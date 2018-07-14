Летние каникулы: где и как отдыхают азербайджанские звезды (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лето в самом разгаре, и это время отпусков, отдыха, увлекательных путешествий и запоминающихся приключений. Одни азербайджанские звезды шоу-бизнеса отдыхают за рубежом, а другие предпочитают родные просторы заморским курортам. Однако, все без исключения делятся яркими фотографиями на своих страницах в социальных сетях. Предлагаем читателям Trend Life посмотреть, где и как проводят лето азербайджанские звезды.

Наверно, если бы мы составляли рейтинг самых экстремальных поступков отечественных звезд за это лето, то азербайджанская участница "Евровидения-2016", певица Сямра Рагимли заняла бы в нем лидирующее место. Находясь на отдыхе в столице Украины, Рагимли рискнула, и совершила прыжок с тарзанки. "Незабываемые ощущения! Многие из вас спрашивают: "а не страшно?". Пока я не согласилась было страшно, а потом я подумала, что пожалею, если не сделаю это. Рада, что пошла на это!", - написала певица на своей странице в Instagram, поделившись видеороликом прыжка.

Сын известного дизайнера Гюльнары Халиловой – Джавид в этом году стал магистром старейшего университета Нидерландов - Universiteit Leiden (Лейденский университет). Конечно, в торжественный день окончания магистратуры Гюльнара Халилова была рядом сыном, ну а в последующие дни нахождения в Лейдене и Амстердаме дизайнер вместе с членами семьи совершала увлекательные экскурсии, знакомясь с достопримечательностями.

Судя по фотографии, которую разместила народная артистка Айгюн Кязымова у себя на странице Instagram, певица является заядлым рыболовом. Вместо роскошного платья артистка отдала предпочтения спортивной одежде, а микрофон "заменила" на удочку.

Свой отдых в Стамбуле (Турция) надолго запомнят и победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, а также телеведущий и режиссер Ранар Мусаев. А причина – в казусе, случившимся с ними в отеле. Так, в один из отпускных дней знаменитости застряли в лифте. И если вначале они восприняли ситуацию с юмором, то потом все приняло серьезный поворот - Эльдар Гасымов почувствовал себя плохо, благо сотрудники отеля вовремя пришли на помощь и вызволили всех из лифта.

Море, солнце, чистый воздух, завораживающий вид на Каспий - популярная актриса Пярвин Абыева проводит лето на одном из курортов Каспийского моря. Но даже на отдыхе актриса не забывает о моде и демонстрирует в шикарные пляжные наряды.

Популярная певица Севда Яхъяева провела отпуск на одном из курортов Анталии (Турция). Из отпуска исполнительница вернулась с яркими воспоминаниями, чудесным настроением и чемоданом сувениров.

Телеведущая Усния Магеррамова тоже отдала предпочтение Турции, только она не загорала на пляже, а гуляла по Стамбулу, наслаждаясь достопримечательностями. Самые лучшие моменты лета 2018 года у ведущей останутся в воспоминаниях и многочисленных фотографиях.

Что может быть лучше отдыха на лоне природы, решил популярный певец Намиг Гарачухурлу, и отравился на отдых в Губинский район Азербайджана. Потрясающей красоты природа, чистый воздух, вкусная еда – из отпуска Гарачухурлу вернется с новыми силами, а может и с новой песней.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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