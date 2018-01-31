Лирика мечтателя, связавшая Азербайджан и Германию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый человек на планете о чем-то мечтает. Часто мечты становятся реальностью, и делают людей еще счастливее, чем они были…И каждый человек наделен воображением…Еще с раннего детства воображение начинает владеть нашими мыслями. Наше воображение рисует нам нашу мечту, не давая остановиться, заставляя все время двигаться вперед.

Азербайджанский композитор Севиндж Агасиева и поэт Мурад Гасанов, наш соотечественник из Германии, представили в социальных сетях лирическую композицию “Dreamer” (Мечтатель), сообщает Trend Life.

"Моя мелодия "Dreamer" была сочинена мною год назад. В ней я описала себя, свои чувства и переживания, свои мечты. Композицию можно услышать в фильме "Mələyin opüşü" (Поцелуй ангела), она иногда звучит и в сериале "Lal yuxu" (Немой сон). Совместная работа с поэтом Мурадом Гасановым получилась спонтанно. Он, услышав "Dreamer", под впечатлением написал стихи "Последняя мелодия любви". Стихи настолько гармонично влились в музыку, что я решила их прочитать сама", - отметила Севиндж Агасиева.

Видео - Натиг Зейналов, звукорежиссер- Азад Велиев, фото - Гюля Халыкова, модельер - Зюмрюд Мирзалиева.

(Автор: Вугар Иманов)

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