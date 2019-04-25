Мадонна выпустила первый за четыре года музыкальный клип

Американская певица Мадонна выпустила музыкальный клип на песню Medellin, которую она исполняет совместно с колумбийским рэпером Малумой. Ролик, размещенный на странице исполнительницы в YouTube, стал для нее первым музыкальным видео за последние четыре года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В клипе продолжительностью 6 минут 40 секунд Мадонна предстает в образе подруги Малумы, история отношений которых заканчивается свадьбой со множеством гостей. Режиссером выступила испанка Диана Кунст.

Песня Medellin была представлена 17 апреля. Она войдет в 14-й студийный альбом Мадонны под названием Madame X, релиз которого ожидается 14 июня 2019 года. Альбом будет состоять из 13 композиций.

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