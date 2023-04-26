Детская храбрость в кино - интервью с оператором-постановщиком Орханом Аббасовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Камера в его руках один из главных участников событий, она внимательно следит за героями, переключает наше внимание с одного важного кадра на другой…

Так и мы через объектив молодого талантливого азербайджанского оператора-постановщика Орхана Аббасова видим истории, которые для нас придумали сценаристы и режиссеры. В его фильмографии работа в интересных и успешных отечественных фильмах с разноплановыми режиссерами.

Сам же Орхан Аббасов шаг за шагом шел к своей мечте – снимать кино. А сперва был математический факультет, благополучная работа в сфере маркетинга, но творческое начало взяло вверх – он переехал во Францию, окончил киношколу и начал снимать фильмы.

Обо всем этом и многом другом Орхан Аббасов рассказал в интервью Trend Life.

- Орхан, вы родились в Москве, жили в Баку, а потом в связи с учебой в 2015 году переехали в Париж. Скажите, какая страна, город ближе вам по духу и укладу жизни?

- Сложный вопрос… Из Москвы в Баку моя семья переехала, когда я был еще младенцем, то время было достаточно непростым, 1987 год... В Баку я вырос и, безусловно, для меня этот город - родной, я провел здесь большую часть жизни. Считаю, к месту, где ты вырос, порой, отношение складывается неоднозначное: ты хорошо знаешь, чувствуешь и любишь все в родном городе, но есть и моменты, которые мы как местные жители критикуем, нам хочется их изменить, что-то улучшить.

Что касается Парижа, то это своеобразный город, в нем много всего в абсолютно разных смыслах - дикая смесь культур, чувство свободы, которое вдохновляет на творчество. Там жизнь началась с влюбленности, как у туриста – приезжаешь и начинаешь замечать вещи, которые тебе знакомы по литературе, изобразительному искусству, кинематографу. А потом ты привыкаешь, и начинается отношение местного жителя с городом. Также я часто ездил в Москву по работе, или просто пообщаться с друзьями. Видимо, с местом, где ты родился, возникает энергетическая связь. Вот многим про Москву свойственно говорить, что это холодный, жёсткий по своей энергетики город, мне же это свойство симпатично. Также в последнее время по работе часто бываю в Стамбуле, там у меня много друзей. И этот город прекрасен, но в тоже время, он не полностью меня принимает, или я его не принимаю...

Поэтому город, близкий мне по духу и укладу жизни - это поиск. Вначале от этого чувства бывает немного неудобно, нет ощущения единения с одним местом, но потом привыкаешь, и начинаешь видеть в этом свои плюсы.

- Переезд в Париж был спонтанным решением, или вы скрупулёзно продумывали все "за" и "против"? Если не получилось бы там, план "B" был?

- Аналитическая часть мозга, рациональное мышление, конечно, прорабатывала планы "A", "B", "C"... До этого у меня была успешная карьера маркетолога в сфере корпоративного менеджмента, а творчеством занимался скорее как хобби. Даже работая в разных международных компаниях, ежегодно возвращался к идее переезда. Как минимум было интересно раскрыть себя на новом месте, в новых обстоятельствах.

К творчеству же со школьных лет было серьезное стремление – я и музыкой занимался, и фотографировал, когда у нас дома появилась любительская видеокамера, то с большим энтузиазмом снимал. Родители у меня по профессии педагоги, они меня направляли в сторону более традиционных специальностей, и немного скептично относились к творческой деятельности. Когда я понял, что карьера идет вверх, но нет ощущения, что это мое будущее, решил поступить в киношколу. Кстати, за год до поступления мой друг Асиф Искендерли пришел ко мне посоветоваться. Он поступил в киношколу, но его одолевали сомнения. Тогда я его поддержал, сказал - иди только вперед. И ровно через год у нас сложился аналогичный разговор. Только теперь уже он меня поддерживал.

Первое время после переезда было нелегко, словно полное переосмысление себя, раскрытие в себе новых граней, новых возможностей. Это будто дать своему внутреннему ребенку свободу. Мне кажется, творческий человек должен сохранить некую наивность, открытость к жизни, поскольку творческое нутро подразумевает чистоту и детскую храбрость.

- Вы поступили в Парижскую международную школу кинематографа и телевидения, на факультет "оператор-постановщик", расскажите, как проходило обучение.

- Ознакомившись с моим портфолио, в приемной комиссии сказали, что в творческом аспекте есть интересные работы, но так как я был самоучкой, то с технической стороны было недостаточно знаний. Я мог и не получить сертификат по профессии кинооператор, но в первом семестре я справился с техническими нормативами. Мое обучение длилось два с половиной года, включая сдачу дипломного фильма. Обучение шло на английском, наша программа подразумевала некий фьюжн - соединение опыта французской школы кино и международной, ведь у каждый страны своя специфика кинопроизводства.

- По окончании обучения вы остались в Париже. Сейчас работаете там в качестве оператора-постановщика?

- Во Франции система сферы кино консервативна, пройдя обучение, сразу невозможно получить большие проекты, впрочем, как и во многих других странах, где большая киноиндустрия. Это обычно превращается в медленный, верный процесс.

Во Франции моя работа продвигается на уровне короткометражных фильмов, реклам, фэшн-фильмов и прочих проектов. Есть в разработке несколько идей полного метра. Но к тому же в этой стране очень медленно идет финансирование, то есть один фильм может собирать деньги от двух до пяти-шести лет. Много фондов подключается, нужно подавать заявки, ждать.

- В Азербайджане же, наоборот, в плане работы у вас все быстро сложилось?

- В качестве оператора-постановщика я снял семь полнометражных фильмов, работал с совершено разными режиссерами. С Руфатом Гасановым я снял свой дебютный полнометражный фильм "Daxildəki ada" ("Внутренний остров"), который получил приз на кинофестивале в Сараево в 2020 году за лучшую режиссёрскую работу. Сотрудничал с Эмилем Гулиевым, который хорошо чувствует социальную драму. С ним я работал в фильме "Sonuncu Pərdə" ("Последний занавес"), так же недавно состоялась премьера его фильма "Pərdəarxası" ("За кулисами") в жанре триллер. Эльчин Мусаоглу – режиссер со своим чутким и одновременно эмоциональным, философским подходом, с ним мы работали над кинолентой "Марьям", очень жду премьеры. А с народным артистом Азербайджана Вагифом Мустафаевым я работал в фильме "Həyat, deyəsən, gözəldir" ("Жизнь, как будто хороша") – это очень смелый фильм, именно вагифовский.

- Ранее фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" был показан на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata в городе Бурса (Турция), где Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира". Скажите, уже известно, когда будет премьера киноленты в Азербайджане?

- Насколько мне известно, премьера фильма ожидается примерно через месяц, точная дата пока не определена.

- Расскажите, о работе с мэтром отечественной кинематографии Вагифом Мустафаевым.

- У него очень узнаваемый киноязык. Вагиф муаллим – автор с ярко выделяющимся голосом. В истории отечественной кинематографии, как мне кажется, он один из самых значимых авторов. С ним нелегко в процессе работы, потому что он крайне требователен. Дело в том, когда человек очень хорошо владеет и контролирует каждый миллиметр площадки, доверие у него нужно завоевать. Мы с ним сняли два фильма, после кинокартины "Жизнь, как будто хороша" был документально-художественный фильм "Фикрет Амиров".

- Какая, на ваш взгляд, идеальная схема тандема режиссер - оператор?

- Думаю, сколько в мире операторов и режиссеров, столько и моделей. Да, есть общие правила - кто и за что отвечает. Но эти правила относительны, особенно в авторском кино. Я больше люблю участвовать в принятии авторских решений в плане эстетики, киноязыка, в визуальном смысле пытаясь прощупать максимально многое из видения режиссера. Мне кажется в этом магия коллаборации.

- Вы окончили факультет "Прикладная математика и кибернетика" Бакинского государственного университета. Скажите, знания, которые вы получили, как-то помогают в построении кадра на съемочной площадке?

- Оператор-постановщик – это творческая профессия, которая подразумевает и хорошее техническое понимание процесса. Каждый кадр начинается с чистого холста, на котором ты вместе с режиссером и художником начинаешь изображать, придумывать как все будет. А потом из той, или иной локации, павильона строить с нуля. И тут важно знать всю техническую основу света и его физику, оптику, движение в пространстве. Технический бэкграунд сильно помогает.

Конечно, у оператора-постановщика есть команда, которая по части технических решений воплощает то, что ты хочешь – это старший осветитель, первый ассистент, старший механик и т.д. Тем не менее, оператор-постановщик ими дирижирует. Чем больше технических знаний у оператора-постановщика, тем больше он имеет шансов, сил и возможности на площадке быть творческим автором, рассказчиком, в чем, по моему мнению, заключается главная творческая ценность этой специальности.

– Если мы говорим об оборудовании, сейчас в мире современных технологий можно получить достойный результат, снимая на Айфон?

- Айфон для этого не предназначен, тем не менее, на Айфон снят ряд интересных проектов, иногда это частично коммерческая задумка. На этот вопрос очень сложно однозначно ответить, потому что я как оператор-постановщик сторонник, чтобы кино снималось на кинооборудовании, и свет был соответствующим, и масштаб. Верю, что технический размах проекта помогает сотворить то магическое, что и зритель ожидает в каждом фильме. Но и с другой стороны, есть правда в том, что все это не главное, а главное – суметь погрузить зрителя в особенный, эмоциональный, интеллектуальный, философский опыт. И для этого, если у оператора получается с самой простой техникой и с минимальным светом эту задачу решить, то это прекрасно. Но повторюсь, я не сторонник, чтобы это превращалось в основу, да это может быть спецификой фильма, какая-то определенная история может подразумевать эту простоту, и в этой простоте, неточности, неровности может заключаться эстетическое решение для конкретной истории. Все это в органике, ансамбле с другими элементами может прекрасно сработать. Я снимал фильмы от микробюджетных до высокобюджетных по нашим стандартам. И там, и там можно найти магический, мистический ингредиент, который позволит зрителю полностью погрузиться в историю на экране.

- В истории кинематографа есть немало примеров, когда операторы становятся режиссерами. У вас такие намерения есть?

- Не вижу это следующей стадией. Считаю, что быть оператором-постановщиком это и есть высшая степень. Однако, есть истории, которые я хотел бы рассказать по-своему, то есть срежиссировать. Кстати, режиссировал в рамках обучения короткометражные работы, а после фэшн-фильмы.