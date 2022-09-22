И не было лучше друга... Сергей Пускепалис обожал Баку и мечтал увидеть весь Азербайджан – воспоминания Руфата Назара

БАКУ /Trend Life/ - "Сергей Пускепалис был очень яркой, очень светлой, очень искренней личностью. Этот эпитет "очень" полностью соответствовал его внутреннему миру и отношениям с окружающими, с которыми независимо от социального статуса и "веса актера" он обращался на равных. Всегда буду помнить его очень жизнерадостным, честным, правильным… Очень талантливый актер, я бы сказал, настоящий гигант творчества, который оставил большой след в кино, сыграл во множестве фильмов различных жанров, ставших культовыми во многом благодаря именно его воплощению различных героев. Фильмы с его участием, такие как "Ледокол", "Метро" и другие по праву можно назвать шедеврами современного кинематографа. При всем его творческом величии, это был очень простой, добродушный, я бы даже сказал, по-детски наивный человек, с большой душой и сердцем, озорной и веселый. Например, он мог просто подбежать к мальчишкам, играющим в футбол, сделать пару финтов и, поблагодарив, откланяться. Он говорил мне "Руфат, никогда не позволяй, чтобы в тебе убили ребенка…" Это было чистым состоянием его души и сердца! Мы потеряли великого актера и потрясающего до глубины души человека…" - сказал в интервью Trend Life актер театра и кино, заслуженный работник культуры Азербайджана Руфат Назар о Сергее Пускепалисе, который позавчера трагически погиб в ДТП.

Руфат Назар в 2011 году сыграл с ним в фильме "И не было лучше брата", снятого Мурадом Ибрагимбековым по одноименному роману своего отца, известного писателя, драматурга и киносценариста Максуда Ибрагимбекова. Первая встреча и работа переросла в дружбу. Один из моментов ярко остался в памяти Руфата. Казалось бы вроде незначительный, но раскрывающий человеческие качества и профессионализм Сергея Пускепалиса..

"В фильме был эпизод, где ему надо было станцевать "Uzundərə", но у него не получалось. И так как я еще и занимался хореографией, он очень вежливо попросил меня показать ему, как правильно исполнять танец. Но когда показал и хотел обратиться к нему по имени-отчеству, он остановил и сказал: "Не надо по отчеству. Просто Сергей, а возможно, попозже и Серый", что показало его искренность. А то, как он отнесся к нашему национальному танцу, чтобы правильно показать его в кадре, стало так же показателем его высокого мастерства. Вот так завязалась наша творческая дружба на площадке фильма Мурада Ибрагимбекова. Мы обменялись номерами телефона, поздравляли друг друга с национальными праздниками и подолгу общались. Это был неимоверный собеседник, для которого превыше всего были человеческие отношения! К тому же, Сергей был очень эрудированный, великолепно знал литературу и цитировал классиков, что очень поражало меня. Я благодарен судьбе за знакомство с ним, работать с ним было честью, общаться - праздником", - сказал Руфат Назар.

Сергей Пускепалис часто посещал Баку, был влюблен в нашу столицу и мечтал увидеть весь Азербайджан.

"Помню нашу встречу в 2014 году в Баку, когда я был на съемках в Исмаиллы и попросил режиссера Таира Иманова отпустить меня на встречу с ним. Он приехал всего на два дня в Баку и тоже хотел повидаться со мной. Сергей говорил, что Баку стал для него любимым городом, который привязал его своей теплотой и доброжелательными людьми. Находясь здесь, он любил гулять по Ичери шехер и обожал бакинцев, в которых всегда видел настоящую искренность, которая осталась, несмотря на все перипетии и превратности жизни, смену поколений. Он очень хотел увидеть и другие прекрасные места Азербайджана, причем посмотреть на регионы и с высоты птичьего полета с вертолета, побывать в горах и лесах, окунуться в реки и озера, мечтал побывать в Шуше. Помню, однажды, когда мы не смогли встретиться в Баку, он послал мне видео из моей театральной гримерки, где с удовольствием говорил: "Смотри, Руфат, я в твоей гримерке. Здесь очень уютно и напоминает о тебе"… В последний раз мы общались в июле этого года, когда Сергей поздравил меня с днем рождения. Сейчас вспоминаю его, и как ком в горле… Выражаю глубокие соболезнования его близким и родным. Это и моя личная утрата. Очень больно и обидно… Сердце, разрываясь, не хочет верить в то, что произошло... " - добавил Руфат Назар.

В сентябре 2012 года Сергей Пускепалис специально прилетел из Москвы в Баку на премьерный показ фильма "И не было лучше брата", который прошел в Киноцентре "Низами" и был встречен овациями зрителей.

Сюжет картины начинается во время Великой Отечественной войны и заканчивается в 70-х годах ХХ века. Это история азербайджанской семьи, история взаимоотношений двух братьев, повествующая о трагедии человека, которому не дана возможность понять самого ближнего. Джалил (Сергей Пускепалис) искренне любил своего младшего брата Симурга (Евгений Цыганов), и не было для него человека роднее. Но взаимное непонимание, а точнее нежелание понять, приводит к разрушению целого мира, который строил Джалил долгие годы в соответствии с принципами и законами своих предков...

Мировая премьера прошла в июле 2011 года на 46 Международном кинофестивале в Карловых Варах. И впоследствии фильм неоднократно удостаивался международных призов в различных номинациях, в том числе Сергей Пускепалис - "За лучшую мужскую роль".

В ролях: Сергей Пускепалис, Евгений Цыганов, Нино Нинидзе, Гаджи Исмайлов и другие.

Большая часть фильма снималась в Азербайджане - в Баку, Бузовне и Шеки.

Из воспоминаний Сергея Пускепалиса: "Мы приехали на съемки с Евгением Цыгановым. Для меня была огромная радость познакомиться с большим писателем Максудом Ибрагимбековым. Когда я прочитал его повесть, то пришел в восторг. Повесть мне безумно понравилась. Мы провели три месяца в прекраснейших Бузовне, Шеки, Баку. Впечатлений осталось очень много. Часть съемок проходила в Баку, на улице Советской. Она славится своим этническим налетом и актерами, жившими здесь. Когда я там появился, меня тут же приняли за своего и сказали: "Мы знаем, ты бакинский еврей". Для меня это был большой комплимент. В Шеки увидел, как растут замечательные многовековые платаны. На верхушке одного из них, как того требовала роль, я провел порядка восьми часов. В нем даже озеро было. Ну, не озеро, а такая лужица внутри. Сидел на дереве, сколько было нужно, пока совсем не обессилел. Еще попробовал знаменитую кухню. Особенно понравилось шекинское пити. Оно, кстати, прекрасно восстанавливает силы. Узнал, что пити прекрасно заменяет и первое, и второе блюда. Сначала следует есть бульон с лавашом, а потом уже на отдельной тарелке гущу. Кстати, по сюжету фильма я имею дело с пчелами. И вот что интересно: меня они никогда не трогали. Мне удалось их не разозлить, и я ни разу не был ужален. Остальных – да, даже пчеловода, который их привез, умудрились атаковать. И я пришел к выводу, что людей с хорошими мыслями пчелы не жалят".