Азербайджанский творческий тандем стал открытием 2018 года в России (ВИДЕО, ФОТО)

30 августа 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Одни из самых ярких фрешменов, азербайджанский дуэт рэп-исполнителей HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) стал настоящим открытием 2018 года, благодаря отличному сочетанию актуального звучания с элементами хаус-музыки, дипа и пронзительной рэп-лирики. Их клипы «Хочешь я к тебе приеду», «Пустите меня на танцпол» и другие за этот год собрали более 70 миллионов просмотров в YouTube, а композиции находятся среди лидеров чартов, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Альбом HammAli & Navai под названием «Janavi» также получил платиновый статус по продажам. В России альбомы считаются платиновыми при продаже 10 тысяч экземпляров.

«Лично для меня это значимое событие в жизни, ведь чуть больше года назад я о таком даже подумать не мог. В первую очередь большое спасибо нашим слушателям. Вы любовь! И нашей команде за огромный объем работы, проделанной за такой короткий промежуток времени. Спасибо моему другу Наваи за совместное творчество. Ты сам все знаешь», - пишет в Instagram HammAli (Александр Алиев).

HammAli также благодарит известного российского рэпера Bahh Tee (Бахтияр Алиев, азербайджанец) со словами «Спасибо за крепкую дружбу и профессиональный подход к работе в сфере издательства» и концертного директора Ульяну Банана «Ты верила в нас, когда все в один голос говорили: «У них ничего не получится!», но ты профессионал своего дела! И это только начало. Люблю».

9 марта 2018 года состоялась премьера дебютного студийного альбома, получивший название «Janavi», и включающий в себя 9 треков. В поддержку своей первой пластинки, творческий тандем HammAli & Navai проводит концертное турне по городам России, которое стартовало 23 апреля и завершится 1 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)

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