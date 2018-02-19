Стартовал большой концертный тур EMINa - ярко и романтично (ФОТО)

19 февраля 2018 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал второй большой тур известного певца и композитора EMINa по городам России "Бумеранг 2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Вместе со своим бендом артист посетил четыре города - Ессентуки, Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, и уже в марте, апреле и июне отправится покорять новые города. Концерты прошли при полных зрительных залах.

В этих городах EMIN давал свои первые концерты на старте музыкальной карьеры и поделился со зрителями этими воспоминаниями. Восемь лет назад его встречала немногочисленная аудитория, а сегодня его не отпускают после каждого концерта уже тысячные залы.

Стоит отметить, что для этого тура было подготовлено несколько сюрпризов. Музыкальная программа проходила в сопровождении духовой секции, что придавало ей еще больше выразительности и драйва. Были добавлены новые композиции в трек-лист, в том числе из последнего альбома "Прости, моя любовь". Также, помимо музыкальной программы, была запущена благотворительная кампания, которую организовал фан-клуб EMIN'а - "Бумеранг Добра". Благодаря этой акции, теперь в каждом городе, где будет проходить тур артиста, все средства от продажи сувенирной продукции идут в помощь детским специализированным учреждениям.

Новый тур начался ярко, романтично, с особенными моментами. В Ростове-на-Дону EMIN помог даже сделать предложение руки и сердца, а также исполнил свою песню "Сердце бьется" вместе с мальчиком Игорем, представившим зрителям жестовое исполнение этой песни, которое покорило EMINа незадолго до концерта.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Названы имена звездных участников рre-party фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку
Интересное 16 февраля 10:59
EMIN выступит с концертом в Тбилиси
Звёздный мир 9 февраля 16:23
В Баку состоится рre-party фестиваля "ЖАРА-2018" с участием звезд
Интересное 3 февраля 12:21
EMIN запускает "Бумеранг 2018"
Звёздный мир 31 января 12:09
Леонид Агутин отметит юбилей в Баку
Интересное 27 декабря 2017 12:55
EMİN: Скоро Нардаран превратится в Майами (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 26 декабря 2017 14:18
Валерий Меладзе, Любовь Успенская и Юрий Антонов едут на Каспийский берег Баку
Звёздный мир 26 декабря 2017 12:50
Тимати привезет в Баку звезд лейбла Black Star
Звёздный мир 22 декабря 2017 10:16
EMIN презентовал клип на песню Владимира Кузьмина "Сибирские морозы" (ВИДЕО)
Интересное 8 декабря 2017 18:56
EMIN и Александр Серов исполнили песню из репертуара Рашида Бейбутова (ВИДЕО)
Звёздный мир 4 декабря 2017 10:43
Звезды поборются за премию "ЖАРА"
Интересное 1 декабря 2017 11:23
EMIN и Александ Маршал: Премьера клипа "Отключи" (ВИДЕО)
Культура 27 ноября 2017 16:40
Названа дата проведения фестиваля "ЖАРА-2018"
Культура 24 ноября 2017 16:01
EMIN и Максим Фадеев: Премьера клипа "Прости, моя любовь" (ВИДЕО)
Звёздный мир 17 ноября 2017 19:28
EMIN презентовал первый дуэтный альбом
Звёздный мир 17 ноября 2017 13:26
EMIN и Стивен Сигал презентовали совместный клип (ВИДЕО)
Звёздный мир 7 ноября 2017 16:47
EMİN и Лепс: Премьера клипа "В пробках" (ВИДЕО)
Звёздный мир 7 октября 2017 12:14
Москва, Санкт-Петербург, Баку: три сольных концерта EMINа
Звёздный мир 29 сентября 2017 11:24