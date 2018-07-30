Из блюд азербайджанской кухни люблю все - Анжелика Агурбаш (ФОТО)

30 июля 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Все знают, что "ЖАРА" в Баку – это круто, это всегда потрясающая атмосфера, сказала Trend Life заслуженная артистка Беларуси, популярная российская и белорусская певица и актриса Анжелика Агурбаш.

"Фестиваль собирает друзей, единомышленников, творческих людей - это общение, обмен энергетикой, творческими проектами. Разумеется, это хорошее настроение, потому что, помимо основных концертов, еще есть масса вспомогательных мероприятий, и конечно, after-party, которыми славится "ЖАРА", - добавила певица.

Анжелика Агурбаш отметила, что Баку для нее один из любимейших городов.

"Очень люблю Баку, достаточно часто бываю здесь, не так давно приезжала вместе с Эммануилом Виторганом на гастроли со спектаклем", - сказала она.

Певица рассказала, что также любит азербайджанскую кухню, а бакинские помидоры и огурцы всегда есть в ее доме.

"Из блюд азербайджанской национальной кухни люблю все! Не боюсь поправиться, потому что их готовят из хороших продуктов, а от хороших продуктов поправиться невозможно", - сказала Агурбаш.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, а также звездные вечеринки, десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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