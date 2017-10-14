Новый альбом Ирады Ибрагимовой "Мой друг" (АУДИО, ФОТО)

14 октября 2017 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Ирада Ибрагимова, которая проживает с семьей в Турции, вернулась в Баку для реализации ряда творческих проектов, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Сейчас Ирада Ибрагимова работает над новым альбомом "Dostum" (Мой друг), записав одноименную композицию на слова Гюльнар Султановой и музыку Фарида Керимли. Песня представлена в социальных сетях и радиоволнах. Ранее была представлена фотосессия к новому альбому под названием "Серьезная женщина".

"Баку – мой родной дом и здесь я получаю особое вдохновение для работы, реализации творческих идей", - отметила певица.

Напомним, что Ирада Ибрагимова с апреля 2009 года живет в Стамбуле (Турция). Ее муж - гражданин Турции, этнический азербайджанец Джейхун Иззер. У них двое детей - дочь и сын. В последние годы певица работает в Турции по заключенному контракту с продюсерским центром. В творческом багаже певицы четыре альбома «Qəm Qalası» (2002), «Ürəyimin Götürdüyü Yerə Get» (2003), «Bahar Çiçəyi» (2005 ), «Yaşananlar» (2007) и коло двадцати клипов. Ирада Ибрагимова также часто и весьма успешно гастролирует. Помимо Азербайджана, часто выступает в Турции, России, даёт выступления в Европе. В 2008 году впервые дала концерты в США.

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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