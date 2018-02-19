Стартовал большой концертный тур EMINa - ярко и романтично (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал второй большой тур известного певца и композитора EMINa по городам России "Бумеранг 2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Вместе со своим бендом артист посетил четыре города - Ессентуки, Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, и уже в марте, апреле и июне отправится покорять новые города. Концерты прошли при полных зрительных залах.

В этих городах EMIN давал свои первые концерты на старте музыкальной карьеры и поделился со зрителями этими воспоминаниями. Восемь лет назад его встречала немногочисленная аудитория, а сегодня его не отпускают после каждого концерта уже тысячные залы.

Стоит отметить, что для этого тура было подготовлено несколько сюрпризов. Музыкальная программа проходила в сопровождении духовой секции, что придавало ей еще больше выразительности и драйва. Были добавлены новые композиции в трек-лист, в том числе из последнего альбома "Прости, моя любовь". Также, помимо музыкальной программы, была запущена благотворительная кампания, которую организовал фан-клуб EMIN'а - "Бумеранг Добра". Благодаря этой акции, теперь в каждом городе, где будет проходить тур артиста, все средства от продажи сувенирной продукции идут в помощь детским специализированным учреждениям.

Новый тур начался ярко, романтично, с особенными моментами. В Ростове-на-Дону EMIN помог даже сделать предложение руки и сердца, а также исполнил свою песню "Сердце бьется" вместе с мальчиком Игорем, представившим зрителям жестовое исполнение этой песни, которое покорило EMINа незадолго до концерта.

(Автор: Джани Бабаева)

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