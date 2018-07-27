Анна Седокова поблагодарила представителей СМИ на азербайджанском языке

27 июля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная исполнительница Анна Седокова, которая является участницей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", на своей странице в Instagram выразила признательность представителям СМИ, освещающим проект, сообщает Trend Life.

Анна Седокова разместила на своей странице фотографию с представителями азербайджанских СМИ.

"Я хочу сказать спасибо большое прессе и фотографам. Мы с вами уже столько вместе и столько тепла я чувствую. Наш успех - это общее дело! Təşəkkür edirəm!" - написала Седокова, добавив слова благодарности на азербайджанском языке.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" проходит на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля.

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018 - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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