Российский актер Владимир Крылов едет в Баку: Мне нравится "чувствовать" людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана пройдёт XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", призванный налаживать и развивать культурные связи между городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будут представлены лучшие спектакли петербургских театров. Среди них и постановка "Женитьба Бальзаминова" Театра "Приют комедианта". В роли Бальзаминова выступит известный актер Владимир Крылов. Азербайджанскому зрителю Крылов знаком по ролям в фильмах и сериалах, а вот на театральных подмостках мы увидим его впервые.

В преддверии визита в Баку Владимир Крылов в беседе с Trend Life рассказал о своих ожиданиях от гастролей, спектакле, который он вместе с коллегами представит азербайджанскому зрителю, и том, что ему ближе - кино или театр.

- Владимир Владимирович, скажите, были ли вы когда-то в Баку, и с какими ожиданиями едете в наш город?

- Профессия актера хороша тем, что ты можешь путешествовать по миру и говорить на одном, всем понятном, языке. А именно - языке искусства. Я объездил много стран, побывал во многих уголках земного шара. Но в Баку поеду впервые! Раньше любил ездить и смотреть, как люди живут в других странах, как у них все обустроено. Что есть такого, чего нет в Петербурге. Но сейчас мне нравится "чувствовать" людей. Изучать. Чем я отличаюсь от людей, с которыми встречаюсь. Или наоборот, в чем наша похожесть. И знаете... я понимаю, что люди везде одинаковые! Есть культурные отличия. Или небольшие ментальные вещи, которые в своих нюансах могут разниться. Но в большинстве своем мне нравится, что когда мы идем на контакт, первое, что делаем, даем понять, что мы друзья! Именно этого я жду от поездки. Дружеского контакта!

- Расскажите о спектакле, который представите бакинскому зрителю...

- Мы везем в Баку мой любимый спектакль! В нем много юмора, который подчас возникает прямо во время спектакля. Мы импровизируем и даем себе волю быть живыми. Мы ни разу не сыграли этот спектакль по-старому. Он всегда новый. И мне даже интересно, каким он будет в Баку (улыбается).

- У вас обширная фильмография. Скажите, что вам ближе – кино или все же театр?

- Театр это моя жизнь. В театре все мои друзья. Спектакли, которые уже играю много лет. Где слышишь зрителя, и можешь включить его в игру. Точнее, быть с ним на одном дыхании. В кино совсем другая специфика. И этим оно привлекательно! Там всё "на сговоре". То есть мы практически не репетируем, а договариваемся. Все как в жизни. Плюс ко всему, ты можешь побывать в таких локациях, в которые никогда бы не попал.

- Вы лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". По вашему мнению, артисту нужны награды, звания или важно нечто другое?

- Награды артисту не нужны. Нужно признание зрителя. Но! Очень обидно, когда зритель тебя ценит, а награждающий орган нет (улыбается).

- Часто ли удается посещать театр в качестве зрителя, и что вам интересно смотреть?

- Довольно много хожу в театр как зритель. И у меня нет каких-то критериев, по которым я оцениваю спектакль. Я просто смотрю. И в меня "попадает", или нет. Единственная вещь, которая в меня действительно может "попасть", это человечность. Если слишком много придумок или дизайна на сцене, а человека за этим нет, то я начну скучать.

- На ваш взгляд, какую роль сыграет проведение фестиваля "Петербургские театральные сезоны" в Баку в установлении контактов между театральными коллективами двух стран?

- Фестивали - это очевидно хорошо! Куда бы мы ни приезжали с гастролями, будь то Азия, Балканы, Россия или Европа, везде на время фестиваля или гастролей мы становились одним народом. И это очень ценное чувство! Тем более, в наше время, когда мы все нуждаемся в движении навстречу. Человека к человеку.

Отметим, что в рамках фестиваля "Петербургские театральные сезоны" будут проведены следующие мероприятия:

21–26 ноября

18:00–22:00 - Выставка "Герои театра КУКФО" (6+)

21 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

22 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

23 ноября

19:30 - Спектакль "Ночь Гельвера" (16+), реж. лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

26 ноября

12:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

15:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли "Петербургских театральных сезонов" показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, "Приют комедианта", Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

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