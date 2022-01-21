Удивительный дом в Ичери шехер, который создал Мир-Теймур Мамедов. Посвящается юбилею Мастера! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку есть удивительный дом по адресу: улица Муслима Магомаева, 90, который поражает не только произведениями искусства, созданными Мастером Мир Теймуром Мамедовым, но и самой личностью Мастера, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Прогуливаясь по Ичери шехер, невозможно пройти мимо этого дома, не полюбовавшись им. Все стены трехэтажного здания – и снаружи, и во внутреннем дворе – украшены плиткой, маленькими барельефами, забавными образами мужчин и женщин, фигурками животных, знаками зодиака и т.д. А внутри оказываешься в настоящем волшебном мире потрясающих произведений. Такого нигде в мире нет! Здесь можно часами любоваться различными статуэтками, композициями и экспозициями, рисунками и богатой личной библиотекой Мастера. Во всех творениях - доброта и бесконечная любовь к родной земле. Художник здесь не только живет и творит, но и превратил свой дом в настоящий музей, а с 2016 года создал здесь Центр керамики, над которым работал более 20 лет.

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве Мир Теймура Мамедова.

Мир Теймур Мамедов – большой знаток национального искусства, художник, скульптор, керамист, историк, этнограф, карикатурист, график, фотограф, публицист, автор более полутора тысяч научно-исторических статей по истории, искусствоведению, этнографии, краеведению. И самое главное – он не только любит и знает всю историю Ичери шехер, но и старается всегда оберегать его, его традиции и архитектуру.

"С малых лет меня формировала и лепила моя бабушка Наргиз ханум Гаджинская из древнего рода Гаджинских. У бабушки был сильный характер, принципиальный взгляд на методы воспитания, понятие родового кодекса чести и безграничная любовь к Родине. И поэтому я так много знаю об Ичери шехер. Потому что все это в меня вместила, вложила бабушка. Бабушка была образованной женщиной, училась во Франции, владела четырьмя языками. Каждый день мы с ней совершали прогулки по Ичери шехер, и она мне рассказывала об истории каждого дома, знатных семей, об архитектуре города и многом другом".

Своим уникальным творчеством Мастер сохраняет и пропагандирует исконно национальные традиции. Основные работы – это керамика, созданная руками Мастера. Каждая работа - это длительный и увлекательный процесс, причем, готовое произведение ассоциируется с живым существом – со своей историей, внешним и внутренним миром.

"Я создавал эти работы на протяжении долгих лет, чтобы показать людям, насколько богата наша земля. Для меня важно показать, что такое земля Азербайджана и ее глина. Ведь из 128 палитр существующих в мире глин 98 встречаются на территории нашей страны. Из глины можно создать и мелкие поделки, и огромные монументальные произведения. Керамика прекрасна своими широкими возможностями".

Мир-Теймур Мамедов родился 21 января 1947 года в Баку, происходит из древнего рода Гаджинских. Отец, Ибрагим Мамедов, был врачом, а мать, Диляра ханум - известной художницей.

Экспериментировать с глиной он стал еще в детстве. Но все началось с пластилина. Наверное, нет ни одного человека, который в детстве не лепил из пластилина забавные поделки. Пластилин не зря является одним из самых популярных материалов для детского творчества. Занятия лепкой развивают не только фантазию ребенка, но и прививают массу других полезных навыков. Для Мир-Теймура детская забава – лепка стала жизнью!

"Однажды летом мама привезла из Москвы пластилин, я что-то вылепил, мне не понравилось - смешал все цвета и превратил его в единый комок, получив от этого большое удовольствие. Однако пластилин у меня отобрали, потому что я заполнил им весь дом. Учитывая то, как легко он тает в бакинскую жару, мама и бабушка уже не знали, откуда и как соскребать этот пластилин. Потом у нас появился холодильник, который теперь уже был занят моим пластилином. Позже мне подарили глину. Начинал с материала разного цвета и разной плотности, а позже изобрел добавки, которые улучшали пластичность и позволяли делать более сложные работы. Среди родственников и друзей родителей были художники и скульпторы, которые часто посещали наш дом. Уже с детства я узнал, что такое масляные краски - я их просто "ел", изрисовал ими все стены, и ещё немного - мог перейти на мебель, одежду. Но вовремя остановили. Что такое глина, я прекрасно знал - все комнаты были покрыты блинами от моих некогда "художественных произведений". Тоже вовремя остановили, так как после взрывов сырой глины в камине никто не был застрахован от инфаркта. Так я познавал азы обжига".

Чтобы ребенок окончательно "не уничтожил дом", восьмилетнего Мир-Теймура отдали в Дом пионеров и школьников, где первым его педагогом стала скульптор Анна Ивановна Казарцева, а затем это был и народный художник Ариф Газиев. Талант юноши заметил известный скульптор, лауреат Госпремии, народный художник СССР Пинхос Сабсай, который взял его в свою студию. Мир-Теймур Мамедов стал выпускником Государственного художественного училища имени Азима Азимзаде, Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной (архитектурное проектирование и отделка) и Ленинградского государственного института театра, музыки и кино (художественно-постановочный факультет). Его персональные выставки были проведены в Азербайджане, Литве, Молдове, России и других странах. Член Союза художников и Союза карикатуристов Азербайджана, почетный член Союза художников Грузии, лауреат национальных премий. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях в США, Австралии, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Нидерландах, России, Украине, ОАЭ, Бахрейне, Турции и т.д. В 2006 году был удостоен звания "Посол мира".

Посетители мастерской-музее Мир-Теймура Мамедова могут также пройти мастер-классы, попробовать себя в роли художника и создать свое керамическое произведение. Причем, он сам от этого процесса получает огромное удовольствие, воспитав за годы деятельности сотни учеников.

"В Санкт-Петербурге я изучал творчество Гауди, которое меня покорило. Затем я решил создать что-то свое. Но в доме Гауди нагромождено много всего, сделанного чужими людьми. У меня же каждый сантиметр здесь это рукотворное и несет информацию. Для чего художник работает? Чтобы его работа вызывала сопереживание. Гордость за то, что ты сотворил - это и есть основа творчества. Тот, кто творит, создает для людей, он готов это отдать миру. И я только рад передать свои знания людям, быть полезным, и главное, пока это в моих силах, беречь этот высокий вид искусства".

И по сей день Мир-Теймур Мамедов занимается керамикой, с нетерпением ждет момента, когда остынет печь и можно будет взять в руки то, что было до недавнего времени просто глиной. И не перестает удивляться и радоваться, когда задуманное удается и огорчается, если пропало то, что делал с любовью.

"Я успел поседеть, научить не один десяток учеников, — а удивление, восторг - те положительные эмоции, которые я испытывал тогда, десятки лет назад, остались такими же яркими. Удивителен мир керамики! Удивительно это древнее ремесло! Я преклоняю голову перед этим чудом, союзом Земли, Воды, Воздуха и Огня! И не устанут руки, творящие благо во имя древних ремесел. Я передаю свои мысли в живописи, графике, холстах, картинах, передаю их руками. Я работаю на Человека, и мои работы принимают только думающие люди, стремящие познать жизнь".

Поздравляем Мир-Теймура Мамедова с юбилеем и желаем долгих лет жизни и дальнейших творческих свершений!

(Автор; Вугар Иманов)