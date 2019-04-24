Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо

24 апреля 2019 14:33 (UTC+04:00)

Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что певица обратилась за помощью в клинику душевного здоровья. Отмечалось, что она проведет там около 30 дней. По данным издания TMZ, Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.

"Все хорошо. Моя семья испытала много стресса и беспокойства в последнее время, и поэтому мне просто нужно было время, чтобы разобраться. Но не волнуйтесь, я вернусь очень скоро", - заявила певица в видеообращении в Instagram.

Певица назвала "уникальной" ситуацию, в которой она оказалась, и отметила, что в настоящий момент она "поступает, как лучше".

Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц современности. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.

Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.

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