В Баку отметили World Day of Culture: Почитание света и встреча со звездой (ФОТО)

14 апреля 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Bulvar в рамках проекта «Встреча со звездой» прошла встреча певицы и телеведущей Эльнары Халиловой со своими поклонниками, приуроченная к Международному дню культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля, сообщает Trend Life.

Эльнара Халилова и ее юные ученики выступили с концертной программой, гостям была представлена викторина с призами, проведена автограф- и фотосессия.

«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры. Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, проводится World Day of Culture . Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры. Отличительным знаком этого дня является Знамя Мира, своего рода Знамя Культуры, – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства разных стран и народов мира с древних времен до настоящего времени.

(Автор: Вугар Иманов)

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