Рассказывает прабабушка Евгения Невмержицкая – 60 лет на сцене! Уникальный случай истории театрального искусства (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 60 летний творческий юбилей народная артистка Евгения Невмержицкая отметила игрой в спектакле "Афинские вечера" на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Trend Life. 60 лет на сцене, причем, только на одной – Бакинской русдрамы. История знает очень мало таких артистов, которые на протяжении стольких лет преданы родному, во всех смыслах этого слова, коллективу, настоящему семейному очагу.

После спектакля главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский очень тепло поздравил Евгению Невмержицкую. Зрители продолжительными овациями и цветами встречали актрису, которая трогательно со слезами на глазах признавалась в любви к театру, коллегам, зрителям…

Кстати, в спектакле Евгения Степановна воплотила образ пожилой аристократки Анны Ростопчиной - героиня произведения не просто эксцентричная пожилая дама, она истинная аристократка, воплощающая в себе лучшие черты дворянства. А главное - это очень позитивный и добрый человек, который всегда старается дарить людям радость. Такой в жизни является сама Евгения Невмержицкая.

Евгения Степановна родилась 13 июля 1945 года в селе Алтыагадж Хызынского района, в 125 км от Баку. Окончила факультет актёра драмы Азербайджанского государственного института искусств им. М.А. Алиева (ныне Государственный университет культуры и искусств). Еще обучаясь на первом курсе института, с 1963 года стала играть в спектаклях Бакинского русского театра, воплотив за эти годы массу ярких образов. На протяжении 30 лет связана счастливыми узами брака со своим коллегой, народным артистом Сафой Мирзагасановым, такой же потрясающей личностью и актером. А в 2021 году даже стала прабабушкой. У ее внука Георгия, который живет в Москве, родилась дочка Марианна.

Несмотря на то, что в жилах ее течет русская, польская, даже еврейская и украинская кровь, она все-таки считает себя коренной азербайджанкой.

"Я родилась, выросла и профессионально состоялась здесь, в своей стране. Я люблю страну, в которой родилась, место, где прошло мое раннее детство и где я была сказочно счастлива со своей семьей, люблю людей, среди которых выросла и живу. Моя малая родина - село Алтыагадж в Хызинском районе - самое красивое место на земле. Я побывала во многих городах, но нигде не встретила такой красоты, такого удивительно гармоничного мира, как моя родина. Первые подснежники, фиалки, чебрец, свежескошенная трава, - они имеют запах детства и моей родины. А какие там родники, семь фантастически красивых водопадов! Против нашего дома была гора, которую мы с моим братом Жоркой называли Макушкой. Она была миром наших приключений. Потому, что там можно было воплотить в жизнь все вычитанные в книжках истории... Помню, как однажды мое 40-летие отмечали на даче в Алтыагадж, куда приехали все мои коллеги. На киностудии они взяли машину "РАФ" с рупором, заезжая в село, повесили плакат с надписью – "Алтыагадж дал нам Гения - да здравствует Евгения!". За машиной бежали все наши сельские ребятишки. Поздравить меня тогда приехали Александр Шаровский, Людмила Духовная, Рита Амирбекова и многие другие. В саду мы накрыли большой праздничный стол", – вспоминает она.

А любовь к профессии началась еще с детства, когда трехлетняя девочка заворачивалась в тюлевую занавеску, надевала мамины туфли на каблуках, и говорила: "Выступает артистка Евгения Невмержицкая!". Уже в бакинской средней школы № 192 красивая, статная, серьезная девочка выделялась яркой внешностью и хорошо поставленным от природы голосом, и покоряла своим задором в школьном драмкружке, была одной из лучших в народном театре при Доме культуры имени "Первого мая".

"Мама и папа у меня были медики, и очень хотели, чтобы я поступала в медицинский. Но узнав, что я твердо решила идти театральный, уже не сопротивлялись моему выбору. На экзамен пришла в платьице, в котором была на выпускном, волосы у мня были тогда пепельные, длинные. Вышла перед приемной комиссией, руководителем курса был легендарный актер и режиссер Рза Тахмасиб, он на меня посмотрел и спрашивает: "Девочка, ты откуда, ты чья?". Я так растерялась и выдала: "Мамина и папина". Вся комиссия рассмеялась.

Экзамены я сдала – творческий и по предметам, и меня приняли в институт", - вспоминает актриса.

Есть патриоты Родины, а есть патриоты родного коллектива, которые никогда не оставят ставшие уже родные сцены, несмотря на сложности и заманчивые приглашения.

"Был период, сложное время в 90-е годы, когда некоторые мои коллеги уезжали. Я же сказала - нет, отсюда никогда не уеду – это моя родина, моя земля, мой театр. Своему театру никогда не изменяла! Я играла Раневскую в спектакле "Вишнёвый сад", продавая свое имение, она окидывает взглядом дом и говорит: "Сколько видели эти стены!". Так я и про свой театр могу сказать – сколько было всего, какие талантливые люди работали, как мне повезло, когда я совсем молодая, 17-летняя девочка, первокурсница попала в театр. Меня здесь учили, помогали, как много мне здесь дали.

Признаюсь, никогда не могу себе позволить опоздать на репетицию, прийти поздно на спектакль, не выучить текст – это все у меня от того театра, в который я пришла совсем девочкой. Был у нас такой актер – народный артист Пётр Борисович Юдин, когда я пришла в театр, ему было где-то лет за семьдесят. Как только входила женщина, будь то актриса, или уборщица, он вставал и кланялся, если кто-то ему шел навстречу, он всегда снимал шляпу. Это тот театр, который навсегда остался в моей памяти, я стараюсь сохранить его", - рассказывает Евгения Степановна.

У Невмержицкой, как говорится, вся в плоть и кровь в актерском искусстве.

"Мы живем на сцене, отдаем свою энергию, чувства публике. Играя "Афинские вечера", у меня будто полжизни проходит, когда зал плачет вместе со мной, понимаю, что театр я никогда не променяю ни на что. Надо честно относиться к своей профессии, честно выполнять свой долг. Каждая роль ведь отбирает кусочек сердца, каждая роль – это пол-литра крови. Моя приятельница как-то после одной из моих премьер спросила: "Как тебе удалось так похудеть?". А я не худела - просто репетировала.

Наша профессия очень сложная, не каждому дано. Многие хотят стать актерами, но порой даже не задумываются о том, что у артистов бывают инфаркты на сцене, некоторые умирали во время выступлений. Это тяжелый труд, эту профессию необходимо очень любить всей душой, чтобы стать актером, надо быть готовым отдать все, иногда у людей не складывается личная жизнь…

Актер не имеет права выходить на сцену со своими проблемами. Я похоронила маму, и после похорон пришла играть спектакль. Похоронила сына, мы были в Москве на декаде азербайджанского искусства, и я играла комедию… Как играла - не помню, но я играла, говорила текст, выполняла все мизансцены. Это такая профессия…", - искренние и трогательные слова актрисы.

О культуре застолья в доме Невмержицкой ходят легенды. Рассказывают об изысканной сервировке стола, о кулинарном интернационализме: плов, хаш, борщ, фаршмак, салаты - это очень маленький перечень того, что умеет красиво и правильно подать к столу хозяйка. Потому, что из поколения в поколение женщины ее рода вбирали традиции многонациональных культур.

"Родители были хлебосольные, оба прошли войну, знали цену жизни, любили ее и умели радоваться. И конечно, радовали меня. Помню, когда была совсем маленькой, утром в день рождения меня уже ждали подарки - рядом с моей кроватью в детской стоял стульчик, на нем лежало новое платье и туфли, затем мы шли на прогулку, а потом был праздничный ужин.

Мы привыкли отмечать все праздники – Новый год, Пасху, Новруз байрам. Мама прекрасно готовила, даже соседи, проходя мимо двери по доносившемуся аромату угадывали, какое блюдо у нас будет на столе. Конечно, это все мне передалось от мамы. Раньше мы жили на Торговой (прим. – улица Низами), рядом с театром, так вот, когда заканчивались репетиции, а вечером был спектакль, естественно, все приходили ко мне, я тогда уже жила отдельно от родителей. Мама в субботу и в воскресенье "загружала" мне холодильник таким количеством еды, что хватало на неделю. Я всегда спрашивала, зачем так много, на что мама отвечала: "А то я не знаю, придут твои артисты и все съедят". Так что, все неизменно собирались у меня. Потом уже, когда сын учился в университете, его друзья приходили, я всех принимала, и дни рождения отмечали, и праздники", - вспоминает Евгения Степановна.

И, конечно же, и рядом настоящая опора в жизни – Сафа Мирзагасанов. Их брак точно предопределён с небес. И даже рано потеряв сына, они вместе вырастили внука, ставшего для них лучиком света. А когда Сафа только пришел в театр, красавица Женя уже блистала на сцене, и, можно сказать, не обращала внимания на молодого актера, который, в свою очередь, восторгался ею, оказывал знаки внимания, и в конец концов, все же добился своего. И уже на протяжении многих лет они вместе смотрят одни и те же фильмы, читают одинаковые книги, зачастую становятся партнерами по спектаклю. Они все делят на двоих, им всегда есть о чем поговорить. И главное - их безумно любят все окружающие!



"Вы знаете, мне с самого начала безумно нравилось, что он необыкновенно, красиво и достойно ухаживал за мной. Моим друзьям и в голову не могло прийти, что между нами может быть союз, так как все очень хорошо знали мои характер. Но его умение найти ко мне ключик и привело к тому, что мы стали парой. Я вдруг поняла, что не могу без него жить, причём, произошло это так мягко, незаметно…

Когда мы вместе, мы вдвое сильнее! Вы знаете, порой это даже до смешного доходит. Мы можем сидеть в одной комнате, читать разные книги и одновременно, оторвавшись от чтения, сказать одну и ту же фразу хором. Даже становится страшно (улыбается). Знаете, я порой говорю женам наших молодых актёров, что у них очень тяжелая роль. У артистов всегда есть поклонники, а ревность партнёра зачастую становится причиной расставаний. В нашем случае, когда, скажем, мне говорят о поклонницах Сафы, я отвечаю: "Я бы повесилась, если бы у него не было поклонниц" (смеётся). Если он нравится мне, то должен нравиться всем, и я горжусь этим!

В самом начале для меня театр был всем, мы здесь дневали, ночевали, было много сил, здоровья, большая занятость, но когда проходит определённый период, осознаешь, что самое главное в жизни - это семья. Да, мы привязаны к профессии, она наш воздух, но все-таки в жизни каждого человека важна семья и то, чтобы человек, который рядом, был с тобой на одной волне. С возрастом понимаю, что прожитые вместе годы - полностью его заслуга, за что я безумно благодарна ему!Быть его женой - это счастье! Это жизнь! Это воздух!", - и эти слова раскрывают всю искренность отношений супругов.



И сегодня Актриса блистает на сцене!

"Возраст – это просто цифры, важно ведь состояние души. И потом, актрисе всегда 18, и не на один год больше. Скажу честно, профессия накладывает отпечаток, когда очень тяжело заболела, всем говорила, что меня спасли Бог и театр. Потому что театр, сцена, действительно обладают какой-то магической силой. Вот приходишь на спектакль, а у тебя зуб болит, но как только выйдешь на сцену - зубная боль проходит. Совершенно необъяснимые вещи, но это действительно так. Порой встречаю своих школьных друзей, они меня останавливают, приветствуют, а я смотрю, вспоминаю, думаю - как же они постарели, а я вот себя чувствую молодой", - говорит, улыбаясь Актриса, которой мы желаем новых творческих свершений!