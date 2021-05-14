Я всегда жил в Шуше... Открылся портал в прошлое, услышал мугам Хана Шушинского, тар Садыхджана… - Сахиб Пашазаде, участник фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Грандиозный фестиваль "Харыбюльбюль" навсегда останется в моей памяти как самое знаменательное событие жизни, сказал в интервью Trend Life заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде.

Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю 12 и 13 мая.

"Моей самой большой мечтой было побывать в Шуше. Мой отец (ред. - художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев), который побывал во многих городах страны и мира, выступал с концертными программами, всегда рассказывал о необыкновенной красоте, ауре и энергетике этого потрясающего древнего города Азербайджана – колыбели национальной музыки, мугама и поэзии. Отец говорил, что я должен своими глазами увидеть Шушу, потому что никакие рассказы не заменят увиденного там - Джыдыр дюзю, гор и лесных массивов, родников, архитектуры. Я был еще ребенком, всего 9-10 лет, когда отец собирался отвезти меня в Шушу, но этому помешала армянская агрессия. И вот, прошло 29 лет и я все-таки приехал в Шушу и выступил на фестивале "Харыбюльбюль". Это было невообразимое воплощение мечты, которое очень трудно выразить словами и эмоциями. Мое счастье не знает границ! Насколько все это потрясающе и красочно, одухотворяет и умиротворяет!" - сказал Сахиб Пашазаде.

Музыкант подчеркнул, что это большое счастье воплотилось благодаря всему азербайджанскому народу, доблестной и героической армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Склоняем голову перед светлой памятью шехидов и выражаем огромное почтение всем героям, которые очистили нашу священную землю от оккупантов. Я выступал в более чем пятидесяти странах мира, на лучших концертных сценах, но таких чувств, как на Джыдыр дюзю никогда не испытывал! Ничто с этим не сравнится! Выступая в различных странах, мы с гордостью представляли нашу культуру и искусство, но в сердце всегда жила боль из-за многолетней армянской оккупации. Слава Всевышнему, что этой боли больше нет и мы чувствуем себя неимоверно свободными и счастливыми", - отметил тарист.

По его словам, вместе с друзьями они совершили небольшую прогулку по городу, побывали у крепостной стены, но самое удивительное произошло на улицах города.

"Несмотря на то, что я впервые в Шуше, возникло такое впечатление, что все вокруг мне знакомо. Я много читал про историю и развитие этого города, об исторических личностях и деятелях культуры, смотрел фото, и в моем воображении этот город все еще жил своей жизнью и я сам был одним из его жителей, всегда жил в Шуше! И когда я прогуливался по улицам города, для меня будто открылся своеобразный портал в прошлое, я вернулся на сотню лет назад и слышал тар Садыхджана, мугам Хана Шушинского, исполнение Сеида Шушинского, Джаббара Гарягдыоглу, Гурбана Пиримова и многих других, которое раздавалось из их домов, к огромному сожалению, разрушенных армянскими агрессорами. Не передать словами моих чувств! И очень радует, что в Шуше идут восстановительные и реконструкционные работы, и этот город вновь станет одним из красивейших в мире", - добавил Сахиб Пашазаде.

Одним из интересных моментов стало и то, что во время салюта Сахиб Пашазаде исполнил на таре "Карабах шикестеси" и композицию Бахрама Насибова "Карабах". И это тоже стало историческим событием – после освобождения города от оккупации, именно во время салюта прозвучала вечная азербайджанская музыка в вечном азербайджанском городе Шуша!

(Автор: Вугар Иманов)