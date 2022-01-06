"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью

Интервью 6 января 2022 16:31 (UTC+04:00)
"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью

БАКУ /Trend Life/ - В ближайшее время в Баку состоится презентация исторического романа историка, лингвиста Азера Зиядлы "Звезды на ладонях". События в книге разворачиваются в IV веке до нашей эры, и повествуют о возникновении государства Атропатена.

Данный роман не о могуществе Александра Македонского, и не о великолепии ахеменидского двора, хоть в книге они тоже описаны. Это эпос о человеке, вошедшем в историю под именем Атропат. Автор подчеркивает, что несмотря на то, что множество персонажей в книге являются историческими личностями, и сюжет построен на реальных событиях, "Звезды на ладонях" - это прежде всего роман, а не научная работа.

- Азер муаллим, расскажите о персонажах и событиях, описанных в вашем романе.

- Со школьной скамьи мы все знаем о походах Александра Македонского, о том, как он напал на Ахеменидскую державу, о возникновении государства Атропатена. Но также всем хорошо известно, что историографию достаточно нивелировали в угоду каким-то проявлениям, и нашу историю исказили.

Очень много написано книг и про Македонского, и про Ахеменидскую державу, и про всех царей. Но ни одна книга, вообще ни одна историография не занималась описанием этих событий с точки зрения азербайджанского народа, или того народа, который там тогда жил.

В тот период времени там преимущественно проживали скифы, в своей книге я называю их гузами, и даю этому объяснение. Скифы и сарматы были косяком того народа, к которому позже присоединились тюрки-сельджуки, в принципе те же огузы, составляющие сегодня в синтезе азербайджанский народ. Но, конечно, там были и другие народы, многие до сих пор живут в Азербайджане, и они тоже описаны в книге.

В романе описывается человек, которого мы знаем как Атропата, все древние источники его называют именем Арсак. Сюжет романа базируется на преданиях, дошедших до нас, назвать их точными фактами мы не можем. Ведь нет возможности точно узнать нюансы исторических событий, произошедших 2 тыс. 300 лет тому назад.

Поэтому сюжет базируется на известных преданиях, конечно, есть выдуманные персонажи, ведь это роман, а не научная книга. Например, некоторые персонажи были в истории, но имена нам неизвестны. Вот дочь Арсака (Атропата) была женой одного из полководцев Александра Македонского, ее имя до нас не дошло, однако она оставила значимый след в истории того времени. По этой причине мне пришлось выдумать ее имя.

- Почему вы решили написать исторический роман, а не научную работу на эту тему?

- Есть много научных работ про Александра Македонского и его завоевания, но мало кто их читал… Думаю, азербайджанскому читателю следует знать какие же события способствовали тому, что появилось государство Атропатена, которое мы знаем сегодня как Азербайджан. Если после прочтения у читателя появятся вопросы, то это прекрасно. Заинтересовавшись нашей историей, он и дальше будет искать ответы. Отмечу, моя книга, принципиально – это роман, а в конце есть научное объяснение многим вопросам, и тому, как в историографии были выдуманы некоторые имена, как многое было представлено в ином свете.

- А у романа интригующее название....

- Название связано с событиями жизни Арсака (Атропата), возможно они не имеют никакого отношения к самой истории, но напрямую относятся к его персоне. И потом, я не хотел давать роману громкое название наподобие "Появление Атропатены", или что-то в этом роде. Ответ, почему роман так называется - читатель найдет, прочитав книгу.

- Какие материалы, источники использовали при написании романа?

- Сюжет опирается на сообщения, дошедшие до нас из трудов античных историков – это Флавий Арриан, Квинт Курций Руф, Диодор Сицилийский, Геродот и другие, а также с учетом заключений современных историков.

Сегодня доступ к источникам есть везде, достаточно уметь их найти. Чтобы написать книгу, пришлось изучить много источников, также и поздние. Из всего этого я создал синтез, анализ – восстановил события, как я их вижу.

История как наука состоит из разных взглядов на одно и тоже событие или факт. И на события, произошедшие более 2 тыс. лет тому назад, каждый историк имеет свой взгляд, свое субъективное мнение, чем больше точек зрения на одно событие, тем лучше оно будет освящено. Ни у меня, ни у других, писавших на эту тему, окончательного мнения нет, и не может быть, ведь установить истину просто невозможно. А есть историки, занимающиеся явным подлогом. Это когда они , зная что-то или игнорируя, подделывают исторический факт. В своей работе постарался учитывать все факты, известные мне. Повторюсь, моя книга не научная работа, а роман, базирующийся на известных фактах.

- Почему книга издана на русском языке?

- Хотел, чтобы ее прочитали не только в Азербайджане, а как можно больше читателей. Роман издан в Москве и уже поступил там в продажу. В ближайшее время планируем провести презентацию в Баку. Надеюсь, во всех крупных библиотеках нашей страны, а также книжных домах она будет доступна. Более того, я решил, что большая часть средств от продажи издания будет передана в помощь семьям шехидов, и ветеранов Карабахской войны.

Признаюсь, изначально думал написать исторический роман на азербайджанском языке. Но учитывая, что так роман получит большее распространение – написал книгу на русском. Возможно, в будущем, роман будет переведен на азербайджанский, турецкий и другие языки мира.

- Написать исторический роман – объемная работа, сколько времени ушло на его создание?

- Написал во время первого карантина, когда все было закрыто. В целом, наверное, потратил около полутора лет. Но собирал всю информации приблизительно 20 лет. Закончил писать в мае 2020 года, тогда в моей душе, как и у каждого азербайджанца, была надежда, что когда-нибудь мы освободим от оккупации Карабах, теперь уже этот вопрос решен. Думаю, читатель почувствует мое настроение…

- Читатели будут смотреть на эти исторические факты вашим взглядом…

- Обязательно! Цель книги, чтобы смотреть на события с другой точки зрения, с точки зрения нашего народа. Надеюсь, что это поможет сформировать у читателя взгляд на нашу историю.

- Как считаете, чем интересен такой жанр как исторический роман?

- Исторических романов не так уж много, особенно в Азербайджане. Обычно это слабые романы, выдумки, фэнтези, которые ничего особого не освящают.

Думаю, исторический роман интересен тем, что переносит в атмосферу прошлого, кстати, так изучать историю легче и интереснее. Заинтересовавшись произведением, читатель будет расширять свои познания в истории. Может, и мой роман станет стимулом для кого-то заняться этой наукой, стать историком? Ведь и я когда-то увлекся историей благодаря рассказам о гладиаторах.

- Вам было бы интересно, если бы "Звезды на ладонях" экранизировали?

- Это мечта! Один из корифеев азербайджанской кинематографии, когда читал этот манускрипт, сказал, что на основе данного материала получится хороший сериал. Если это случится – буду несказанно рад. Считаю, что такие фильмы нам нужны, наша история интересная, великая, там есть очень много знаменательных событий.

Отметим, что исторический роман "Звезды на ладонях" издан на русском языке в Москве, а сам автор уже долгие годы живет и работает в Германии.

(Автор: Джани Бабаева)

"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью - Gallery Image
"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью - Gallery Image
"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью - Gallery Thumbnail
"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью - Gallery Thumbnail
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