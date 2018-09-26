Владимир Маркин в Баку: Ух ты, так это же Дамла и Шебнем Товузлу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел первый сольный концерт известного российского поп-исполнителя Владимира Маркина. Концерт в Enerji Club Baku был представлен в рамках юбилейного гастрольного турне Владимира Маркина, который начался в Азербайджане и продолжится в России, Казахстане, Латвии, Германии, Канаде и других странах, завершившись 23 мая 2019 года в Кремле, сообщает Trend Life.

Концерт Владимира Маркина – это прекрасный повод немного поностальгировать и предаться воспоминаниям. Это был вечер для тех, кто ценит душевную песню, спетую сердцем. Известные шлягеры, новые песни, профессионализм, душевность и чувство юмора артиста стали составными частями концерта. За более 30-летнюю творческую деятельность Владимир Маркин выступал в разных городах и странах, участвовал в десятках телепроектах. Телепрограмма "Сиреневый Туман", продюсером и ведущим которой он являлся, на протяжении десятилетия имела высокий рейтинг на российских каналах, и подарила эстраде много новых имен. Песни Маркина "Колокола", "Сиреневый туман", "Царевна - Несмеяна", "Я готов целовать песок", "Палуба", "Белая черёмуха", "В доме восемь", "Королева", "Тополя", "Ольга" и другие любят представители разных поколений от школьников до ветеранов. Многие песни из 70-х, возрожденные артистом, прочно ассоциируются у слушателей теперь уже с его именем. И это ничуть не удивительно, так как его творчество своей красотой и душевностью покоряет всех без исключения меломанов. На вечере также прозвучали композиции из репертуара легендарных азербайджанских исполнителей Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.

Вечер завершился дискотекой 80-90х от Dj Wave & Dj Dark, прозвучали хиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других.

И что самое интересное, в социальной сети Facebook был опубликован фотомонтаж на застолье Владимира Маркина в Баку. В фото добавлены образы азербайджанских певиц Дамла и Шебнем Товузлу, которые Владимир Маркин прокомментировал: "Ух ты, так это же Дамла и Шебнем Товузлу. Ждали их вчера, ждали...а они не пришли. Значит у коллег много работы! Это здорово!"

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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