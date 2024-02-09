В Азербайджане я чувствую себя как дома - интервью со Стивом Баракаттом в преддверии концерта в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку в рамках мирового турне "Неореальность" состоится концерт известного канадского музыканта, композитора и продюсера Стива Баракатта (Steve Barakatt).

Стив Баракатт родился в канадском городе Квебек в ливанской семье. Его родители очень любили музыку, и с четырех лет Баракатт начал осваивать фортепиано. Творчество музыканта разнообразно, он исполняет как классическую музыку, так и джаз. В преддверии концерта Стив Баракатт провел репетицию в Центре Гейдара Алиева, где уже 10 февраля подарит азербайджанским меломанам море эмоций и прекрасное путешествие в завораживающий мир фортепианной музыки.

В беседе с Trend Стив Баракатт поделился впечатлениями о визите в столицу Азербайджана.

"Давно хотел посетить Азербайджан, и очень счастлив, что нахожусь здесь. Мои предки из Ливана, и единение Востока и Запада, схожесть наших культур привлекли мое внимание, поэтому я и спланировал визит в Азербайджан. О вашей стране, ее истории, культуре у меня сложились только прекрасные впечатления. Успел совершить прогулку по городу, побывал в центре, на Площади фонтанов, отведал местные яства. Кстати, из Канады приехали и мои друзья, мы вместе с ними прогулялись по Баку, получили информацию о городе и достопримечательностях. В ходе прогулки мне повстречалось много представителей молодого поколения, что наполнило меня положительными эмоциями. В Баку ощущаются новое дыхание, приток позитивной атмосферы и настроения. И это исходит от молодежи", - отметил музыкант.

Стив Баракатт выразил свое восхищение Центром Гейдара Алиева и созданными здесь условиями для проведения концертных программ. "В Баку я выступлю с концертом в великолепном зале. Считаю, что в Центре Гейдара Алиева объединены элементы прошлого и будущего, и так как мое творчество, музыка это тоже слияние прошлого и будущего, я принял решение выступить именно в этом прекрасном пространстве. Архитектор Центра Гейдара Алиева - Заха Хадид, я большой поклонник ее творчества. Считаю здание Центра Гейдара Алиева ее шедевром. Очень жаль, что Заха Хадид ушла из жизни, но в Азербайджане и в других странах мира остаются ее произведения, которые восхищают. Отмечу, что в зале "Аудиториум" Центра Гейдара Алиева великолепная акустика. Мне организовали экскурсию по Центру Гейдара Алиева, я посетил Музей Гейдара Алиева. Также ознакомился с выставкой классических автомобилей, ретро-автомобили вызывают у меня большой интерес", - сказал музыкант.

Говоря о своем творчестве, Стив Баракатт отметил, что его музыка это и классика, и джаз. "На концерте в Баку прозвучат и классические произведения, и джазовые композиции, и современные в стиле эклектики. Что касается даты проведения концерта, то он пройдет в преддверии Дня святого Валентина (День всех влюблённых). Надеюсь, что мужчины придут на концерт со своими прекрасными дамами сердца", - сказал он.

Баракатт является послом доброй воли ЮНИСЕФ, также он автор гимна ЮНИСЕФ – "Колыбельная", запись гимна даже звучала в космосе, и теперь музыкант планирует его исполнить и на концерте в Баку.

Стив Баракатт также рассказал, что азербайджанская музыкальная культура вызывает у него большой интерес. "Единение европейского и восточного звучания говорит о богатстве азербайджанской музыки. Одна из моих целей - познакомиться с местными музыкантами, узнать о национальных музыкальных инструментах, привезти в Азербайджан наши инструменты. Кстати, струнный инструмент уд есть как в музыкальной культуре Азербайджана, так и Ливана. Поэтому в Азербайджане я чувствую себя как дома", - добавил он.

На вопрос подготовил ли пианист для азербайджанских слушателей музыкальный сюрприз, например, исполнит ли он на концерте отрывок из азербайджанской композиции, Баракатт ответил немного интригующе: "Пусть это останется сюрпризом".

Отметим, что концерт музыканта в Баку будет состоять из двух частей. В программу войдут композиции из последнего альбома Баракатта, а также полюбившиеся произведения прошлых лет. Музыкант, композитор и продюсер Стив Баракатт, родившийся в 1973 году в канадском городе Квебек в ливанской семье, исполняет как классическую музыку, так и джаз. Многие из произведений Баракатта звучали более чем в 150 телешоу по всему миру, включая автомобильное Гран-при Монако. В 2005 году в Большом театре Квебека состоялась премьера его знаменитого симфонического произведения "Ad vitam aeternam". Композитор, пианист, музыкальный продюсер и креативный директор Стив Баракатт отмечен различными наградами, он сотрудничал в сотнях проектов по всему миру с известными деятелями искусства, звукозаписывающими компаниями, организациями и ведущими оркестрами мира. В 2020 году был удостоен премьер-министром Квебека звания кавалера национального ордена Квебека.