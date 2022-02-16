Настала пора вернуть "Евровидение" в Баку – победитель Эльдар Гасымов рассказал о сильных качествах представителя Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня стало известно, что Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" представит победитель вокального проекта Səs Azərbaycan Надир Рустамли. Песня, с которой Надир Рустамли выступит на евросонге, будет представлена после отбора из 300 композиций в середине марта.

Спустя 11 лет настала пора вернуть "Евровидение" в Баку, сказал в интервью Trend Life победитель "Евровидения 2011", популярный исполнитель Эльдар Гасымов.

"Евровидение 2012" в Баку является одним из лучших за всю историю международного конкурса по уровню организации и условиям для гостей, исполнителей, делегаций и СМИ, представленному перформансу, составу участников и хитам.

"Меня переполняют эмоции как наставника Надира Рустамли в телепроекте Səs Azərbaycan и как гражданина, который ждет от представителя страны успешного выступления в самом лучшем музыкальном проекте мира "Евровидение". Я очень счастлив и очень рад. Сегодня утром говорил с Надиром и сказал, что все это прекрасно, и эйфория тоже шикарное чувство, но начинаются бессонные дни, предстоит проделать огромный объем работы. Только грамотное претворение всего комплекса поставленных задач может привести к успеху – от песни до личных качеств. Каждая мелочь имеет значение, ничего нельзя упускать из виду, день и ночь оттачивать мастерство", - сказал Эльдар Гасымов.

Победитель евросонга отметил, что на протяжении шести месяцев работы Səs Azərbaycan на Общественном телевидении увидел множество положительных качеств Надира, которые могут помочь завоевать сердца европейского зрителя.

"Помимо отличных вокальных способностей, определяющим фактором становятся личные качества конкурсанта. Европейский зритель очень любит искренность и чувствует, когда посредством композиции рассказываешь свою историю. Я думаю, что Надир сделает все, что от него зависит на самом высоком уровне для достижения успеха. У него для этого есть все данные и качества. Мы будем верить, молиться и самое главное – работать! Человек может исполнять все что угодно и обладать великолепным вокалом и т.д., но искренность и кропотливый труд являются самыми главными факторами. Ничего не получится, если не заставишь людей поверить в то, что ты поешь, какой бы песня ни была", - отметил Эльдар Гасымов.

По его словам, конкурсная песня должна быть современной, должна раскрыть все вокальные возможности Надира Рустамли.

"Песня должна быть написана "под него" с учетом характера и вокальных возможностей Надиира, должна быть попсовой и легкой, и на английском языке, чтобы в Европе поняли, о чем поешь. Ведь всего за три минуты надо запомниться зрителю. Мне 33 года, а ему 22, и считаю его своими младшим братом, и постараюсь передать весь свой опыт для достижения победы. Надо просто опустить голову и работать, не обращая внимания ни на что! Настала пора вернуть "Евровидение" в Баку. В этом году как-будто звезды сошлись. Между нами разница в 11 лет, я вместе с Нигяр Джамал стал победителем в 2011 году. Мой возраст – это три по 11, а Надира – два по 11. Тем более, что в возрасте 22 лет он стал победителем Səs Azərbaycan в 2022 году. Самое главное, это стремление Надира к поставленной цели, стремление быть лучшим. И еще Надира отличает особый магнетизм, который притягивает зрителей. Все эти факторы и привели его к победе в Səs Azərbaycan . И желаю победы в Италии!", - добавил Эльдар Гасымов.

Слоганом "Евровидения-2022" является фраза The Sound of Beauty ("Звук красоты"). Логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений). Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Представитель Азербайджана выступит в первой части второго полуфинала.

(Автор: Вугар Иманов)