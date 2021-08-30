За кулисами Паралимпийских игр. С какими трудностями столкнулись азербайджанские спортсмены – эксклюзив из Токио

БАКУ /Trend Life/ - Успешное выступление азербайджанских спортсменов на XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио достойны выше всяких похвал. Достаточно отметить, что на данный момент наши паралимпийцы завоевали 9 золотых медалей (плюс четыре бронзы), что и на шести предыдущих Играх (9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых). Но не все так просто как кажется, ведь нашим спортсменам приходится преодолевать форс-мажорные трудности. Как известно, парадзюдоист Рамиль Гасымов был отстранен от Паралимпиады, так как за несколько дней до старта Игр у него нашли коронавирус. И поэтому часть наших спортсменов была изолирована в Токио. Об этом из столицы Японии эксклюзивно для Trend Life рассказал генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов.

"Успех наших спортсменов радует весь азербайджанки народ, но мало кто знает, какой ценой достаются эти победы. В период пандемии было очень тяжело заниматься спортом и сохранять форму, особенно паралимпийцам. Мы прошли через все трудности, и в этом году наши паралимпийцы завоевали 36 лицензий. Все досталось в очень тяжелой и честной борьбе, как говорится кровью и потом, никаких поблажек и не было. К сожалению, уже в Токио у нашего паралимпийского чемпиона 2016 года Рамиля Гасымова вышел положительный тест на коронавирус. Второй тест также выявил коронавирус, его отстранили от Игр и поместили на карантин. Более того, в день его планируемого выступления тест на коронавирус был уже отрицательным, но было уже поздно. В его весовой категории 73 кг он был самым вероятным претендентом на золото, и он мог бы стать десятым победителем Игр. К сожалению, не суждено", - сказал Кямал Мамедов.

Более того, все команда из 11 парадзюдоистов, которая была с Рамилем Гасымовым, были изолированы каждый по отдельности.

"С парадзюдоистами нельзя было контактировать, они были предоставлены самим себе, должны были сами акклиматизироваться, тренироваться, заниматься и готовиться к схваткам в изолированных комнатах, куда им приносили питание и т.д. Причем, комнаты были очень маленькими – два на три метра. Это могло бы значительно сказаться на их психологическом и физическом состоянии, отразиться на результатах. Ежедневно их и представителей нашей делегации проверяли на состояние здоровья - брали тесты, мерили температуру и т.д. Более того, через пару дней их изоляции нам сказали, что в самолете с Рамилем Гасымовым находились еще восемь наших представителей – по четыре пауэрлифтингиста и атлета. И этих восьмерых также изолировали. Таким образом, 19 человек были изолированы", - сказал генсек.

По его словам, этих спортсменов привозили на соревнования отдельным автобусом.

"Их забирали с карантинного блока, через подвал, сажали на автобусы и доставляли на место соревнований, и сразу же обратно. Если все спортсмены находились в зале отдыха, разминки, тренировок, могли свободно готовиться к выступлениям, то эти 19 паралимпийцев были в очень стесненных условиях. Только после завоевания медалей наших паралимпийцев выпустили из изоляции. Вот в таких тяжелейших условиях наши спортсмены завоевали столько золотых и бронзовых медалей! Все достигнуто очень большим трудом – физически и психологически! А главной мотивацией стало то, что мы являемся страной – победителем, которая после почти 30-лет освободила ранее оккупированные армянскими агрессорами территории. Перед глазами всегда был пример героев и шехидов Карабахской войны! В этом и был главный посыл к успеху. Наши паралимпийцы стали теми героями, которыми могут гордиться весь Азербайджан и наши соотечественники в мире, они настоящий пример для многих в достижении успеха. Впереди еще есть выступления, мы гордимся, что с честью и гордостью представляем нашу страну, и будем стремиться к новым победам! От имени паралимпийцев выражаем искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку и поздравительные послания в соцсетях. Это неимоверная мотивация для наших спортсменов! Огромная благодарность азербайджанскому народу за поддержку - наши паралимпийцы читают не только СМИ, но и комментарии в соцсетях. Особую признательность хотелось бы выразить АМИ Trend за освещение происходящих событий в Токио. Мы любим всех вас и идем к новым успехам под девизом "Неудержимые к победе"", - сказал Кямал Мамедов.

Была отмечена бесспорная роль президента НПКА Ильгара Рагимова в подготовке спортсменов к Играм.

"Для президента НПКА Ильгара Рагимова это Паралимпийские игры стали седьмыми. За этот период приобретен колоссальный опыт, были созданы все условия, проведены необходимые тренировочные сборы, паралимпийцы обеспечены всем нужным. Все его прогнозы оправдываются, его тактика и стратегия в достижении успеха оправдала себя, что высоко оценивается международными организациями паралимпийского движения. Говорю это искренне и от имени всех паралимпийцев!", - добавил Кямал Мамедов

Напомним, что на данный момент в активе Азербайджана тринадцать наград: золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд - 51, 42 м) и Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд - 8,77 м), бронзовые призеры - парадзюдоисты Намиг Абаслы и Ильхам Закиев, пауэрлифтингист Пярвин Мамедов, атлет Сеид Наджафазаде (прыжки в длину).

(Автор: Вугар Иманов)