все, что угодно. Травить газом, заставлять работать на любой работе, не кормить, не одевать, не лечить, сваливать в яму, поджигать, хоронить живьем в общей яме, или просто дожидаться, пока они не умрут от всего этого. Концлагерь Бухенвальд считался одним из самым жестоких, мало кто выдерживал жесточайший режим. Дед мало рассказывал о концлагере. Почти ничего. Единственное, что он охотно рассказывал, это про то, как французский врач его спас от неминуемой смерти. Он обучал искусству выжить, гигиене, умению общаться. Он, французский врач, имел все права военнопленного. Он получал довольствие, вполне пригодное для поддержания организма в порядке, он получал посылки с родины, из Франции. Колбаски, ветчину, сыр. Может даже бутылку бордоского вина. Кто знает? Но получал. И делился с моим дедом и своим пайком, частью продуктов с родины. То, что дед физически оставался относительно здоровым, помогло ему избежать участи миллионов узников концлагерей. Его не убили, он сам не умер и дождался освобождения. Не знаю, знал ли дед французский и на каком языке они общались. Но одно знаю точно, что жизнью своей он был обязан французу. К большому сожалению, мы так и не узнали его имя…".

Самед Мурадов, пройдя фильтрационные лагеря НКВД, наконец вернулся домой, но от этого жизнь не стала лучше. И до войны ему не сладко пришлось. Он был из бекского рода Мурадовых (их называли еще и как Мурадбейли), ведущих отсчёт с 17 века. Поэтому советская власть не очень то его жаловала. И попадание в плен, и выживание в Бухенвальде не прибавили ему ничего положительного в глазах коммунистического режима. Вплоть до смерти Сталина его не принимали на работу, только потому, что оказался в плену и выжил, не учитывались боевые заслуги.

"Это страшно, когда человек превращается в цифру №63869. Он вернулся и долгое время оставался как бы опять юридически в непонятном состоянии. Вроде он был советским гражданином, но с каким-то низким, чем остальные, уровнем. Его не брали на работу, от него отворачивались власти, его клеймили и называли врагом народа, только за то, что оказался в плену, еще и имел наглость выжить. Долгое время ему было очень плохо. Только, когда Сталин умер, стало легче. Перестали на бывших военнопленных смотреть как на врагов народа. Он наконец-то, устроился на работу в школу-интернат Газаха. Друзей у него было мало, только работа и дом. Говорил мало, замкнувшись в своей боли. Советский Союз выработал у него инстинкт самосохранения. Не высовываться. Оставаться в тени. Никакой публичности. Просто делать свою работу молча и тихо. Если учесть, что до войны ему и нашему роду тоже пришлось нелегко, когда советская власть долгое время гонялась за потомками беков, буржуев, "кулаков", постепенно отнимая все, еще и пытаясь их обвинить во всех смертных грехах, то понятно, почему он был таким угрюмым и даже жестким...".

Самед Мурадов создал семью, родилось четверо сыновей и дочь, которых воспитывал в любви к родной земле. Несмотря на вся тягости судьбы, частичку оставшейся теплоты души отдавал семье.

"Никогда до, и никогда после, я ни разу не слышал, не видел, и не помню, чтобы он как-то оказался в публичном, общественном месте, за исключением празднования Дня Победы – 9 мая. Однажды мы пошли в Дом культуры. Он там тоже молчал. Другие выступали, толкали речи, благодарили советское руководство, партию за светлую жизнь, за безоблачное небо над нашими головами. Проклятые фашисты, дружная семья советских народов, интернациональная фронтовая дружба, великая страна, победившая фашизм...- звучали различные речи. А он продолжал молчать. О чем он думал, не знаю и уже никогда не узнаю…Для дополнения портрета деда добавлю, что он был почти идеальной копией французского актера Жана Габена в преклонном возрасте. Поразительное портретное сходство! Не только физически. Такой же основательный, тяжелый на общение, человек не слова, а дела. Что-то он все-таки носил в себе тяжелое с тех самых времен. Ведь невозможно пройти ад и остаться таким же, как и до него. Ко мне он относился достаточно мягко, но я все равно боялся его. Помню, как один раз просидел на ветке высокого абрикосового дерева в ожидании его ухода из сада несколько часов. Он мне ничего бы не сказал. Но одного его взгляда хватило бы. Война оставила очень тяжелый отпечаток в его жизни…".

Интересно, что сын Самеда Мурадова - Фазиль, отец Зии, всю жизнь изучал французский и поступил в Московский государственный медицинский университет. А старшая сестра Зии Айтян Мурадова, с золотой медалью окончившая школу, поступила на факультет французского языка Азербайджанского института иностранных языков. Много лет работала с французами, уехала жить во Францию и создала семью с французом. Айтян Мурадова ведет активную общественную работу в Париже, является вице-президентом Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (ADFA). Племянница Майя Багирова уже три года живет в Париже, окончила самое престижное учебное заведение во Франции по фотографии Speos. Жизнь, подаренная французским врачом Самеду Мурадову, вернулась во Францию, уже в его внуках…

(Автор: Вугар Иманов)

Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Image
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать до 16 мая Общество 9 мая 00:00
В Азербайджане начались праздничные каникулы Общество 9 мая 00:00
«Красный Крест» передаст Грузии 100 000 доз вакцины Sinopharm Грузия 8 мая 23:36
Семьи погибших при обрушении метромоста в Мехико получат по $32 тыс. В мире 8 мая 23:09
Иранские грузовики не перевозят грузы в Карабах – посольство Ирана Политика 8 мая 22:40
Узбекистан вводит ограничения на полеты в Индию и Турцию Узбекистан 8 мая 22:31
В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия – американская спортсменка Общество 8 мая 22:26
В Азербайджане в связи с праздником Рамазан досрочно завершилась выплата пенсий за май Финансы 8 мая 22:23
Сегодня Шуша свободна и мы больше не расстанемся с ней - житель Шуши Общество 8 мая 22:19
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