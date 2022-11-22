Гасым Халилов отмечает 75-летие: Бархатная судьба потрясающего души человека (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный азербайджанский вокалист, композитор, гитарист и педагог Гасым Халилов отмечает 75-летие, сообщает Trend Life.

Обладатель уникального бархатного баритона, потрясающей души человек, Маэстро музыки – как его называют, всегда дарит замечательные эмоции слушателям, выступая на различных мероприятиях.

Гасым Халилов родился 22 ноября 1947 года в Баку. Окончил физический факультет Азербайджанского политехнического института и Азербайджанскую государственную консерваторию. Он стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей Qara Qayalar, Sevgilim и "Лейся, песня", Ленинградского эстрадно-симфонического оркестра, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах.

Интересны превратности судьбы этой личности, которой с самых ранних лет пророчили будущее большого художника, он великолепно лепил и рисовал.

"Видимо, сказались гены дяди, известного живописца, народного художника Азербайджана Салама Саламзаде. Когда мне исполнилось 5 лет, отдали в подготовительное отделение музыкальной школы имени Бюльбюля учиться на фортепиано. Моя старшая сестра Кенуль училась в те годы играть на скрипке, в одном классе с Муслимом Магомаевым. После трех лет обучения директор школы Ковкеб Сафаралиева (первая в республике пианист-педагог, народная артистка Азербайджана, ее именем названа улица в Баку), сказала моей матери Хокуме ханум, что у меня великолепный слух и предложила перейти в класс скрипки. Но моя мама этого не захотела, и я продолжил обучение в общеобразовательной школе. Она сказала: "Два скрипача для моей семьи - это слишком много" (смеется). Но у меня была огромная любовь к музыке, и все время докучал маме своими музыкальными причудами, особенно исполнением песен из индийских фильмов (смеется). В начале 60-х в мире зажглась звезда мальчика по имени Робертино Лоретти, я был восхищен им и молил Господа: "Почему ты мне не дал такой голос? Я ведь так хочу петь!". Мне тогда часто снились сказки, как я поднимаюсь в горы и получаю заветный дар от Всевышнего. Это была детская мечта! И я постоянно просил родителей водить меня то в филармонию, то в театр оперы и балета. Представьте себе, как маленький мальчик, ноги которого даже пола не касались, сидел с открытым ртом на всех представлениях…".

В те годы семья жила в коммунальной квартире, и сосед-студент играл на гитаре, что ему очень нравилось. Так и загорелся любовью к этому инструменту, что пришлось бросить любимое занятие.

"Я учился в 6 классе и очень любил рыбалку, ходил на Каспий, где были скалы, и мама всегда переживала. И когда попросил маму купить гитару, она поставила условие – если бросишь рыбалку. Я согласился. Так, в моей жизни появился мой первый музыкальный инструмент – гитара, которая и по сей день со мною. В те годы судьба улыбнулась мне. В Баку приехал известный классический гитарист Сулейман Абдуллаев и объявил набор в классическую школу. Тогда был большой интерес к игре на гитаре, у Клуба Железнодорожников собралось огромное количество детей с родителями, и после длительных проверок я стал одним из сорока счастливчиков. И начались ежедневные четырёхчасовые занятия, не каждый выдерживал такое. Но я был так влюблен в гитару, что это у меня занимало аж по шесть-восемь часов, и даже забросил часть школьных уроков. И вновь мама была недовольной, грозилась выкинуть гитару (смеется). Гитара на протяжении всей моей жизни была для меня живым организмом!".

Гасым Халилов научился играть на гитаре, пытался петь, но как оказалось – у него не было голоса.

"Я стал петь под гитару и где-то в 15 лет у меня, наконец то, открылся голос. К чему я это говорю? В жизни нет ничего невозможного, желанием и стремлением можно добиться поставленной цели. И получилось так, что судьба вновь мне улыбнулась. На одном из концертов, после вечера школьников в Доме культуры строителей, ко мне подошел руководитель самодеятельного эстрадного оркестра Борис Ромодин и пригласил в свой коллектив вокалистом. Я был в шоке! Так началась моя вокальная творческая жизнь…и через год поехал на гастроли в Пермь. Ради этого директор ДК Ахмед Ахмедов даже взял разрешение у нашего директора школы и обязался предоставлять свой коллектив на все школьные вечера. Вот такое было время, такие были люди! А в 20 лет стал уже преподавать курсы гитары в этом ДК".

Естественно, что молодой талант мечтал быть певцом и хотел поступить в Азербайджанскую государственную консерваторию, но на этот раз отец был против.

"Мой отец Абдулбагир Халилов был крупнейшим физиком, а его брат - академиком, с его стороны все были учеными. Кстати, отец был засекреченным ученым, работал над германиевым полупроводником, который во много раз стоил дороже золота, над ним работали ученые всего мира, но не могли достичь результатов. А он достиг этого, для этого даже была выделена специальная лаборатория в Ленинграде. В 1955 году его даже хотели украсть американцы во время предстоящей зарубежной поездки на конференцию. Однако об этом узнали здесь и не пустили за рубеж. Вообщем, и я отлично знал и обожал физику, и отец мечтал видеть меня ученым. И все же любовь к музыке была выше и тщетно пытался уговорить отца. Причем, меня сразу же брали на подготовительное отделение Консерватории, минуя музыкальное училище. Но отец сказал: "Положи мне на стол диплом физика и делай, что хочешь. Когда у тебя пропадет голос - останешься без хлеба". Поэтому, в 1967 году поступил на физический факультет Азербайджанского политехнического института. И что самое интересное, после первого курса, в 1968 году, параллельно подал документы на подготовительное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Пришел прямо к ректору, к потрясающему человеку и композитору Джовдету Гаджиеву и сказал, что хочу получить музыкальное образование. Я не имел права одновременно учиться в двух вузах, и должен был уходить из АПИ, но Джовдет Гаджиев, увидев мое рвение и вокальные возможности, сказал: "Сынок, не уходит из АПИ. Принеси лишь копию аттестата об окончании школы, я возьму тебя в Консерваторию". И получилось, что учился одновременно в двух вузах: с утра в АПИ, после обеда – в Консерватории. Любовь к музыке не оставляла меня в покое и стал еще вокалистом самодеятельного коллектива Азербайджанского института нефти и химии "Гара гаялар". В 1969 приняли участие в Республиканском фестивале "Золотая осень" и сразу же отправились на гастроли в Куйбышевский индустриальный институт. Более того, занимался на актерских курсах известного режиссера Тофика Тагизаде в "Азербайджанфильма" и преподавал гитару в ДК строителей. В одной руке держал пять арбузов (смеется). Вот такие были бурные годы!".

В 1971 году началась новая веха творческой жизни – Гасым Халилов стал вокалистом Государственного эстрадно-джазового оркестра, где выступали Натаван Шейхова, Рафик Сеидзаде и другие именитые музыканты республики, побывал на гастролях во многих городах Советского Союза.

"В оркестр меня взяли по приглашению директора Дворца имени Ленина Керима Керимова. А после окончания Политехнического института, поступил в Консерваторию, сдав 16 вступительных экзаменов! Представляете себе - какое количество экзаменов было в те годы? После первого курса Консерватории меня призвали в армию и взяли солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии. Мне тогда было уже 26 лет. Но я по – прежнему выезжал с гастролями оркестра. И представьте мое удивление, когда меня в свой театр пригласил работать легендарный Рашид Бейбутов. Я стоял перед трудным выбором – продолжать работать в оркестре или же пойти к Рашиду Бейбутову. Керим Керимов уговорил (смеется). Спустя два месяца, после призыва в армию, меня наконец-то отправили в учебку, постригли наголо, чтобы пройти карантин и принять присягу. А через месяц пришел срочный заказ - дали увольнение, чтобы выступить вместе с группой "Гая" перед одним из адмиралов из Кубы с песней Guantanamera (девушка из Гуантанамо). Адмирал стоя приветствовал нас! После десятимесячного выступления в ансамбле Каспийской флотилии, где был ведущим солистом, меня демобилизовали, но к этому моменту эстрадно-джазовый оркестр был расформирован".

В сентябре 1971 года произошло знаменательное событие - в Баку приехал известный американский певец, актер и общественный деятель Дин Рид, пользовавшийся огромной популярностью в СССР, странах Латинской Америки и Восточной Европы.

"Как оказалось, для выступления в Зеленом театре ему потребовалась акустическая гитара, которая в Баку была только у меня. Директор филармонии Аркадий Арнапольский попросил меня помочь, а я был только рад этому. На моей гитаре будет играть сам Дин Рид! После концерта мы встретились и он поставил автограф на моей гитаре “Your friend Dean Reed”. Моему счастью не было предела! Вообщем, после армейской службы продолжил обучение на втором курсе Консерватории и стал солистом Государственной филармонии и ансамбля "Севгилим". Одним из преподавателей была легендарная оперная певица Шовкет Мамедова, которая и посоветовала выбрать не оперную, а концертную сцену, чтобы всецело реализовать свой потенциал. В 1978 году на базе филармонии был создан Азконцерт, который возглавил Ильдырым Гасымов и поручил мне создать эстрадно-симфонический оркестр "Дийар", причем передал всю резервную музыкальную и техническую аппаратуру коллектива Муслима Магомаева. К сожалению, начались закулисные игры, интриги, о которых не хочется вспоминать, и мое детище забрали".

В 1981 году судьба ему вновь улыбнулась. В Москве познакомился с известным композитором, дирижёром, автором балетов и мюзиклов, песен, музыки к телеспектаклям и кинофильмам Юрием Саульским, которого настолько поразил широкий диапазон репертуара и вокальные способности, что он сразу же пригласил Гасыма Халилова на Центральное телевидение к главному редактору передачи "Шире круг" Ольге Молчановой.

"Увидев меня, она сказала: "Я же его знаю!". Дело в том, что еще в 1976 году меня в Союз композиторов Азербайджана вызвал Тофиг Гулиев для участия во Всесоюзном конкурсе советской песни в Риге, где меня и заметила Ольга Молчанова и впоследствии хотела пригласить на передачу "Шире круг", в которой снялся в 1977 году. Для меня большая честь, что по Центральному телевидению из Азербайджана показывали только Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова и меня. В 80-е годы радио "Маяк" транслировал мои песни. Но, что самое обидное, мое исполнение азербайджанской песни "Гезелим сенсен" на Центральном телевидении было вырезано из эфира Азербайджанского телевидения. Недоброжелатели в Баку даже мешали организации моих гастролей по городам СССР. Не хочу называть их имена – Бог всем судья. На протяжении пяти лет я жил и работал в Москве, прославляя азербайджанское музыкальное искусство, у меня сложился очень удачный творческий союз с Юрием Саульским, работал и ездил с различными коллективами такими как "Лейся, песня", Ленинградским эстрадно-симфоническим оркестром, оркестром Всесоюзного радио и телевидения, Московским театром эстрады, Михаилом Шуфутинским и другими по всему Советскому Союзу. Также работал с такими известными композиторами как Людмила Лядова, Павел Аедоницкий, Ася Султанова, Игорь Петренко и другими, принимал участие в творческих, авторских и юбилейных вечерах. Там же я стал писать музыку, и первые композиции были написаны на слова известного поэта Михаила Владимова. Хотелось бы вновь отметить, что в моем продвижении большую роль сыграл Юрий Саульский".

После успешных лет решил вернуться в Баку.

"Душа рвалась на Родину, я хотел здесь творить, отсюда выезжать на гастроли. В Баку судьба свела меня с лауреатом Госпремии Азербайджана, народной артисткой, первой женщиной-театральным режиссером республики Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой. Как композитор я написал восемь композиций на слова Наби Хазри к двухсерийному фильму-спектаклю "Ты всегда со мной". Работать с Гюльджахан ханум было очень интересно. Это человек высокого интеллекта, профессионал своего дела, обладавший огромным творческим потенциалом, отдававшийся всецело любимому делу. После премьеры Наби Хазри сказал мне: "Вы в музыке отразили все мои чувства, которые я испытывал, потому что это самые дорогие стихи в моей жизни".

Шел 1986 год и меня вновь пригласил Рашид Бейбутов, в театре которого проработал вплоть до его смерти. Выражаясь литературным языком, было написано много славных страниц в театре Рашида Бейбутова. Это был уникальный человек, большой мастер, который с отеческой заботой и вниманием относился к людям, никогда не отказывал в помощи, с большим чувством юмора, и в то же время являлся очень требовательным в работе. Очень многому у него научился. В 1989 году после смерти Рашида Бейбутова театр распался, и вместе с коллективом поехали работать Турцию, где были на протяжении около двух лет. Судьба свела меня с потрясающими людьми, которые жили творчеством, дышали им, созидали и творили. Вернувшись из Турции, работал генеральным директором социально-культурного центра, открытого моим двоюродным братом Эльчином Халиловым при компании “Интергеотетис”. В августе 1991 году был художественным руководителем крупнейшего фестиваля звезд поп-музыки Союза на 30-тысячном Республиканском стадионе в Баку, который длился две недели. С середины 90-х и по сей день преподаю классическую гитару и академический вокал, выступал на различных мероприятиях…".

От имени АМИ Trend поздравляем Гасыма Халилова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!